Илья Малинин: «Когда Ханю пошел на четверной аксель на Олимпиаде – все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией»

Илья Малинин заявил, что Юдзуру Ханю мотивировал его прыгнуть четверной аксель.

Сегодня американский фигурист Малинин исполнил этот элемент в короткой программе в финале Гран-при в Пекине.

«Я чувствую, что у Пекина и четверного акселя – особенная связь. Здесь на этот прыжок пошел на Олимпиаде Юдзуру Ханю, так что у меня было сегодня невероятное чувство.

Когда Юдзу пошел на этот прыжок тут на Играх – это столько сделало для нашего вида спорта, все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией – я понял, что это возможно.

Сегодня для меня большая честь сидеть рядом с призерами Олимпиады в Пекине, я вдохновляюсь ими обоими, за Шомой (Уно) слежу с детства, а выступление Юмы (Кагиямы) на Олимпиаде часто пересматриваю. Благодарен им за то, что тянусь за ними», – передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.