Щербакова, Хромых и Самсонов провели первую тренировку на новом катке в Ясеневе

Теги сборная России видео фото мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Даниил Самсонов Майя Хромых Фигурное катание

Фигуристы группы Тутберидзе провели первую тренировку на новом катке в Ясеневе.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре.

Как сообщает ТАСС, первыми на лед вышли спортсмены младшей группы, а в 11:45 по московскому времени к тренировкам приступили взрослые фигуристы, среди которых были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов.

Ранее спортсмены группы Тутберидзе тренировались в ледовом дворце «Хрустальный» на Профсоюзной улице.

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40 комментариев
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Какое выборочное зрение у редакции. На видео чуть ли не вся группа, включая Сашу Бойкову, Диму Козловского и Алину Загитову.
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Поздравляю ТШТ и фигуристов с открытием нового катка!
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Наконец-то, началась новая жизнь в новом доме! Мои искренние поздравления! ТШТ и спортсменам ещё больше побед!
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С почином. Теперь вперёд и вверх! Маечке — накатать программы к ЧР.
+10
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+8
Ответ Н.Евдокимова
Какое выборочное зрение у редакции. На видео чуть ли не вся группа, включая Сашу Бойкову, Диму Козловского и Алину Загитову.
Очки потеряли)) а как был красив Даниил Маркович.
+11
-3
+8
Ответ Надира Юнусова
Комментарий скрыт
Может себе позволить опоздать
+13
-5
+8
Ответ Oeva
Кто такие для ТАСС действующие спортсмены с титулом ЧЕ Бойкова-Козловский, действительно. Они даже в тексте новости упоминания не достойны. Написали двоих, кто хоть как-то на слуху, но не затмевает великого величия АЩ.
ТАСС, очевидно, писали эту новость на основе каких-то своих источников, а не по тем многочисленным видео, которые появились к текущему моменту и на которых видно многих других спортсменов. Неужели вы думаете, что, будь у них информация о БК, они бы проигнорировали их в угоду Самсонову?
+6
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+5
Ответ Sat397
Там в ТАСС, так и написали в заглавии "Фигуристка Щербакова провела первую тренировку в Центре фигурного катания Тутберидзе". Остальные что, и рядом не стояли? Вакуум сколько не заполняй он полным не будет, пора бы это уже знать кому нужно, и не стараться идти по головам.
У вас все в порядке? ТАСС - не спортивное издание, поэтому логично, что в новости о ФК в заголовок вынесли именно Щербакову, фамилии Хромых и Самсонова рядовым посетителям этого ресурса вряд ли что-то скажут. Была бы в этой новости, скажем, Валиева вместо Щербаковой, ее фамилию точно так же бы поместили в заголовок.
+14
-9
+5
Ответ juliamart
а видео где??
В телеге, уже много
+6
-1
+5
Ответ Lasto
Вас это так задевает?)
Ещё бы. Впору прикладывать холодное.
+8
-3
+5
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Вас это так задевает?)
+10
-5
+5
А где Ками, Козлики, Адель и Акатик?
+7
-3
+4
Ответ Luisa Vi
Новый дворец, конечно, хорошо. Но почему такие тёмные стены🥲 вид удручающий Сразу вспомнила свой школьный кабинет физики со старым ремонтом, окнами на север, темный, мрачный. В таких помещениях сразу работоспособность падает((
"Портретов" нету, в смысле?
+4
0
+4
Поздравляю ТШТ, всем чистого льда.
+6
-2
+4
Ответ Н.Евдокимова
Какое выборочное зрение у редакции. На видео чуть ли не вся группа, включая Сашу Бойкову, Диму Козловского и Алину Загитову.
Еще удивительно что Медведеву сюда не прилепили никаким боком, и то хорошо.
+2
-1
+1
Ответ Luisa Vi
Новый дворец, конечно, хорошо. Но почему такие тёмные стены🥲 вид удручающий Сразу вспомнила свой школьный кабинет физики со старым ремонтом, окнами на север, темный, мрачный. В таких помещениях сразу работоспособность падает((
Им виднее, как им лучше. Света там от льда и освещения предостаточно. Захотят поменять- поменяют.
+1
0
+1
Дивный заголовок. На тренировке также присутствовали: Загитова, Бойкова/Козловский, Федотов, Мухортова/Евгеньев. Это только те, кого я узнала. А так-то народу было больше, то видно на видео. Но все как всегда.
+5
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+1
Ответ Olga Tchistyakov
Майюше гладкого льда на ЧМ.
ЧМосквы)))
+1
0
+1
Ответ Sat397
Там в ТАСС, так и написали в заглавии "Фигуристка Щербакова провела первую тренировку в Центре фигурного катания Тутберидзе". Остальные что, и рядом не стояли? Вакуум сколько не заполняй он полным не будет, пора бы это уже знать кому нужно, и не стараться идти по головам.
Хороший вакуум, 3х ЧР, ЧМ, ОЧ, чем вы интересно думаете?
+9
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+1
Ответ EmperorNazer
У вас все в порядке? ТАСС - не спортивное издание, поэтому логично, что в новости о ФК в заголовок вынесли именно Щербакову, фамилии Хромых и Самсонова рядовым посетителям этого ресурса вряд ли что-то скажут. Была бы в этой новости, скажем, Валиева вместо Щербаковой, ее фамилию точно так же бы поместили в заголовок.
Кто такие для ТАСС действующие спортсмены с титулом ЧЕ Бойкова-Козловский, действительно. Они даже в тексте новости упоминания не достойны. Написали двоих, кто хоть как-то на слуху, но не затмевает великого величия АЩ.
+8
-7
+1
Там в ТАСС, так и написали в заглавии "Фигуристка Щербакова провела первую тренировку в Центре фигурного катания Тутберидзе". Остальные что, и рядом не стояли? Вакуум сколько не заполняй он полным не будет, пора бы это уже знать кому нужно, и не стараться идти по головам.
+17
-16
+1
Хорошо. А Загитовой не было? Она теперь тренер, в Москву некогда ей будет ездить.
0
0
0
Так они же теперь больше не "хрусталята"!
0
0
0
Ответ Маргарита В Сафронова
С почином. Теперь вперёд и вверх! Маечке — накатать программы к ЧР.
Майюше гладкого льда на ЧМ.
+2
-2
0
Ответ EmperorNazer
У вас все в порядке? ТАСС - не спортивное издание, поэтому логично, что в новости о ФК в заголовок вынесли именно Щербакову, фамилии Хромых и Самсонова рядовым посетителям этого ресурса вряд ли что-то скажут. Была бы в этой новости, скажем, Валиева вместо Щербаковой, ее фамилию точно так же бы поместили в заголовок.
"Фигуристка Щербакова провела первую тренировку", Вы понимаете абсурд написанного? Закончившая карьеру 2 года назад фигуристка провела тренировку! Это введение людей в заблуждение. Анну как максимум должны были упомянуть вместе с другими действующими спортсменами, или вообще не выделять тогда никого. Нужно было написать - "фигуритсы ТШТ начали тренировку в новой школе"
+10
-10
0
Ответ EmperorNazer
У вас все в порядке? ТАСС - не спортивное издание, поэтому логично, что в новости о ФК в заголовок вынесли именно Щербакову, фамилии Хромых и Самсонова рядовым посетителям этого ресурса вряд ли что-то скажут. Была бы в этой новости, скажем, Валиева вместо Щербаковой, ее фамилию точно так же бы поместили в заголовок.
Там и кроме Щербаковой были чемпионы ОИ, на видео они есть, а в новости нет. Ничего удивительного, уже привыкли.
+4
-4
0
Ответ Howard Norfolk
Хороший вакуум, 3х ЧР, ЧМ, ОЧ, чем вы интересно думаете?
Тем, к чему прикладывает холодное с 17.02.2022
+1
-1
0
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