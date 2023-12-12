Ангелопол о сериале «Слово пацана»: «Я втянулся, мне понравилось. Надо держать свое слово, уважать близких и не предавать их – я лично для себя вывел такой урок»

Теги сборная России танцы на льду Александр Энберт Василиса Кагановская Валерий Ангелопол кино Фигурное катание

Валерий Ангелопол рассказал, какой урок он вынес из сериала «Слово пацана».

«Я посмотрел все шесть серий. Я начал смотреть сериал, потому что его сильно обсуждали. Я не хотел его смотреть, но когда листаю ленту и из 5 постов 4 про «Слово пацана», я думаю: блин, ну что-то же там должно быть такое, что все обсуждают. Надо посмотреть все-таки.

Я втянулся, мне понравилось. Нету фильма, в котором учат чему-то плохому, потому что всегда есть какие-то отрицательные персонажи – и можно сказать про любой фильм: я взял то-то плохое из этого фильма. Но это не фильм плохой, фильм-то хороший. Просто каждый человек, просмотрев какой-то фильм, сериал, выносит свои уроки. Что ему ближе – то он и выносит.

Кто-то идет после этого сериала на улицы и начинает создавать такие же группировки, не вынеся из этого ничего. А кто-то, наоборот, начинает думать: да, надо держать свое слово, что за каждое слово может быть наказание, что надо не бросать слов попросту, что нужно уважать близких, не предавать близких. Я лично для себя вывел такой урок.

Да, там много крови, много избиений, но это все было и в других фильмах до этого сериала. У нас не появился сериал, который принес нам «вау, они подрались». Что, у нас в фильмах никто никогда не дрался? Да, это ужасно, но это было и до. Критиковать этот сериал за то, что там дерутся, много крови и так далее, нельзя. Ко всему надо относиться с головой.

Я бы не советовал детям смотреть, потому что дети вынесут не тот урок, который нужно. Но если ты взрослый человек, ты же не пойдешь создавать завтра группировку? Ты же вынесешь другой урок, я надеюсь. Я завтра не прочитаю новость: Александр Энберт создал свою группировку», – сказал победитель финала Гран-при России в танцах на льду Ангелопол.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

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10 комментариев
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Ну все, тушите свет))) сейчас он ещё оттуда цитат натаскает для фоточек в сторис 😂
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Много он там ещё наговорил? Огласите весь список, пожалуйста!
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Теперь будет из этого сериала цитаты брать😄
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Ответ ЮИ
Много он там ещё наговорил? Огласите весь список, пожалуйста!
На ВК есть, час 14 минут) https://vk.com/okkoskating?ysclid=lpx4jean3b233567135&z=video-222392469_456239174%2F594d0931d12f11914f%2Fpl_wall_-222392469
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Ой, не даром в народе говорят: "Молчи, сойдешь за умного"
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Идиотам нравится
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На районе он был бы самым чотким.
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а мама завизировала его слова?
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протирал глаз, прочитал "Анчелотти" сначала)))
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Молодец Валерка. Знает толк в сериалах. Настоящий пацан. Это не для чушпаноф..
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