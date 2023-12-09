Маргарита Базылюк: «Хочу прыгать как Трусова, кататься как Косторная, вращаться как Валиева, не нервничать как Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна»
Маргарита Базылюк рассказала, на кого равняется в фигурном катании.
Сегодня 12-летняя Базылюк выступит с произвольной программой на юниорском Кубке Первого канала в Калуге. Спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе.
– Это для меня, наверное, больше не турнир, а праздник. Я очень рада, что меня сюда позвали.
– Готова стать капитаном своей команды?
– Капитаном должен стать опытный человек, а у меня пока что этого опыта недостаточно. Но в будущем, конечно же, хотела бы.
– Какую музыку поставишь на шестиминутную разминку для своей команды?
– Песню Полины Гагариной и Егора Крида – «Команда».
– Твой любимый элемент ультра-си?
– Мне очень нравятся тулуп, сальхов. И сейчас складываются дружеские отношения с акселем.
– На кого ты равняешься в фигурном катании?
– Я хочу прыгать как Саша Трусова, кататься как Алена Косторная, вращаться как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), – ответила Базылюк на вопросы Максима Транькова в эфире Первого канала.
В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева
Сами же прекрасно понимаете все, если видели соревнования. Видели же слезы Сакамото, как она рыдала, потому что понимала, что её лишили серебра.
А Хигучи и Ю Ен? Естественно, вы не думали о том, что одна из них без бронзы осталась.
Зато трусова с небрежным исполнением программ, с целым ассортиментом всевозможных ошибок вместо 6го - на 2м месте. И вас это устраивает.
Да ещё пыталась портить настроение победительнице, что бы хоть как то на себя внимание обратить.