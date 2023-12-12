Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Лично я шел к этому очень давно. У нас был очень большой разлад, и весь год я говорил Крыловой, что не вижу себя в этой паре»

Валерий Ангелопол назвал причины распада дуэта с Василисой Кагановской.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе стало известно, что он прекратил выступления с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

– Ваше летнее расставание с Василисой – в какой-то степени самое громкое. Как это произошло за 3 недели до прокатов?

– Знаешь, мы не выбирали момента, что нам надо расстаться перед прокатами – цели такой не было. Лично я шел к этому очень давно. Эта тема мусолилась больше года, еще перед прошлыми прокатами. У нас был очень большой разлад, и весь год я говорил Анжелике Алексеевне (Крыловой), что я не вижу себя в этой паре, что я хотел бы поменять партнершу.

Пик дошел до того, что мы тянули-тянули и дотянули до самого неудобного момента. Возможно, надо было сделать это раньше, но по каким-то причинам удавалось все это держать.

– А это из-за мелочей или что-то такое случилось, что ты почувствовал разлад и недопонимание?

– Все начиналось с мелочей и так накапливалось, что уже получилась не мелочь. Одно за другим, одно за другим, накапливалось – и уже эмоциональный всплеск, и я понимал, что уже все.

– У вас был довольно удачный год, были приятные отзывы специалистов, многие видели вас и чемпионами России. Неужели это не давало силы, мотивации, внутреннего понимания, что будто бы правильной дорогой идете? Сложно, есть нюансы, но для результата надо с ними справиться. Или не получалось?

– Получалось. Мы очень много над всем этим работали. Не было так, что есть проблема и мы ее не пытаемся искоренить, а просто откладываем на потом, и она накапливается в два раза больше.

Мы пытались, разговаривали очень много, могли приехать к Анжелике Алексеевне домой в субботу или воскресенье, сесть и это все обсуждать. Просто почему-то каждый раз после наших разговоров мы держались один-два дня, и все начиналось по-новому. Ну может, неделю.

И когда из раза в раз мы наступаем на одни и те же грабли, эти грабли бьют очень больно. Не успеваешь отойти от предыдущего удара, как появляется новый. И ты в какой-то момент понимаешь, что уже бессмысленно с этим бороться и надо что-то менять В мое голове это было так, – рассказал Ангелопол.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?