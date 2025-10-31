Диана Мильто: «Я впервые в Красноярске, смена часового пояса тоже у меня впервые. На тренировке с утра было тяжело, а выступать уже легче»

Диана Мильто рассказала, как на нее влияет смена часов поясов.

Фигуристка тренируется в Москве у Светланы Соколовской. На этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске она заняла третье место в короткой программе с результатом 62,86 балла.

«Сегодня прокатом довольна, сделала как на тренировке. Было приятно выступать, публика поддерживала с первых секунд программы, такое для меня впервые.

По элементам еще не видела распечатку, не было ощущения, что прибавила или была увереннее, может, сегодня меньше волновалась», — сказала Мильто.

«Я впервые в Красноярске, смена часового пояса тоже у меня впервые. На тренировке с утра было тяжело, а выступать уже легче. Ни у кого из старших спортсменов тренерской группы советов не спрашивала, это все индивидуально», — цитирует фигуристку «Чемпионат».