Лазарев чисто откатал произвольную с тремя четверными на Кубке Первого канала, Федотов упал с четверного лутца

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Николай Угожаев Кубок Первого канала по фигурному катанию Лев Лазарев Никита Малютин Фигурное катание

Юноши выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала в Калуге.

Лев Лазарев исполнил четверной лутц, тройной аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине программы – секвенцию четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп. 

Никита Малютин начал прокат с тройного акселя, далее сделал секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной риттбергер. Во второй половине – четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип. 

Николай Угожаев исполнил четверной флип, на четверном лутце коснулся льда рукой. Далее сделал каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, упал на тройном лутце. После этого чисто прыгнул секвенцию тройной флип – двойной аксель и сольный тройной риттбергер. 

Арсений Федотов в начале проката упал с четверного лутца, далее чисто исполнил четверной тулуп. На четверном сальхове сделал степ-аут и прыгнул каскад тройной флип – тройной тулуп. Во второй половине программы – каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель и секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. 

14 комментариев
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Лев сегодня выиграл по делу. Но если сравнивать обоих, то Арсений мне нравится больше, он более сбалансированный фигурист, у него в катании прекрасно практически все. Очень редко в юниорах появляются мальчики, у которых и скольжение, и пластика, и вращения, и шикарные прыжки.
Им очень повезло иметь в соперниках друг друга. Такое противостояние не даст им почивать на лаврах и оба будут в конкуренции двигать друг друга вперед. Со времен Ягудина и Плющенко у мальчиков не было такого соперничества. Дай бог, оба вырастут и доедут до соперничества на мировом уровне.
Еще очень понравился Малютин, это прямо открытие турнира для меня
+12
0
+12
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Надеюсь,когда-нибудь вас забанят пожизненно за оскорбление спортсменов.
+10
-1
+9
Ответ Большое Путешествие Рузика
Сейчас интересно будет посмотреть, как справится Арсений с этой ситуацией. Он два раза проиграл Льву. Думаю, первый раз он это правильно переварил. Но вот переварит ли правильно второй раз. Не появятся ли страх проигрыша, неуверенность в себе? Потому что выходить и знать, что ты сильнее это одно. А выходить и знать, что есть тот кто сильнее, совсем другое. Интересно будет посмотреть, как сложится на Первенстве. И кстати почему лутц сегодня он пробовал, у него же вроде флип был?
у Арсения новый прыжок, причем сложный. если вставили, значит на тренировках получается. А квадлутц - мощное оружие
+8
0
+8
Ответ ретроградный меркурий
Лев сегодня выиграл по делу. Но если сравнивать обоих, то Арсений мне нравится больше, он более сбалансированный фигурист, у него в катании прекрасно практически все. Очень редко в юниорах появляются мальчики, у которых и скольжение, и пластика, и вращения, и шикарные прыжки. Им очень повезло иметь в соперниках друг друга. Такое противостояние не даст им почивать на лаврах и оба будут в конкуренции двигать друг друга вперед. Со времен Ягудина и Плющенко у мальчиков не было такого соперничества. Дай бог, оба вырастут и доедут до соперничества на мировом уровне. Еще очень понравился Малютин, это прямо открытие турнира для меня
даааа, шикарные Лева и Сеня - наше будущее. Одно удовольствие за ними наблюдать
+6
0
+6
молодец, Арсений, что вставляет квадлутц. Сегодня почти получилось выехать.
+5
-1
+4
Ответ Большое Путешествие Рузика
Сейчас интересно будет посмотреть, как справится Арсений с этой ситуацией. Он два раза проиграл Льву. Думаю, первый раз он это правильно переварил. Но вот переварит ли правильно второй раз. Не появятся ли страх проигрыша, неуверенность в себе? Потому что выходить и знать, что ты сильнее это одно. А выходить и знать, что есть тот кто сильнее, совсем другое. Интересно будет посмотреть, как сложится на Первенстве. И кстати почему лутц сегодня он пробовал, у него же вроде флип был?
Не появится у него чувство страха! В прошлый раз Арсений проиграл из-за ошибок в КП. В этот раз уступил из-за того, что первый раз пробовал лутц, и он у него не получился. Ничего страшного...Натренирует. Арсений - боец, и проигрыши его не напугают. С тренерами сделают выводы, подкорректируют, и все получится. До ПР ещё 2 месяца - предостаточно времени подготовиться и достойно противостоять Льву и другим на предстоящем старте!
+4
0
+4
Сейчас интересно будет посмотреть, как справится Арсений с этой ситуацией. Он два раза проиграл Льву. Думаю, первый раз он это правильно переварил. Но вот переварит ли правильно второй раз. Не появятся ли страх проигрыша, неуверенность в себе?
Потому что выходить и знать, что ты сильнее это одно. А выходить и знать, что есть тот кто сильнее, совсем другое.
Интересно будет посмотреть, как сложится на Первенстве.
И кстати почему лутц сегодня он пробовал, у него же вроде флип был?
+3
-2
+1
Парни шикарные у нас!!!
Молодцы оба!!!
+1
0
+1
А я так думаю, Лазарев сделает пятерной.
+2
-2
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Ответ Маргарита В Сафронова
А я так думаю, Лазарев сделает пятерной.
Посмотрим.) Всё может быть.)
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