Авербух о сериале «Слово пацана»: «Это временная история, которая оказалась на гребне внимания. Эта тема попадает, но на льду я ее не вижу»

Илья Авербух поделился мнением о сериале «Слово пацана».

— Может ли вас заинтересовать сериал «Слово пацана» как история, достойная постановки на льду?

— Ну, нет. Для меня эта история совершенно не просится на лед. Я думаю, что это временная история, которая оказалась на гребне внимания. Это рабочая тема. Когда‑то был фильм «Крестный отец», сериал «Бригада», который тоже взрывал в свое время.

Да, эта тема попадает, но на льду я ее не вижу. Лучше героев успешного фильма «Лед» поставить на коньки. Мне кажется, это будет понятнее и светлее, — сказал .