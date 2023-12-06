Щербакова, Хромых и Самсонов провели первую тренировку на новом катке в Ясеневе

Фигуристы группы Тутберидзе провели первую тренировку на новом катке в Ясеневе.

Центр фигурного катания в московском районе Ясенево достроили в сентябре.

Как сообщает ТАСС, первыми на лед вышли спортсмены младшей группы, а в 11:45 по московскому времени к тренировкам приступили взрослые фигуристы, среди которых были олимпийская чемпионка , и .

Ранее спортсмены группы Тутберидзе тренировались в ледовом дворце «Хрустальный» на Профсоюзной улице.