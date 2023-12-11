Йошида, Сумийоши, Репонд, Пинзарроне претендуют на звание «Лучший новичок» по версии ISU Skating Awards
Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший новичок».
В номинации представлены:
- Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (пары, Австралия)
- Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
- Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (танцы на льду, Чехия)
- Нина Пинзарроне (Бельгия)
- Кимми Репонд (Швейцария)
- Рион Сумийоши (Япония)
- Хана Йошида (Япония)
- Эмилия Зингас и Вадим Колесник (танцы на льду, США)
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.