Ангелопол о контракте с Кагановской: «Крылова и мама Василисы дали добро. Потом дали заднюю сразу, как только его принесли»

Ангелопол объяснил ситуацию с контрактом, после которой расстался с Кагановской.

Валерий Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Сообщалось, что фигуристы не договорились об условиях контракта для совместных выступлений.

– Я так понимаю, что вот этот контракт был для тебя какой-то точкой спокойствия? Что это такое? Твоя инициатива или какой-то опыт?

– Предыдущая наша ссора до контракта – мы не можем прийти к общему знаменателю никак вообще. У меня опустились руки. И я не могу себя заставить, у меня нет желания кататься с этим человеком.

Это был единственный выход, который предложила Анжелика Алексеевна (Крылова, тренер), она сказала: раз мы не можем договориться, давайте составим какой-нибудь контракт, бумагу, договор. И будем четко выполнять то, что там прописано. То есть Валера должен делать вот это, Василиса должна вот это, не совершать таких-то проблем, не допускать. И все.

Я сказал: хорошо, составляем контракт. Анжелика Алексеевна дала добро, Василисина мама дала добро. Я думал, что мы договорились. Проходит месяц, этот контракт составляют. Как только он был готов, я его принес, на следующий день: вот, так и так, мы с вами договаривались.

На что мне сказали, что никто ничего подписывать не будет. Они ознакомились и сказали: едем в федерацию, так больше продолжаться не может.

– То есть все согласились…

– А потом дали заднюю. Сразу, как только его принесли. Видимо, у них было ощущение, что месяц мы работали. Кстати, именно этот месяц был хороший. Но почему-то все отпустили, забыли про него, а я не забыл.

Потому что у меня все равно внутреннее переживание от того, что эти проблемы возникают, не давало мне спокойно кататься, жить. Я понимал, что рано или поздно эти проблемы все равно появятся.

– А были у вас разговоры, чтобы дополнить контракт, исправить…

– Это самое интересное. Почему я удивился, что они сразу пошли в отказ. Когда людям приносят контракты, имеют право вносить корректировки, потому что контракт составляется между двумя физлицами, скажем так.

Но ни Василиса, ни Анжелика не захотела вносить корректировки. Для них само слово «контракт» стало триггером. Они такие: нет, мы ничего подписывать не будем.

Все условия, которые выложила Василиса: оплачивать коньки, шнурки, тренировки – это был двусторонний контракт. То есть если кто-то из нас двоих нарушает правила, которые были прописаны на отдельном листе (выложили только один лист), то вторая сторона должна внести вот это все.

То есть, подписав этот контракт, я нес бы за него ответственность точно так же, как было написано со стороны Василисы.

– Это все связано с тренировочным процессом?

– Это дисциплинарные вещи: пропуски тренировок без уважительной причины, какие-то срывы тренировок. Как кажется, мелочи, но они сбивают очень сильно. И все, на этом закончили.

– Тот удачный месяц не воодушевил вас, чтобы остаться? Хоть какой-то еще разговор провести: давайте без контракта, давайте попробуем так же, как сейчас было?

– Я потерял в себе доверие. Возможно, мы могли бы так сделать, но я настолько был пуст внутри, настолько не верил словам уже. Наша главная ошибка – меня отругали за это сильно – что мы изначально не пришли в федерацию разбираться. Мы пытались решить между собой, и то решали не все вместе, а по отдельности.

Когда летом случилась первая ссора, мы с Василисой на льду обговорили, что едем к Анжелике Алексеевне, допустим, завтра. И случается так, что на следующий день я приезжаю на тренировку, а вечером мы должны поехать к Анжелике Алексеевне. Я приезжаю, а Анжелика Алексеевна уже все знает, с какой-то Василисиной стороны, уже я враг народа и мне бесполезно переубеждать.

Я пытался, говорил, что не все правда. Василиса сделала хитро: поехала туда первой и одна – и настроила Анжелику Алексеевну против меня. Я спросил, почему она это сделала. Она сказала, что в стрессовой ситуации она забывает, о чем мы договорились, – сказал Ангелопол.

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