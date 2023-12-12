Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Лично я шел к этому очень давно. У нас был очень большой разлад, и весь год я говорил Крыловой, что не вижу себя в этой паре»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол назвал причины распада дуэта с Василисой Кагановской.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе стало известно, что он прекратил выступления с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

– Ваше летнее расставание с Василисой – в какой-то степени самое громкое. Как это произошло за 3 недели до прокатов?

– Знаешь, мы не выбирали момента, что нам надо расстаться перед прокатами – цели такой не было. Лично я шел к этому очень давно. Эта тема мусолилась больше года, еще перед прошлыми прокатами. У нас был очень большой разлад, и весь год я говорил Анжелике Алексеевне (Крыловой), что я не вижу себя в этой паре, что я хотел бы поменять партнершу.

Пик дошел до того, что мы тянули-тянули и дотянули до самого неудобного момента. Возможно, надо было сделать это раньше, но по каким-то причинам удавалось все это держать.

– А это из-за мелочей или что-то такое случилось, что ты почувствовал разлад и недопонимание?

– Все начиналось с мелочей и так накапливалось, что уже получилась не мелочь. Одно за другим, одно за другим, накапливалось – и уже эмоциональный всплеск, и я понимал, что уже все.

– У вас был довольно удачный год, были приятные отзывы специалистов, многие видели вас и чемпионами России. Неужели это не давало силы, мотивации, внутреннего понимания, что будто бы правильной дорогой идете? Сложно, есть нюансы, но для результата надо с ними справиться. Или не получалось?

– Получалось. Мы очень много над всем этим работали. Не было так, что есть проблема и мы ее не пытаемся искоренить, а просто откладываем на потом, и она накапливается в два раза больше.

Мы пытались, разговаривали очень много, могли приехать к Анжелике Алексеевне домой в субботу или воскресенье, сесть и это все обсуждать. Просто почему-то каждый раз после наших разговоров мы держались один-два дня, и все начиналось по-новому. Ну может, неделю.

И когда из раза в раз мы наступаем на одни и те же грабли, эти грабли бьют очень больно. Не успеваешь отойти от предыдущего удара, как появляется новый. И ты в какой-то момент понимаешь, что уже бессмысленно с этим бороться и надо что-то менять В мое голове это было так, – рассказал Ангелопол.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

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16 комментариев
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Обычно такой разлад происходит, если один не может справиться с чувствами. Не, я понимаю, что звучу, как бабка у подъезда, но мне до сих пор обидно и жалко такую яркую, но не реализовавшуюся на максимум пару. Их очень любили наши болельщики, их очень ждали на международке иностранные фанаты, им очень благоволила ФФКР. В последний раз только за ИК так переживала :) Даже несмотря на то, что Никита выжал максимум из их с Викторией тандема, всё равно ИК навсегда в моём сердечке.
Очень жаль, но не уживаются в паре две темпераментных личности, два лидера, особенно в таком юном для танцевального дуэта возрасте.
+10
-1
+9
Ответ Katerina Sunny
Всё больше склоняюсь к тому, что Некрасова отжали для Кагановской.
За неделю до оф. релиза об этом писали. Что для Васи двух танцоров на пробу готовят. Но. Не Некрасова отжали, а он, кстати, сам захотел попробоваться.
+10
-1
+9
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку... Ну сколько можно. Уже всё сто раз обговорили, все статусы записного мачо с оплачиваемыми шнурками во всех соцсетях обсудили, давайте уже к делу. Партнерша новая есть, тренера из-за моря выписали, супер-пупер академический каток в наличии, вперед, докажи, что всё было не зря.
+10
-3
+7
Ответ Katerina Sunny
Всё больше склоняюсь к тому, что Некрасова отжали для Кагановской.
Даже хорошо, что так вышло. Дарио и Лиза прекрасный дуэт
+7
0
+7
Всё больше склоняюсь к тому, что Некрасова отжали для Кагановской.
+7
-1
+6
Ну расстались и расстались. Нет смысла делать трагедию, если ничего все равно не изменить. Посмотрим на новые образовавшиеся пары скоро.
+6
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+6
Ну если уж совсем не могли вместе, тогда наверное лучшего времени они и не могли найти, лучше пусть сейчас.
+3
0
+3
Ответ Франтин
Ну то есть фактически признался, что сам развалил пару.
Посмотрите интервью полностью
+3
-1
+2
Ответ Юра Плисецкий
Нейтан Чен одиночник, но у него в команде был психолог. Причем очень сильный психолог. И на постоянной основе. Почему у наших нет психологов? Непонятно. Особенно в парных видах. Пора бы уже федерации задуматься и идти в ногу со временем, перенимая лучшее у других.
у Ягудина был психолог, это не так дорого и не так сложно найти, если есть потребность, можно не ждать федерацию
+1
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Реальное парное катание только у КК, остальные - чужие люди
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Ответ Мороженко
Даже хорошо, что так вышло. Дарио и Лиза прекрасный дуэт
Согласен,чудесная пара
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0
Ответ Sky Smoker
Обычно такой разлад происходит, если один не может справиться с чувствами. Не, я понимаю, что звучу, как бабка у подъезда, но мне до сих пор обидно и жалко такую яркую, но не реализовавшуюся на максимум пару. Их очень любили наши болельщики, их очень ждали на международке иностранные фанаты, им очень благоволила ФФКР. В последний раз только за ИК так переживала :) Даже несмотря на то, что Никита выжал максимум из их с Викторией тандема, всё равно ИК навсегда в моём сердечке. Очень жаль, но не уживаются в паре две темпераментных личности, два лидера, особенно в таком юном для танцевального дуэта возрасте.
не факт, порой просто бесит человек и все, ну не идет общение
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