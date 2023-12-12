Валерий Ангелопол: «Я месяц не выходил из дома. Паранойя. Мне казалось, что меня возненавидел весь мир»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что боялся выходить из дома из-за угроз.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

– Правда, что ты три месяца не катался?

– Да, больше скажу: я месяц даже из дома не выходил.

– Какая-то внутренняя борьба?

– Паранойя. Я очень боялся выходить из дома. Так случилось, что меня возненавидел, как мне тогда казалось, весь мир. И я реально боялся выйти из дома.

Мне писали, типа: не приезжай в институт, мы тебя ждем толпой – в таком духе. Не выходи из дома, мы знаем, где ты живешь. И когда тебе пишет такое несколько тысяч человек, ты реально ловишь паранойю.

– Вы с Василисой (Кагановской) отличались преданными фанатами. И они вас в какой-то степени очень популяризировали видеороликами в соцсетях. От любви до ненависти один шаг?

– Да, да.

– А как понял, что все в порядке?

– Мне мой близкий круг помог. Я не выходил из дома, ко мне приезжал друг, моя на тот момент девушка. Друг вообще у меня несколько дней-недель жил. И они заставляли меня выйти, мы гуляли вокруг дома, чтобы я понимал, что все хорошо, что я никому настолько сильно не сдался. Постепенно начал куда-то ездить – подкатки, еще куда-то…

Когда меня отпустило – это был момент, когда мы пришли на контрольные прокаты. Я очень боялся туда идти: целый «Мегаспорт», думал будет куча хейта и ненависти. Думал, что меня там вообще не ждут, будут ненавидеть. Я и билеты взял в другую сторону от всех, подальше – мало ли что. Береженого бог бережет.

И тогда я понял, что все не так плохо, как я себе представлял.

– Я очень рад, что ты спокойно ходил на Гран-при по «Мегаспорту», ничего не боялся…

– Но все равно в окружении друзей, по квадрату у меня стояли друзья. Один я не ходил и не буду, не хочу., – сказал Ангелопол, который сейчас тренируется в дуэте с Ариной Ушаковой.

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