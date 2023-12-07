Илья Малинин: «Когда Ханю пошел на четверной аксель на Олимпиаде – все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией»
Илья Малинин заявил, что Юдзуру Ханю мотивировал его прыгнуть четверной аксель.
Сегодня американский фигурист Малинин исполнил этот элемент в короткой программе в финале Гран-при в Пекине.
«Я чувствую, что у Пекина и четверного акселя – особенная связь. Здесь на этот прыжок пошел на Олимпиаде Юдзуру Ханю, так что у меня было сегодня невероятное чувство.
Когда Юдзу пошел на этот прыжок тут на Играх – это столько сделало для нашего вида спорта, все поняли, что это возможно. Для меня это было отличной мотивацией – я понял, что это возможно.
Сегодня для меня большая честь сидеть рядом с призерами Олимпиады в Пекине, я вдохновляюсь ими обоими, за Шомой (Уно) слежу с детства, а выступление Юмы (Кагиямы) на Олимпиаде часто пересматриваю. Благодарен им за то, что тянусь за ними», – передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Хотя для меня его кваксель был как раз из разряда маловероятных, не самые близкие попытки
Красавчик.
Он так хотел войти в историю, как первый исполнитель 4А, но увы..
Раф ещё до Олимпиады недвусмысленно намекал в своих интервью, что 4 А - не проблема, и знает как технически его тренировать.
А в 4А Ханю он не верил, и даже по пунктам объяснял - почему.