Авербух о сериале «Слово пацана»: «Это временная история, которая оказалась на гребне внимания. Эта тема попадает, но на льду я ее не вижу»

Теги Илья Авербух Матч ТВ Слово пацана Фигурное катание

Илья Авербух поделился мнением о сериале «Слово пацана».

— Может ли вас заинтересовать сериал «Слово пацана» как история, достойная постановки на льду?

— Ну, нет. Для меня эта история совершенно не просится на лед. Я думаю, что это временная история, которая оказалась на гребне внимания. Это рабочая тема. Когда‑то был фильм «Крестный отец», сериал «Бригада», который тоже взрывал в свое время.

Да, эта тема попадает, но на льду я ее не вижу. Лучше героев успешного фильма «Лед» поставить на коньки. Мне кажется, это будет понятнее и светлее, — сказал Авербух.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто спросил такую чушь? Как можно Слово пацана на льду воплотить? там же жесть. Посмотреть сериал можно один раз. Но зачем возводить это в культ? и тем более на лёд переносить? Пусть лучше добрые сказки показывают с положительными героями.
Молодняк сейчас подсел на этот сериал, романтизирует героев и сопереживает им, а мы давайте еще больше такого будем показывать. С этим сериалом просто помешательство какое то.
+3
0
+3
Плю под музыку из Бандитского Петербурга сразу вспоминается. Но с Авером соглашусь - сомнительная тема для постановки.
0
0
0
Песня-саундтрек красивая там. Может кто и возьмет для показательного на хайпе.
+1
-1
0
Вот еще на льду морды не били. А что, Илюха, свежо )))
0
0
0
Ледовое побоище устроить, вот вам и шоу🤪
0
0
0
На самом деле, хоккеисты практикуют такое на льду😀
0
0
0
Загитова за собой забила. Будет очень органично.
0
0
0
Ответ Ритт
Песня-саундтрек красивая там. Может кто и возьмет для показательного на хайпе.
Да ну, психоделика какая-то
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий