Валерий Ангелопол: «Я месяц не выходил из дома. Паранойя. Мне казалось, что меня возненавидел весь мир»

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что боялся выходить из дома из-за угроз.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

– Правда, что ты три месяца не катался?

– Да, больше скажу: я месяц даже из дома не выходил.

– Какая-то внутренняя борьба?

– Паранойя. Я очень боялся выходить из дома. Так случилось, что меня возненавидел, как мне тогда казалось, весь мир. И я реально боялся выйти из дома.

Мне писали, типа: не приезжай в институт, мы тебя ждем толпой – в таком духе. Не выходи из дома, мы знаем, где ты живешь. И когда тебе пишет такое несколько тысяч человек, ты реально ловишь паранойю.

– Вы с Василисой (Кагановской) отличались преданными фанатами. И они вас в какой-то степени очень популяризировали видеороликами в соцсетях. От любви до ненависти один шаг?

– Да, да.

– А как понял, что все в порядке?

– Мне мой близкий круг помог. Я не выходил из дома, ко мне приезжал друг, моя на тот момент девушка. Друг вообще у меня несколько дней-недель жил. И они заставляли меня выйти, мы гуляли вокруг дома, чтобы я понимал, что все хорошо, что я никому настолько сильно не сдался. Постепенно начал куда-то ездить – подкатки, еще куда-то…

Когда меня отпустило – это был момент, когда мы пришли на контрольные прокаты. Я очень боялся туда идти: целый «Мегаспорт», думал будет куча хейта и ненависти. Думал, что меня там вообще не ждут, будут ненавидеть. Я и билеты взял в другую сторону от всех, подальше – мало ли что. Береженого бог бережет.

И тогда я понял, что все не так плохо, как я себе представлял.

– Я очень рад, что ты спокойно ходил на Гран-при по «Мегаспорту», ничего не боялся…

– Но все равно в окружении друзей, по квадрату у меня стояли друзья. Один я не ходил и не буду, не хочу., – сказал Ангелопол, который сейчас тренируется в дуэте с Ариной Ушаковой.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Господи, Валера. Во самомнения то. Кому ты сдался
+102
-6
+96
Какой мнительный мамин цветочек. С охраной по периметру он ходил, тоже мне Ханю на минималках.
+48
-2
+46
“Один я не ходил и не буду, не хочу».
Дичь какая-то..Ну кому он нужен, в интернете потроллили, мемчики нарисовали и забыли.
У Валерика, видимо, смелости хватает только на то, чтобы партнерше контракты в лицо совать.
+48
-4
+44
"Моя на тот момент девушка". В смысле, уже бывшая девушка? Это он про Полю Усову, к которой он в партнёры на льду набивался?
Погоди, Валерон, но ты же убеждал, что ваша любовь настоящая и вечная, и вообще - любимые не предают и остались с тобой даже в такой непростой ситуации? О_О
Ничего не понятно, но очень интригующе.
А про угрозы... Я в это, кстати, верю (фанаты бывают разные, в т.ч. очень отбитые. Плюс пара КА пользовалась просто бешенной популярностью у юных любителей ФК). Но в угрозу физической расправы от нескольких тысяч (!) людей? Э-э-э... Многовато взял.
Храбрая ты моя кися)
+32
0
+32
Ответ angelbf@mail.ru
Господи, Валера. Во самомнения то. Кому ты сдался
Вот именно, мания величия🙈🤣 Можно подумать, он кому-то навредил, кроме себя и партнёрши. Все поржали над этим и забыли.
+30
-3
+27
О боже, Валерий, успокойся.
+19
-1
+18
Никому ты наф*иг не нужен, Валера. Еще мараться...
+15
-2
+13
Неужели он не в силах отличить обычный трëп чьих-то фанатов (в данном случае фанатов Василисы) от реальной угрозы. Большинство гадостей в соцсетях вообще дети пишут. Ангелопол бы лучше переживал о том, какая у него репутация сложится среди тренеров, судей - это будет поважнее.

А девушка, которую ему в свое время "сватали" в партнерши, судя по всему, уже бывшая.
+14
-1
+13
Стыдно за каждое его слово (
+13
-1
+12
О боги, да кому он нужен
+13
-1
+12
Вот это уровень ЧСВ!!!!!
+15
-4
+11
«Моя на тот момент девушка» 😂😂😂то есть лубофффф до гроба с Полиной Усовой все?
+8
-1
+7
Ну, тоже мне Пуп Земли нашёлся! Скромнее надо быть, Валера!
+8
-2
+6
Валера, а ты пробовал спать ночью со светом? Говорят, помогает!
И, вообще, найми личного телохранителя. Не беспокой по каждой ерунде своих друзей!
+8
-3
+5
Ну это классика.
Натворить дичь, а потом фанатов фигурки обвинять, давить на жалость.
+7
-2
+5
миру не до тебя..
+5
0
+5
Ответ Kareglazaya
Неужели он не в силах отличить обычный трëп чьих-то фанатов (в данном случае фанатов Василисы) от реальной угрозы. Большинство гадостей в соцсетях вообще дети пишут. Ангелопол бы лучше переживал о том, какая у него репутация сложится среди тренеров, судей - это будет поважнее. А девушка, которую ему в свое время "сватали" в партнерши, судя по всему, уже бывшая.
Он нарцисс с манией величия. Все его интервью - обычный треп, напичканный гиперболами. Он сам свой главный фанат, ему хорошо.
+5
-1
+4
Прям по квадрату друзья) блин, Валера))
+4
0
+4
Ответ justbored
Милый газлайтинг
Ну, правда, кто ему всерьёз может желать зла? Дети, которые делали эдиты про его распавшуюся пару в тиктоке? А пишут всем подряд. Я тоже как-то поддержала на одном ресурсе непопулярного на тот момент в ФК мире деятеля, так мне сразу понаписали в ЛС, что я М Р А З Ь и что мне за это будет😅 Я прочитала и забыла через минуту, у меня в жизни есть намного серьезнее вопросы, чем подобные письмена😃
+3
0
+3
Ответ angelbf@mail.ru
Господи, Валера. Во самомнения то. Кому ты сдался
Мне кажется, что ему действительно неадекваты понаписали всякого, ничего удивительного. Он, конечно, сам приложил усилия, чтобы отношение к нему несколько ухудшилось.
В современном мире нельзя быть таким мнительным. Соцсети - отдельная жизнь.
+7
-4
+3
Ответ Anita Levchenko
Вот именно, мания величия🙈🤣 Можно подумать, он кому-то навредил, кроме себя и партнёрши. Все поржали над этим и забыли.
Зря Вы так) В Тик-Токе и Ютуб-Шортс до сих пор иностранные фанаты лепят эдиты и плакают - мол, как нам тааак жаль распад этой пары. Многие до сих пор обсуждают возможность того, что пара опять сойдется. И даже в неё верят.
Вы просто не можете представить их популярность даже среди тех, кто не очень шарит за ФК, но до сих пор (!) фанатеет от КА - от внешности, химии, от танцев, в конце концов (талантливые они оба и шикарно друг с другом монтировались на внешнем уровне). На международке их очень-очень-очень ждали. Самые популярные эдиты какое-то просто нереальное количество просмотров и комментариев собрали.
+3
0
+3
кому он нужен????
+3
0
+3
Ответ Alex1104
Мне кажется, что ему действительно неадекваты понаписали всякого, ничего удивительного. Он, конечно, сам приложил усилия, чтобы отношение к нему несколько ухудшилось. В современном мире нельзя быть таким мнительным. Соцсети - отдельная жизнь.
Естественно, ему писали. Но уж явно не тысячи как он говорит.
+3
0
+3
Эх, Валера-Валера, как бы Вы сейчас сверкали с Васей под чутким руководством Анжелики,это ж надо ж как зритель Вас принял и полюбил- НУ КАК ??? можно было от такого отказываться, от перспектив прорыва.Неужели самому было не интересно пойти на прорыв- в лидерство и элегантно с помощью безусловной поддержки зрителей прорвать болото договорняковых первых мест по Жулински....
для меня Вы и Анжелика были как свет в окне, Стебуки были Хороши у своих предыдущих тренеров, такая была надежда,что Вы порушите это болото жулинское.Ты очень много надежд разбил-конечно гонки, но было благородно,когда ты Аннабель поддержал.
+6
-3
+3
Ответ Sky Smoker
Зря Вы так) В Тик-Токе и Ютуб-Шортс до сих пор иностранные фанаты лепят эдиты и плакают - мол, как нам тааак жаль распад этой пары. Многие до сих пор обсуждают возможность того, что пара опять сойдется. И даже в неё верят. Вы просто не можете представить их популярность даже среди тех, кто не очень шарит за ФК, но до сих пор (!) фанатеет от КА - от внешности, химии, от танцев, в конце концов (талантливые они оба и шикарно друг с другом монтировались на внешнем уровне). На международке их очень-очень-очень ждали. Самые популярные эдиты какое-то просто нереальное количество просмотров и комментариев собрали.
Я видела это🙂, но большинство этих людей вообще из-за океана всё это пишут и постят. Они поедут в Москву бить Валере морду?😏 Для них это просто развлекуха типа сериала, только с живыми людьми, а не вымышленными персонажами.
+3
0
+3
Пришился бы к нормальным пацанам, и не так страшно было бы по району ходить
+3
0
+3
Ангелопопу надо познакомиться с биатлонистом Отченаш - хорошая пара будет.
+2
0
+2
Ответ Tresk2
Кстати, а где он живёт? Друг спрашивает.
Не пугайте мальчика.
+3
-1
+2
м-да, ну и мужчины пошли, ранимые такие все стали.
+6
-5
+1
Валера так испугался, что решил ещё раз поднять эту тему. Всем уже давно пофигу, но опять этот нытик
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий