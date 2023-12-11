Йошида, Сумийоши, Репонд, Пинзарроне претендуют на звание «Лучший новичок» по версии ISU Skating Awards

Теги танцы на льду сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Чехии сборная Бельгии пары женское катание сборная Австралии Вадим Колесник Рион Сумийоши ISU Skating Awards Эмилия Зингас Ким Чхэ Ен Нина Пинзарроне Анастасия Голубева Гектор Гиотопулос Мур Кимми Репонд Хана Йошида Катержина Мразкова Даниэль Мразек Фигурное катание

Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший новичок».

В номинации представлены:

  • Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (пары, Австралия)
  • Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
  • Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (танцы на льду, Чехия)
  • Нина Пинзарроне (Бельгия)
  • Кимми Репонд (Швейцария)
  • Рион Сумийоши (Япония)
  • Хана Йошида (Япония)
  • Эмилия Зингас и Вадим Колесник (танцы на льду, США)

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.

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8 комментариев
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Не знаю, кто главный претендент, но, мне запомнилась Нина Пинзарроне.
+7
0
+7
Йошида. Можно сказать с ноги залетела в этот сезон
+2
0
+2
Ответ Виктория Обер
Не знаю, кто главный претендент, но, мне запомнилась Нина Пинзарроне.
Да, иногда казалось, что сбой в трансляции, и видео идёт ускоренное - уж очень шустро она двигается
+1
0
+1
За Сумийоши и Йошиду
0
0
0
Нина или Хана, не могу определиться)
+1
-1
0
Или японки, или Нина. Для меня Нина предпочтительнее, потому что действительно неожиданный результат. То, что японки оказались в ФГП неудивительно.
+1
-1
0
Нина многим запомнилась даже без ультра-си. Пробилась в финал, да ещё и откатала там прилично. Ещё на Европе одназначно будет не медаль претендовать
+1
-1
0
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