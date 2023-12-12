Валерий Ангелопол: «Я не был готов, что Крылова открестится от меня и так подставит. Для меня это была прям подстава»
Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о «подставе» со стороны бывшего тренера.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой. Сообщалось, что они не договорились об условиях контракта для совместных выступлений.
– А как с федерацией поговорили?
– Очень плохо. Я не сказал ни слова, к сожалению. Федерация приехала к нам на каток, мы сели. И единственное, что меня сильно задело – что мы садимся, сидят три лица из федерации (давай не буду называть имен), Анжелика Алексеевна и напротив на диванчике мы с Василисой, я в одном углу, она в другом.
Я не помню, с чего начался разговор. Анжелика Алексеевна такая: вот, Валера вам хочет кое-что рассказать. Я думаю: ну хорошо. Начинаю рассказывать, точно так же, как и тебе, что это все длится очень давно. Что не сегодня мы придумали контракт и не сегодня распадаемся. Говорю: я это ношу уже больше года – на что Анжелика Алексеевна полностью отрицала мои слова и сказала, что первый раз об этом всем слышит.
– А вы с ней это обсуждали?
– Конечно, мы собирались у нее дома, разговаривали на катке в течение года, мы где только не разговаривали. Именно о распаде пары, что я не хочу кататься в этом составе.
– Как думаешь, почему она так сказала?
– Не знаю. Чтобы себя прикрыть. Не знаю, не могу за нее говорить, говорю как вижу. Человек говорит, что первый раз об этом слышит, что такого близко не было, что я все придумал недавно и принес бумагу.
Конечно, федерация сидит с круглыми глазами и не понимает, что делать и что происходит. И я тоже. Я был уверен в Анжелике Алексеевне как в тренере. Но для меня это была прям подстава. Я в моменте очень сильно потерялся. Я могу ожидать что угодно, меня могли обвинить в чем угодно. Но что она открестится от меня и так подставит, я не был к этому готов.
– А Василиса что-то высказала на том совещании?
– Нет, ни слова не сказала, просто молчала. За Василису говорила Анжелика Алексеевна. И ссора происходила между мной, федерацией и Анжеликой Алексеевной. Василиса сидела и делала очень грустное лицо, хорошо играла на эмоциях.
– А федерация как отреагировала?
– Сказала, что нет смысла клеить то, что и так уже распалось. Примерно так сказала. Раз он настолько критичен, то нет смысла уговаривать. И все.
– А про контракт?
– По-моему, сказали, что типа мы не имеем права его составлять. Там не учли другой момент – что я не имею права зарабатывать на нем. А составлять мы имеем право. Но я бы не зарабатывал на этом контракте, ни копейки бы с нее не взял. Там не было такого, что Василиса должна мне платить. Это просто дисциплинарная бумага.
И все пункты, которые прописаны, оплачиваются федерацией. И даже если бы кто-то что-то нарушил, это бы продолжалось оплачиваться федерацией, – рассказал Ангелопол.
Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской
Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?
А как ей реагировать, сидеть радостной что ли, когда такая дичь творится?
Валере плевать на огромное время работы партнерши, тренера, на пропуск сезона, где можно было утвердиться в топе страны. Зато это тренер его подставила, ага.
И он серьезно после такого рассчитывал остаться в группе, и видимо партнершу искать. Пффф
Респект Крыловой, что удалила его со своего катка. Раньше надо было.
Как же ни копейки на контракте не заработал бы, если партнёрша была его обязана содержать?
- Для Валеры авторитетов нет.
- Справиться с Валерой, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро.
- В этой ситуации Ангелопола нужно было держать в уезде очень жёстко.
- Валере его "павлинство" ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет ещё хуже.
Сразу идёт провокация против бывшего тренера, чтобы обрубить даже гипотетические шансы на возврат Ангелопула.
А контракт - ну просто бумажка. Какие деньги?
Но нашлись добрые люди, приютили, обогрели, (пока не) обобрали. И не их ли уши из-за этого всего торчат?
А Валерику остается только добавить "Так пойди же, попляши!"
И обойдутся они ему, в случае чего, значительно дороже, чем новые шнурки и чехлы. Так что Арина может быть относительно спокойна.