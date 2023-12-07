Илья Малинин: «Когда Ханю пошел на четверной аксель на Олимпиаде – все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 мужское катание Юдзуру Ханю Шома Уно Юма Кагияма Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин заявил, что Юдзуру Ханю мотивировал его прыгнуть четверной аксель.

Сегодня американский фигурист Малинин исполнил этот элемент в короткой программе в финале Гран-при в Пекине.

«Я чувствую, что у Пекина и четверного акселя – особенная связь. Здесь на этот прыжок пошел на Олимпиаде Юдзуру Ханю, так что у меня было сегодня невероятное чувство.

Когда Юдзу пошел на этот прыжок тут на Играх – это столько сделало для нашего вида спорта, все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией – я понял, что это возможно.

Сегодня для меня большая честь сидеть рядом с призерами Олимпиады в Пекине, я вдохновляюсь ими обоими, за Шомой (Уно) слежу с детства, а выступление Юмы (Кагиямы) на Олимпиаде часто пересматриваю. Благодарен им за то, что тянусь за ними», –  передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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18 комментариев
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Красивый реверанс для Юдзуру, бесспорно уважение ему
Хотя для меня его кваксель был как раз из разряда маловероятных, не самые близкие попытки
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Забыл добавить: "Кстати, с днем рождения, Юзуру")
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Сегодня, кстати, у Юзу ДР.
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Обожаю Ханю. Как он бился за квадсель. Он воин, он не думал о том, чтобы быть красивым и чисто кататься. Он реально боролся на передовой мирового фк.
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Молодец, Илюша, правильные слова !
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+6
Молодец какой, умница! 4А был потрясающий! А Юдзуру Ханю, великого и любимейшего фигуриста, с днем рождения!
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Ответ Anneta28
Где-то в Японии грустит один Юдзуру.. Он так хотел войти в историю, как первый исполнитель 4А, но увы..
Где-то в Японии Ханю сейчас принимает многочисленные поздравления от очень большого количества поклонников его творчества по случаю своего дня рождения! Великий и неповторимый Ханю поздравляю с днём рождения,здоровья и успешной реализации всех своих проектов!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Обожаю Ханю. Как он бился за квадсель. Он воин, он не думал о том, чтобы быть красивым и чисто кататься. Он реально боролся на передовой мирового фк.
Ханю как раз всю свою карьеру боролся за чистоту и красивое, гармоничное катание и всегда говорил, кваксель должен был чисто исполнен и никак не испортить программу, Малиниу покорился кваксель, но пересматривать его прокаты нет желания, у Ханю каждая программа штучная, это всегда история, рассказанная очень красиво! Юдзуру с Днём Рождения! Здоровья, счастья и удачи во всех его начинаниях! Великий спортсмен, его очень не хватает!
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Красиво Илья гештальт с 4А закрыл. И даже речь наверняка заранее приготовил.
Красавчик.
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Ответ Оксана Васильева
Он боролся за свой пиар. Но Малинин знатно умыл этого фигурного "псевдобога", начав исполнять на регулярной основе идеально докрученный кваксель, да еще прыгая его со сложного захода - скобки.
Ханю и пиар вещи несовместные,хотя вы видно новичок, тем более никто никого не умывал, в спорте, как и вообще в жизне, каждому своё, Ханю двукратный ОЧ, завоевавший большой шлем фк, у него столько титулов, что Илье ещё до него как до луны, даже имея в арсенале кваксель,Ханю легенда фк, за ним 15 мировых рекордов и его программы вошли в золотой фонд фк, ну а Малинину удачи, посмотрим чего он ещё может добится,ни одним квакселем ценно фк!
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Какой он оптимист😃 У всех остальных попытки Юдзу наоборот напрочь отбили желание прыгать 4А.
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Где-то в Японии грустит один Юдзуру..
Он так хотел войти в историю, как первый исполнитель 4А, но увы..
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Ответ Маргарита В Сафронова
Кстати, Ханю повёл за собой Малинина.
Не нужно верить на слово в публичных интервью.

Раф ещё до Олимпиады недвусмысленно намекал в своих интервью, что 4 А - не проблема, и знает как технически его тренировать.
А в 4А Ханю он не верил, и даже по пунктам объяснял - почему.
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Ответ Anita Levchenko
Какой он оптимист😃 У всех остальных попытки Юдзу наоборот напрочь отбили желание прыгать 4А.
Попытки Юзу здесь явно не причем. Юзу ушел от тренера, любой умный спортсмен понимает, что это изначально проигрышная позиция.
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