Дмитрий Курбатов высказался о сотрудничестве между ФХР и КХЛ.

ФХР делегирует права на проведение чемпионата России.

«С точки зрения отношения лиги и федерации изначально в прессе можно прочесть критические замечания в адрес обеих организаций. Зачастую журналисты это связывают с персоналиями, с недопониманием людей.

На самом деле изначально у лиги и федерации есть совершенно разные задачи. И противоречия заложены изначально. Задача федерации – развивать хоккей, готовить сборные, обеспечивать их хорошее выступление.

Лига в федерации заинтересована в меньшей степени, потому что она собирает сливки – лучших игроков, лучших тренеров, лучших судей. Наверное, так и должно быть – лучшие должны играть с лучшими.

Противоречия в целях и задачах существуют объективно, от них никуда не деться. Это не российская особенность, такая же ситуация в европейских странах. Везде примерно одно и то же. Лига, клубы – это отдельный мир.

Создать какую‑то лигу, которая будет существовать вне остального хоккея, в ближайшее время невозможно. Поэтому мы обречены на сотрудничество. Ни лига не может жить без остального хоккея, ни хоккей не может развиваться без КХЛ. Разумные люди должны находить компромисс.

Лига использует лучших игроков и тренеров, откуда они взялись? Это подготовка системы российского хоккея. Если бы не было 100 тысяч занимающихся, то не было бы такой прекрасной лиги, где мы видим прекрасные матчи.

Да, ФХР хочет больше времени для подготовки игроков. Но мы не можем гробить продукт – сезон в национальном хоккее, чтобы в мае поехать и у всех там выиграть, мы не можем иметь базовый клуб сборной, как в СССР. Поэтому чемпионат КХЛ – важная составляющая для ФХР», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.