Лазарев чисто откатал произвольную с тремя четверными на Кубке Первого канала, Федотов упал с четверного лутца

Юноши выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала в Калуге.

Лев Лазарев исполнил четверной лутц, тройной аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине программы – секвенцию четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.

Никита Малютин начал прокат с тройного акселя, далее сделал секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной риттбергер. Во второй половине – четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.

Николай Угожаев исполнил четверной флип, на четверном лутце коснулся льда рукой. Далее сделал каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, упал на тройном лутце. После этого чисто прыгнул секвенцию тройной флип – двойной аксель и сольный тройной риттбергер.

Арсений Федотов в начале проката упал с четверного лутца, далее чисто исполнил четверной тулуп. На четверном сальхове сделал степ-аут и прыгнул каскад тройной флип – тройной тулуп. Во второй половине программы – каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель и секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель.