Федотов о Кубке Первого канала среди юниоров: «Спасибо всем за поддержку, но мы проиграли. Виноват я»

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Арсений Федотов оценил выступление на Кубке Первого канала среди юниоров.

Федотов был капитаном команды оранжевых. Победу одержала команда фиолетовых. 

«Я за всеми выступлениями следил, мне прибавило это дополнительного волнения, в следующий раз, думаю, не буду так смотреть, потому что знал, что все зависит от меня и очень сильно перенервничал.

Спасибо всем за поддержку, но мы проиграли», — сказал Федотов. 

«Не надо искать причины, виноват я. Я знал, что все зависит от меня, и очень сильно переволновался, наверное. Я попробовал сегодня лутц, и, думаю, что самое время его делать – впереди первенство России. Сегодня выходил с новым набором, на подготовку времени было немного», – цитирует Федотова ТАСС

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19 комментариев
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Арсений - ты шикарен! Ничего страшного - это опыт!
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ну и что, что проиграли? невозможно только выигрывать. тем более это кубок первого канала, а не чр к примеру. всё ещё впереди
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Арсений, ты - прелесть.) Просто работай дальше, все будет ОК.
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Офигеть!!! Ему ещё так мало лет, а рассуждает, как взрослый мужик! Только у настоящего мужчины достаточно сил, чтобы взять вину на себя. А вместе с ней и ответственность. Арсению - респектище👍👍👍
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Зайчик, пусть это будет самый большой твой проигрыш
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Настоящий капитан .
Он мой герой в ФК с детского ЛП. Тогда уже была видна харизма.
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Не думаю, что Арсению стоит так обвинять себя, просто чуть-чуть не повезло. И так бывает. Арсений был молодец и откатал достойно.
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Ответ Екатерина К
Зайчик , ты ни в чем не виноват . Виноват тот, кто у вас порядком навалял , не будем углубляться.
Нет, Арсений не зайчик, Арсений - мужчина!! А вот зайчики, ромашки и прочие неженки в мужском обличии никогда ни в чем не виноваты. Потому что не научили их родители мужиками быть и сами они своими мозгами тоже не дошли ещё. Брать ответственность за свои поступки и слова - признак внутренней зрелости. А брать на себя ответственность ещё и за других - это сила!
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Очень по-взрослому и по-мужски. Молодец, парень!
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Больше девочки подвели команду!!!
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Проигрывает команда и она же побеждает. Арсений рискнул и сегодня квадлутц решил попробовать в прокате. К первенству России ещё есть время, чтобы попробовать разный прыжковый контент в прокате ПП. Удачи Арсению в подготовке к нему.
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Не расстраивайся Арсений. Всё бывает, люди не роботы. Зато на соревнованиях ты самый лучший.
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Речь не мальчика,но мужа ❤️Шикарный парень.
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Арсений, ты же не один выступал!
Проигрыш - командный. Лутц пробовать, конечно, надо. Удачи в подготовке к соревнованиям!
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Арсений,это опыт, такое бывает! Ты всё сможешь!
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Арсений молодец по программе именно по катанию лучший но по технике проиграл заслужено. Лутц был лишний с сальховым и двуми тулупами победил бы
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Зайчик , ты ни в чем не виноват . Виноват тот, кто у вас порядком навалял , не будем углубляться.
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отличный паренек! Хороший фигурист!! Очень за него болею!
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Да уж, Федотов то хорошо выступил, глупо винить себя.
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