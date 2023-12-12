Ангелопол о сериале «Слово пацана»: «Я втянулся, мне понравилось. Надо держать свое слово, уважать близких и не предавать их – я лично для себя вывел такой урок»

Валерий Ангелопол рассказал, какой урок он вынес из сериала «Слово пацана».

«Я посмотрел все шесть серий. Я начал смотреть сериал, потому что его сильно обсуждали. Я не хотел его смотреть, но когда листаю ленту и из 5 постов 4 про «Слово пацана», я думаю: блин, ну что-то же там должно быть такое, что все обсуждают. Надо посмотреть все-таки.

Я втянулся, мне понравилось. Нету фильма, в котором учат чему-то плохому, потому что всегда есть какие-то отрицательные персонажи – и можно сказать про любой фильм: я взял то-то плохое из этого фильма. Но это не фильм плохой, фильм-то хороший. Просто каждый человек, просмотрев какой-то фильм, сериал, выносит свои уроки. Что ему ближе – то он и выносит.

Кто-то идет после этого сериала на улицы и начинает создавать такие же группировки, не вынеся из этого ничего. А кто-то, наоборот, начинает думать: да, надо держать свое слово, что за каждое слово может быть наказание, что надо не бросать слов попросту, что нужно уважать близких, не предавать близких. Я лично для себя вывел такой урок.

Да, там много крови, много избиений, но это все было и в других фильмах до этого сериала. У нас не появился сериал, который принес нам «вау, они подрались». Что, у нас в фильмах никто никогда не дрался? Да, это ужасно, но это было и до. Критиковать этот сериал за то, что там дерутся, много крови и так далее, нельзя. Ко всему надо относиться с головой.

Я бы не советовал детям смотреть, потому что дети вынесут не тот урок, который нужно. Но если ты взрослый человек, ты же не пойдешь создавать завтра группировку? Ты же вынесешь другой урок, я надеюсь. Я завтра не прочитаю новость: Александр Энберт создал свою группировку», – сказал победитель финала Гран-при России в танцах на льду Ангелопол.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше