Малинин о падении с четверного акселя: «Не расстроен, я рад, что попытался. Для меня этот прыжок не стресс, а удовольствие»

Илья Малинин оценил прокат в произвольной программе в Финале Гран-при.

«Потрясающие ощущения, я много работал ради этого момента. Моя задача была – довести все прыжки до автоматизма.

Сегодня был не лучший мой прокат, но баллы для меня не главное, мне важно было прокатать хорошо при зрителях. Результатом, конечно, доволен. Моя цель была сделать четверной аксель и в короткой, и в произвольной. Я не расстроен, я рад, что попытался. Для меня этот прыжок не стресс, а удовольствие.

Что пошло не так сегодня? Наверное, слишком поторопился. Надо было спокойнее зайти на него.

Но знаете, я просто счастлив сегодня, что смог приземлить четверной риттбергер. Он не очень у меня получался последние две недели, и если честно – это сегодня была моя главная цель. Я думал о нем гораздо больше, чем об акселе», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.