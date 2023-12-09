Маргарита Базылюк рассказала, на кого равняется в фигурном катании.

Сегодня 12-летняя Базылюк выступит с произвольной программой на юниорском Кубке Первого канала в Калуге. Спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе.

– Это для меня, наверное, больше не турнир, а праздник. Я очень рада, что меня сюда позвали.

– Готова стать капитаном своей команды?

– Капитаном должен стать опытный человек, а у меня пока что этого опыта недостаточно. Но в будущем, конечно же, хотела бы.

– Какую музыку поставишь на шестиминутную разминку для своей команды?

– Песню Полины Гагариной и Егора Крида – «Команда».

– Твой любимый элемент ультра-си?

– Мне очень нравятся тулуп, сальхов. И сейчас складываются дружеские отношения с акселем.

– На кого ты равняешься в фигурном катании?

– Я хочу прыгать как Саша Трусова, кататься как Алена Косторная, вращаться как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), – ответила Базылюк на вопросы Максима Транькова в эфире Первого канала.

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева