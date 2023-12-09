Маргарита Базылюк: «Хочу прыгать как Трусова, кататься как Косторная, вращаться как Валиева, не нервничать как Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк рассказала, на кого равняется в фигурном катании.

Сегодня 12-летняя Базылюк выступит с произвольной программой на юниорском Кубке Первого канала в Калуге. Спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе.

– Это для меня, наверное, больше не турнир, а праздник. Я очень рада, что меня сюда позвали.

– Готова стать капитаном своей команды?

– Капитаном должен стать опытный человек, а у меня пока что этого опыта недостаточно. Но в будущем, конечно же, хотела бы.

– Какую музыку поставишь на шестиминутную разминку для своей команды? 

– Песню Полины Гагариной и Егора Крида – «Команда».

– Твой любимый элемент ультра-си?

– Мне очень нравятся тулуп, сальхов. И сейчас складываются дружеские отношения с акселем.

– На кого ты равняешься в фигурном катании?

– Я хочу прыгать как Саша Трусова, кататься как Алена Косторная, вращаться как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), – ответила Базылюк на вопросы Максима Транькова в эфире Первого канала.

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева

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30 комментариев
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Какая сообразительная девочка
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Ответ Sat397
Такой себе "комплимент" для Анны - "Не нервничать так же, как Аня Щербакова". Давно заметил, в техническом плане, никто не хочет подражать на Анну, все отмечают только крепкие нервы, преодоление какое-то и.т.д.
Отличный комплимент для спортсмена на самом деле. Очень многие показывают на тренировках ультра си, а на старте не собирают программы. А иногда просто «показать свое» - все, что нужно. Анна объективно - спортсмен, которых называют плюс старт. Очень часто это решающий фактор при прочих равных. Карьера Анны это доказывает. Была ли она фаворитом на выигранных турнирах? Прямо скажем, далеко не всегда. Заслужены ли ее победы по итогам? Практически все бесспорно да.
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Такие хорошие добрые ролики с ребятами сняли! Но сейчас растащат на цитаты, потенциально выгодные для хайпа. А они просто милые и искренние ребята! Очень рекомендую всем посмотреть оригинал. Осталось дождаться мальчиков :)
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Рита, прежде всего надо быть самой собой. Но базу ты себе наметила классную.
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Вот сколько сразу примеров - черпать лучшее! Дерзай, Маргарита, удачи. И пусть у тебя не будет слабых сторон - по твоему хотенью и, конечно, труду, вложенному в исполнение замысла!
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Не надо прыгать как Трусова, лучше учись хорошо прыгать, а ни то будешь такой же безтитульной.
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Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Вы за Жилину переживайте. И за Титову
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Ответ Vasily Ivanov
Маргарита ,вы будете всего лишь одной из конвейерных девочек Тутберидзе ...и к 16-17 годам, как и все предшественницы , сбежите из спорта осваивать разные шоу и презентации .... Такова судьба всех продуктов этого тренера .
На шоу только из Хрустального катаются?
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Ответ Sat397
Такой себе "комплимент" для Анны - "Не нервничать так же, как Аня Щербакова". Давно заметил, в техническом плане, никто не хочет подражать на Анну, все отмечают только крепкие нервы, преодоление какое-то и.т.д.
Не хотят походить на Аню в техническом плане по понятным причинам ...никто не хочет чтобы его сравнивали с катящимся на утюгах....
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Ответ Vasily Ivanov
Маргарита ,вы будете всего лишь одной из конвейерных девочек Тутберидзе ...и к 16-17 годам, как и все предшественницы , сбежите из спорта осваивать разные шоу и презентации .... Такова судьба всех продуктов этого тренера .
А у остальных какая судьба?
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Ответ lyubov61
На шоу только из Хрустального катаются?
Такого обилия .как из Хрустального , тем более в таком нежном возрасте ( от 16 до 22) нет ниоткуда. Как правило в шоу уходят уже опытные , возрастные спортсмены .в районе 30+- лет ....
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Ответ Anneta28
Ха-ха-ха, у Щербаковой, получается, нет ни прыжков, ни вращений, ни скольжения, по мнению Марго. Зато есть золотая медалька.😂
Как раз наоборот. У Анечки есть самое главное, но вам не понять)
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Ответ Алексей Токарев
Не надо прыгать как Трусова, лучше учись хорошо прыгать, а ни то будешь такой же безтитульной.
Для неё будет большим счастьем собрать титулы и медали Трусовой, про прыжки и говорить не стоит(эталонного лутц-ритта и старших квадов там пока не видать)
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Ответ tim55555
А без последнего "КУ" никак нельзя?
Вы о штабе?
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Ответ Anneta28
А с чего вы решили, что я за них меньше переживаю?))
Какая вы переживающая)
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Ответ Бильм@н
А у вот и грязный л. пожаловал, который застрял в своем выдуманном мире, где у него Трусову отказывается "грибуют"🤣
Вы вроде далеко не глупы, но тактику низкого уровня используете.
Сами же прекрасно понимаете все, если видели соревнования. Видели же слезы Сакамото, как она рыдала, потому что понимала, что её лишили серебра.
А Хигучи и Ю Ен? Естественно, вы не думали о том, что одна из них без бронзы осталась.
Зато трусова с небрежным исполнением программ, с целым ассортиментом всевозможных ошибок вместо 6го - на 2м месте. И вас это устраивает.
Да ещё пыталась портить настроение победительнице, что бы хоть как то на себя внимание обратить.
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Не по годам умненькая и не промах по желаниям)))
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Ха-ха-ха, у Щербаковой, получается, нет ни прыжков, ни вращений, ни скольжения, по мнению Марго. Зато есть золотая медалька.😂
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