Валерий Ангелопол: «Я не был готов, что Крылова открестится от меня и так подставит. Для меня это была прям подстава»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о «подставе» со стороны бывшего тренера.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой. Сообщалось, что они не договорились об условиях контракта для совместных выступлений.

– А как с федерацией поговорили?

– Очень плохо. Я не сказал ни слова, к сожалению. Федерация приехала к нам на каток, мы сели. И единственное, что меня сильно задело – что мы садимся, сидят три лица из федерации (давай не буду называть имен), Анжелика Алексеевна и напротив на диванчике мы с Василисой, я в одном углу, она в другом.

Я не помню, с чего начался разговор. Анжелика Алексеевна такая: вот, Валера вам хочет кое-что рассказать. Я думаю: ну хорошо. Начинаю рассказывать, точно так же, как и тебе, что это все длится очень давно. Что не сегодня мы придумали контракт и не сегодня распадаемся. Говорю: я это ношу уже больше года – на что Анжелика Алексеевна полностью отрицала мои слова и сказала, что первый раз об этом всем слышит.

– А вы с ней это обсуждали?

– Конечно, мы собирались у нее дома, разговаривали на катке в течение года, мы где только не разговаривали. Именно о распаде пары, что я не хочу кататься в этом составе.

– Как думаешь, почему она так сказала?

– Не знаю. Чтобы себя прикрыть. Не знаю, не могу за нее говорить, говорю как вижу. Человек говорит, что первый раз об этом слышит, что такого близко не было, что я все придумал недавно и принес бумагу.

Конечно, федерация сидит с круглыми глазами и не понимает, что делать и что происходит. И я тоже. Я был уверен в Анжелике Алексеевне как в тренере. Но для меня это была прям подстава. Я в моменте очень сильно потерялся. Я могу ожидать что угодно, меня могли обвинить в чем угодно. Но что она открестится от меня и так подставит, я не был к этому готов.

– А Василиса что-то высказала на том совещании?

– Нет, ни слова не сказала, просто молчала. За Василису говорила Анжелика Алексеевна. И ссора происходила между мной, федерацией и Анжеликой Алексеевной. Василиса сидела и делала очень грустное лицо, хорошо играла на эмоциях.

– А федерация как отреагировала?

– Сказала, что нет смысла клеить то, что и так уже распалось. Примерно так сказала. Раз он настолько критичен, то нет смысла уговаривать. И все.

– А про контракт?

– По-моему, сказали, что типа мы не имеем права его составлять. Там не учли другой момент – что я не имею права зарабатывать на нем. А составлять мы имеем право. Но я бы не зарабатывал на этом контракте, ни копейки бы с нее не взял. Там не было такого, что Василиса должна мне платить. Это просто дисциплинарная бумага.

И все пункты, которые прописаны, оплачиваются федерацией. И даже если бы кто-то что-то нарушил, это бы продолжалось оплачиваться федерацией, – рассказал Ангелопол.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

37 комментариев
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Ответ Бильм@н
Ничего у Валеры в голове не изменилось. Всё также у него виноваты все, кроме него.
Ага , особенно про Василису понравилось, что на эмоциях играла
А как ей реагировать, сидеть радостной что ли, когда такая дичь творится?

Валере плевать на огромное время работы партнерши, тренера, на пропуск сезона, где можно было утвердиться в топе страны. Зато это тренер его подставила, ага.
И он серьезно после такого рассчитывал остаться в группе, и видимо партнершу искать. Пффф
Респект Крыловой, что удалила его со своего катка. Раньше надо было.
+41
-4
+37
Валера обижен, что от него открестилась Крылова. А на дядю своего он не обижен? Тот же тоже от него открестился и много чего рассказал об его характере.
+36
-5
+31
Ничего у Валеры в голове не изменилось. Всё также у него виноваты все, кроме него.
+32
-4
+28
Вход в богодельню Рудковских - обсудить своих прошлыхтренеров и рассказать, как над бедными спортсменами там издевались: контракты подсовывали, прыгать не давали, ножи в спину втыкали, били по лицу и материли при всех.
+32
-8
+24
Человек, который обещал не выносить сор из избы, выносит всё тоннами.
Как же ни копейки на контракте не заработал бы, если партнёрша была его обязана содержать?
+27
-5
+22
всӗ-таки Валера инфантилен. все у него виноваты, а он ангел. ну, по адресу попал.
+18
-5
+13
Психологический инфантилизм во всей красе.
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+12
Ответ Е...С
Дядя сказал, что двое в паре были с характером и что Анжелика тоже свою лепту внесла в то, что произошло.
А ещё дядя Валеры сказал:
- Для Валеры авторитетов нет.
- Справиться с Валерой, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро.
- В этой ситуации Ангелопола нужно было держать в уезде очень жёстко.
- Валере его "павлинство" ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет ещё хуже.
+12
-2
+10
Ответ Lana Kazakova
Валера обижен, что от него открестилась Крылова. А на дядю своего он не обижен? Тот же тоже от него открестился и много чего рассказал об его характере.
Дядя сказал, что двое в паре были с характером и что Анжелика тоже свою лепту внесла в то, что произошло.
+13
-3
+10
Он как может вообще говорить, что там не было про деньги с партнерши, когда Василиса фото достоверно выкладывала? Весь спортс читал этот контракт
+14
-8
+6
Угадайте с одной попытки, кто придумывал эту сказочную историю.
Сразу идёт провокация против бывшего тренера, чтобы обрубить даже гипотетические шансы на возврат Ангелопула.
А контракт - ну просто бумажка. Какие деньги?
+12
-7
+5
Ответ Lennuci
Где все интервью то читать? А это уже 5 пост подряд виноваты все подряд, кроме него любимого. Крылова не заступилась за мальчонку. И Василиса еще "хорошо играла на эмоциях" перед федерацией, вместо того чтобы метать в него горшки с цветами. Но нашлись добрые люди, приютили, обогрели, (пока не) обобрали. И не их ли уши из-за этого всего торчат?
в конце ссылка на источник
+4
0
+4
Где все интервью то читать? А это уже 5 пост подряд виноваты все подряд, кроме него любимого. Крылова не заступилась за мальчонку. И Василиса еще "хорошо играла на эмоциях" перед федерацией, вместо того чтобы метать в него горшки с цветами.
Но нашлись добрые люди, приютили, обогрели, (пока не) обобрали. И не их ли уши из-за этого всего торчат?
+9
-5
+4
Крылова отказалась работать в Ангелах?
+9
-5
+4
Ответ Anisu
Вход в богодельню Рудковских - обсудить своих прошлыхтренеров и рассказать, как над бедными спортсменами там издевались: контракты подсовывали, прыгать не давали, ножи в спину втыкали, били по лицу и материли при всех.
По мне так Рудковские и Валера идеально друг другу подходят. Жаль только, что Арина с ними, девочка действительно талантливая, но очень сомнительно, что Валера не выкинет и с ней какой-нибудь фортель, учитывая, что сейчас, например, ему лучше было бы просто молча работать, а всё мусолит эту историю с Васей, про которую всё уже забыли.
+5
-1
+4
Хорошо поговорили Энберт с Ангелополом. Хотя зря это, Валерий. Никто не поймёт! Только несколько самых близких людей. Зато весь Спортс опять ринется на защиту брошенных и обиженных, мягких и пушистых. Только делом надо доказывать. Кацалапов подтвердит.
+5
-2
+3
Ответ Lana Kazakova
Валера обижен, что от него открестилась Крылова. А на дядю своего он не обижен? Тот же тоже от него открестился и много чего рассказал об его характере.
Я не думаю, что Линичук согласилась с ним работать без помощи и участия его дяди)) А вот бывшая партнерша дяди талантливого мальчишку обидела. Хотя как танцор он объективно лучше Васи.
+6
-3
+3
Ответ Оле-Лукойе
По мне так Рудковские и Валера идеально друг другу подходят. Жаль только, что Арина с ними, девочка действительно талантливая, но очень сомнительно, что Валера не выкинет и с ней какой-нибудь фортель, учитывая, что сейчас, например, ему лучше было бы просто молча работать, а всё мусолит эту историю с Васей, про которую всё уже забыли.
Ему бы в пару с мамой Лены Костылевой, упражнялись бы в словоблудии и обвинениями других, глядишь и Лена бы спокойно занималась в одной группе
+2
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+2
Я вообще не понимаю этой бури в стакане воды. Ну. распалась пара накануне сезона - они, что в этом плане были единственными? Зачем было тащить федерацию в эти внутренние разборки? Если Валера, прямо, был такой бякой, а Василиса - белая и пушистая, надо было его отправить на выход и забыть как страшный сон. Но нет,устроили вселенский скандал с привлечением федерации. вот, чтобы полностью перекрыть кислород и выгнать из спорта. Чисто женская история.
+2
0
+2
Анжелика в части адекватности - далеко не эталон. До сих пор рисует на себе медаль ОЧ-98.
+3
-1
+2
Лучше бы Валера молчал. Хотя я против него ничего не имею, даже верю ему, контракт- это смехота. Ребята, доказывайте на льду, надоело читать эти оправдания. Я буду болеть за вас только на льду.
+4
-2
+2
Боюсь представить, что было бы, обещай Валера вынести весь сор из избы.
+4
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+2
Ответ oldparakhod
В этой истории ясно одно, белых и пушистых в ней нет .
Они все здесь сидят.
+4
-3
+1
Ответ Инна1945
Я не думаю, что Линичук согласилась с ним работать без помощи и участия его дяди)) А вот бывшая партнерша дяди талантливого мальчишку обидела. Хотя как танцор он объективно лучше Васи.
Дядя с ним на турнире имени себя даже не поздоровался в отличие от бывшей партнёрши)) Никакого отношения к судьбе Ангелопола Овсянников не имеет, зачем ему лезть в этот гадюшник
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Ответ Gast
Мальчики всегда взрослеют медленнее, зато девочки очень быстро. Так обгадить партнера, выложив фрагмент никем не подписанного контракта, не удавалось еще никому из брошенных.
Вот подписанный скорее всего нельзя было бы выкладывать. А предложенный партнером вариант- очень даже.
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Ответ Инна1945
Я не думаю, что Линичук согласилась с ним работать без помощи и участия его дяди)) А вот бывшая партнерша дяди талантливого мальчишку обидела. Хотя как танцор он объективно лучше Васи.
Какая разница, чем обусловлено согласие Линичук? Она согласилась- и это плюс.
А Валерику остается только добавить "Так пойди же, попляши!"
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Ответ Оле-Лукойе
По мне так Рудковские и Валера идеально друг другу подходят. Жаль только, что Арина с ними, девочка действительно талантливая, но очень сомнительно, что Валера не выкинет и с ней какой-нибудь фортель, учитывая, что сейчас, например, ему лучше было бы просто молча работать, а всё мусолит эту историю с Васей, про которую всё уже забыли.
Подозреваю что возможные фортели Валерика теперь зафиксированы в контракте, составленном Рудковской.
И обойдутся они ему, в случае чего, значительно дороже, чем новые шнурки и чехлы. Так что Арина может быть относительно спокойна.
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Ответ Док Аксель
Ценного кадра заполучили Рудковские. Ему бы мемуары писать...
Он бы написал, только скорее всего каждый его публичный чих должен будет проходить цензуру Ангелов.
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