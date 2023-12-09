Илья Малинин: «Моя цель – сделать все шесть квадов в одной программе. Это вызов, но я к нему готов»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин хочет прыгнуть все шесть четверных в одной программе.

Сегодня в Финале Гран-при в Пекине Малинин прыгнул пять четверных прыжков – аксель (с падением), лутц, сальхов, риттбергер и тулуп.

«Я понимаю, что четверной аксель – мой фирменный прыжок, наверное, можно назвать это брендом. Но я буду счастлив, когда кто-то еще его прыгнет, очень этого жду. Было бы прикольно прыгнуть параллельный квадаксель.

Думаю ли про каскад с четверным акселем? Наверное, это одна из моих целей на следующее межсезонье.

Моя цель – сделать все шесть квадов в одной программе. Я надеюсь, что как только все стабилизирую – у меня это получится. Это вызов, но я к нему готов», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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10 комментариев
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увидеть семиквадку и умереть
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Кому там неинтересно смотреть международные соревнования?
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Ответ Ayla
Комментарий скрыт
Скорее Чена
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И ведь сделает же, это только дело времени!
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Давай, Илья! Только без травм!
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Ответ gift...!
Кому там неинтересно смотреть международные соревнования?
Слуцкой
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Илья не ищет лёгких путей, идет напролом, не изменяет своим принципам, смелый, упрямый, кремень!
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У Ильи все получится!
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Слуцкой
это точно трагедия для мирового ФК...
без Слуцкой куда они?
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