Федотов о Кубке Первого канала среди юниоров: «Спасибо всем за поддержку, но мы проиграли. Виноват я»

Арсений Федотов оценил выступление на Кубке Первого канала среди юниоров.

был капитаном команды оранжевых. Победу одержала команда фиолетовых.

«Я за всеми выступлениями следил, мне прибавило это дополнительного волнения, в следующий раз, думаю, не буду так смотреть, потому что знал, что все зависит от меня и очень сильно перенервничал.

Спасибо всем за поддержку, но мы проиграли», — сказал Федотов.

«Не надо искать причины, виноват я. Я знал, что все зависит от меня, и очень сильно переволновался, наверное. Я попробовал сегодня лутц, и, думаю, что самое время его делать – впереди первенство России. Сегодня выходил с новым набором, на подготовку времени было немного», – цитирует Федотова ТАСС.