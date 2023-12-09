Малинин о падении с четверного акселя: «Не расстроен, я рад, что попытался. Для меня этот прыжок не стресс, а удовольствие»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин оценил прокат в произвольной программе в Финале Гран-при.

«Потрясающие ощущения, я много работал ради этого момента. Моя задача была – довести все прыжки до автоматизма.

Сегодня был не лучший мой прокат, но баллы для меня не главное, мне важно было прокатать хорошо при зрителях. Результатом, конечно, доволен. Моя цель была сделать четверной аксель и в короткой, и в произвольной. Я не расстроен, я рад, что попытался. Для меня этот прыжок не стресс, а удовольствие.

Что пошло не так сегодня? Наверное, слишком поторопился. Надо было спокойнее зайти на него.

Но знаете, я просто счастлив сегодня, что смог приземлить четверной риттбергер. Он не очень у меня получался последние две недели, и если честно – это сегодня была моя главная цель. Я думал о нем гораздо больше, чем об акселе», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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5 комментариев
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Илья, будет ещё возможность чисто с 4А откатать ПП на ЧМ.
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Вот эта ЦЕЛЬ, и будет взята Ильей, ждем сенсацию мирового ФК!
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Мы не слуцкие, можем от души порадоваться за Илью и обсудить феномен.
В одной программе собрал все 6 квадов.
Первый в мире.
Красава.
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То есть, когда он говорил, что прыгать не будет, потому что мало стоит, дело всё-таки было не в стоимости, а в перебоях с поставками допинга. Ну, прям Байлз-стайл.
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Когда был Ханю и Чен казалось бы куда еще? но вот появился Малинин! Его достижения сравнимы с достижениями Саши Трусовой в женском одиночном катании! Даже если когда-то и не первые на пьедестале - в любом случае делают историю!
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