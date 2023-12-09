Илья Малинин: «Моя цель – сделать все шесть квадов в одной программе. Это вызов, но я к нему готов»

Илья Малинин хочет прыгнуть все шесть четверных в одной программе.

Сегодня в в Пекине Малинин прыгнул пять четверных прыжков – аксель (с падением), лутц, сальхов, риттбергер и тулуп.

«Я понимаю, что четверной аксель – мой фирменный прыжок, наверное, можно назвать это брендом. Но я буду счастлив, когда кто-то еще его прыгнет, очень этого жду. Было бы прикольно прыгнуть параллельный квадаксель.

Думаю ли про каскад с четверным акселем? Наверное, это одна из моих целей на следующее межсезонье.

Моя цель – сделать все шесть квадов в одной программе. Я надеюсь, что как только все стабилизирую – у меня это получится. Это вызов, но я к нему готов», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Малинин запутал судей прыжком-фантомом: сначала его обнулили, потом засчитали. Почему?