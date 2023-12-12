Ангелопол о контракте с Кагановской: «Крылова и мама Василисы дали добро. Потом дали заднюю сразу, как только его принесли»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Ангелопол объяснил ситуацию с контрактом, после которой расстался с Кагановской.

Валерий Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Сообщалось, что фигуристы не договорились об условиях контракта для совместных выступлений.

– Я так понимаю, что вот этот контракт был для тебя какой-то точкой спокойствия? Что это такое? Твоя инициатива или какой-то опыт?

– Предыдущая наша ссора до контракта – мы не можем прийти к общему знаменателю никак вообще. У меня опустились руки. И я не могу себя заставить, у меня нет желания кататься с этим человеком.

Это был единственный выход, который предложила Анжелика Алексеевна (Крылова, тренер), она сказала: раз мы не можем договориться, давайте составим какой-нибудь контракт, бумагу, договор. И будем четко выполнять то, что там прописано. То есть Валера должен делать вот это, Василиса должна вот это, не совершать таких-то проблем, не допускать. И все.

Я сказал: хорошо, составляем контракт. Анжелика Алексеевна дала добро, Василисина мама дала добро. Я думал, что мы договорились. Проходит месяц, этот контракт составляют. Как только он был готов, я его принес, на следующий день: вот, так и так, мы с вами договаривались.

На что мне сказали, что никто ничего подписывать не будет. Они ознакомились и сказали: едем в федерацию, так больше продолжаться не может.

– То есть все согласились…

– А потом дали заднюю. Сразу, как только его принесли. Видимо, у них было ощущение, что месяц мы работали. Кстати, именно этот месяц был хороший. Но почему-то все отпустили, забыли про него, а я не забыл.

Потому что у меня все равно внутреннее переживание от того, что эти проблемы возникают, не давало мне спокойно кататься, жить. Я понимал, что рано или поздно эти проблемы все равно появятся.

– А были у вас разговоры, чтобы дополнить контракт, исправить…

– Это самое интересное. Почему я удивился, что они сразу пошли в отказ. Когда людям приносят контракты, имеют право вносить корректировки, потому что контракт составляется между двумя физлицами, скажем так.

Но ни Василиса, ни Анжелика не захотела вносить корректировки. Для них само слово «контракт» стало триггером. Они такие: нет, мы ничего подписывать не будем.

Все условия, которые выложила Василиса: оплачивать коньки, шнурки, тренировки – это был двусторонний контракт. То есть если кто-то из нас двоих нарушает правила, которые были прописаны на отдельном листе (выложили только один лист), то вторая сторона должна внести вот это все.

То есть, подписав этот контракт, я нес бы за него ответственность точно так же, как было написано со стороны Василисы.

– Это все связано с тренировочным процессом?

– Это дисциплинарные вещи: пропуски тренировок без уважительной причины, какие-то срывы тренировок. Как кажется, мелочи, но они сбивают очень сильно. И все, на этом закончили.

– Тот удачный месяц не воодушевил вас, чтобы остаться? Хоть какой-то еще разговор провести: давайте без контракта, давайте попробуем так же, как сейчас было?

– Я потерял в себе доверие. Возможно, мы могли бы так сделать, но я настолько был пуст внутри, настолько не верил словам уже. Наша главная ошибка – меня отругали за это сильно – что мы изначально не пришли в федерацию разбираться. Мы пытались решить между собой, и то решали не все вместе, а по отдельности.

Когда летом случилась первая ссора, мы с Василисой на льду обговорили, что едем к Анжелике Алексеевне, допустим, завтра. И случается так, что на следующий день я приезжаю на тренировку, а вечером мы должны поехать к Анжелике Алексеевне. Я приезжаю, а Анжелика Алексеевна уже все знает, с какой-то Василисиной стороны, уже я враг народа и мне бесполезно переубеждать.

Я пытался, говорил, что не все правда. Василиса сделала хитро: поехала туда первой и одна – и настроила Анжелику Алексеевну против меня. Я спросил, почему она это сделала. Она сказала, что в стрессовой ситуации она забывает, о чем мы договорились, – сказал Ангелопол.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

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12 комментариев
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Так Крылова видимо и думать не смела , что Валерой с мамой впишут туда шнурки , трусы. После этого уже поняла что с такими мелочными разными дорогами.
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Детский сад шорты на лямках🤦🏼‍♀️
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Так о чём вы, блин, договаривались?! Вася со своей стороны всё выложила - всё тот же контракт, где чётко видны условия. А твоя правда, Валер, какая? Какие ваши доказательства-с?
Мутно это всё. Понятное дело, в конфликте практически не бывает белых и пушистых, но Вася-то ещё несовершеннолетняя была. Все эти контрактные вопросы должны были решать три стороны: сам сыночка-корзиночка, Крылова и супруги Кагановские, Васины родители, особенно (!) если в контракте чётко прописано финансовое обременение обеих сторон. Которое, кхм, несовершеннолетняя девушка не может покрывать без письменного согласия родителей. Впрочем, юристы, если что, поправьте меня.
+4
-3
+1
Короче, никогда мы не узнаем, что там на самом деле кто кому наговорил, предложил и кто кого подставил...
Теперь только можно пожелать, чтобы в образовавшихся новых парах таких сложностей не было и все совпало
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Такое ощущение, что изначально о бумаге говорили фигурально, типа нужен свод правил, чтобы не вспыхивали конфликты (из серии «не переставать разговаривать друг с другом на тренировке»), а когда Валерий состряпал из этого договор с оплатой шнурков все выпали в осадок )
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Ответ Hiro Nakamura
Я чот не не пойму - ты мужик или нет? Всё ворошишь и ворошишь сор в избе, хотя сам обещал этого не делать...
Почему же?
Правду вполне можно озвучить такую, какая она есть. Главное, правду.
Ссору и разрыв сделали публичным, облив человека грязью. И это при том, что пар распалось много, но все развелись цивилизованно. Поэтому у других все хорошо. А здесь темная история.
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"Любите ли вы этого человека?!" (С) и ещё "Я не отпущу вас, Василий (зачеркнуто) Валерий!" (С)
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Какая нежная душевная организация у мальчика. "Я был пуст". Феерический мажор, эгоист и себялюбец. Солнце видимо должно вставать лично для его величества Валерона
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То, что Валерик всегда преувеличивает, это понятно. Поэтому не очень верю всему, что он говорит.
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Я так понимаю, Крылова предложила письменно зафиксировать обязательства партнёров по соблюдению тренировочных условий, чтобы хоть как-то привести Валеру в чувство, а Ангелопол решил за счёт этого контракта сесть на шею Васе и ножки свесить. Все его аргументы про двусторонний контракт - какие-то левые отговорки. Двустороннесть заключается в том, что Валера соглашается приходить на тренировку, а Вася за это полностью его содержит? Капец надёжный партнёр, за таким как за каменной стеной.
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оба ребенка, зачем при каждой ссоре ехать к тренеру? к родителям? сядьте и разберитесь сами, найдите решение, не нытье
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