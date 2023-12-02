Евгения Медведева примет участие в гала-туре Авербуха «Чемпионы». Шоу пройдут в городах Подмосковья

Теги Албена Денкова Максим Ставиский Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Илья Авербух сборная России Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева примет участие в гала-туре «Чемпионы» Ильи Авербуха.

Тур пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье». 

2 декабря состоятся шоу в Мытищах и Люберцах, 3 декабря – в Долгопрудном и Химках, 9 декабря – в Чехове, Подольске и Домодедово, 10 декабря – в Одинцовском округе и Красногорске, 15 декабря – в Раменском и Ленинском округе (Видное). 

В январе запланированы шоу в Королеве, Талдоме, Солнечногорске, Шатуре, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске. Полное расписание и места проведения опубликованы в фан-группе фигуристки.

Сообщается, что в шоу выступят также Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский. Вход на мероприятия – свободный. 

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4 комментария
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Опять на площадях будут кататься, в снег, мороз и дождь....
+3
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+3
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Спортсменам- хорошей погоды, красивых выступлений и тепло одеваться
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9 и 10 декабря будут морозы -20, им не хватило прошлого года??
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