Александр Жуков: «Олимпийские соревнования с российскими спортсменами будут интересны широкому зрителю в нашей стране, транслировать их нужно»
Жуков хотел бы посмотреть олимпийские соревнования с участием россиян.
«Мне хотелось бы посмотреть олимпийские соревнования с участием наших спортсменов. Да, их будет немного, но они все же будут. Соревнования с российскими спортсменами будут интересны широкому зрителю в нашей стране, транслировать их нужно.
Даже если не будет официальной трансляции в России, в интернете, думаю, желающие смогут посмотреть. А соревнования без наших я не буду смотреть, они не вызывают особого интереса», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
