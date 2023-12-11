Йошида, Сумийоши, Репонд, Пинзарроне претендуют на звание «Лучший новичок» по версии ISU Skating Awards

Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший новичок».

В номинации представлены:

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (пары, Австралия)

Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (танцы на льду, Чехия)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

(Швейцария)

(Япония)

(Япония)

Эмилия Зингас и (танцы на льду, США)

Церемония вручения наград пройдет 11 февраля 2024 года.