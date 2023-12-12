Валерий Ангелопол: «Я не был готов, что Крылова открестится от меня и так подставит. Для меня это была прям подстава»

Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о «подставе» со стороны бывшего тренера.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, после чего фигурист покинул группу тренера Анжелики Крыловой. Сообщалось, что они не договорились об условиях контракта для совместных выступлений.

– А как с федерацией поговорили?

– Очень плохо. Я не сказал ни слова, к сожалению. Федерация приехала к нам на каток, мы сели. И единственное, что меня сильно задело – что мы садимся, сидят три лица из федерации (давай не буду называть имен), Анжелика Алексеевна и напротив на диванчике мы с Василисой, я в одном углу, она в другом.

Я не помню, с чего начался разговор. Анжелика Алексеевна такая: вот, Валера вам хочет кое-что рассказать. Я думаю: ну хорошо. Начинаю рассказывать, точно так же, как и тебе, что это все длится очень давно. Что не сегодня мы придумали контракт и не сегодня распадаемся. Говорю: я это ношу уже больше года – на что Анжелика Алексеевна полностью отрицала мои слова и сказала, что первый раз об этом всем слышит.

– А вы с ней это обсуждали?

– Конечно, мы собирались у нее дома, разговаривали на катке в течение года, мы где только не разговаривали. Именно о распаде пары, что я не хочу кататься в этом составе.

– Как думаешь, почему она так сказала?

– Не знаю. Чтобы себя прикрыть. Не знаю, не могу за нее говорить, говорю как вижу. Человек говорит, что первый раз об этом слышит, что такого близко не было, что я все придумал недавно и принес бумагу.

Конечно, федерация сидит с круглыми глазами и не понимает, что делать и что происходит. И я тоже. Я был уверен в Анжелике Алексеевне как в тренере. Но для меня это была прям подстава. Я в моменте очень сильно потерялся. Я могу ожидать что угодно, меня могли обвинить в чем угодно. Но что она открестится от меня и так подставит, я не был к этому готов.

– А Василиса что-то высказала на том совещании?

– Нет, ни слова не сказала, просто молчала. За Василису говорила Анжелика Алексеевна. И ссора происходила между мной, федерацией и Анжеликой Алексеевной. Василиса сидела и делала очень грустное лицо, хорошо играла на эмоциях.

– А федерация как отреагировала?

– Сказала, что нет смысла клеить то, что и так уже распалось. Примерно так сказала. Раз он настолько критичен, то нет смысла уговаривать. И все.

– А про контракт?

– По-моему, сказали, что типа мы не имеем права его составлять. Там не учли другой момент – что я не имею права зарабатывать на нем. А составлять мы имеем право. Но я бы не зарабатывал на этом контракте, ни копейки бы с нее не взял. Там не было такого, что Василиса должна мне платить. Это просто дисциплинарная бумага.

И все пункты, которые прописаны, оплачиваются федерацией. И даже если бы кто-то что-то нарушил, это бы продолжалось оплачиваться федерацией, – рассказал Ангелопол.

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