Лазарев чисто откатал произвольную с тремя четверными на Кубке Первого канала, Федотов упал с четверного лутца
Юноши выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала в Калуге.
Лев Лазарев исполнил четверной лутц, тройной аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине программы – секвенцию четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.
Никита Малютин начал прокат с тройного акселя, далее сделал секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной риттбергер. Во второй половине – четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.
Николай Угожаев исполнил четверной флип, на четверном лутце коснулся льда рукой. Далее сделал каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, упал на тройном лутце. После этого чисто прыгнул секвенцию тройной флип – двойной аксель и сольный тройной риттбергер.
Арсений Федотов в начале проката упал с четверного лутца, далее чисто исполнил четверной тулуп. На четверном сальхове сделал степ-аут и прыгнул каскад тройной флип – тройной тулуп. Во второй половине программы – каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель и секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель.
Им очень повезло иметь в соперниках друг друга. Такое противостояние не даст им почивать на лаврах и оба будут в конкуренции двигать друг друга вперед. Со времен Ягудина и Плющенко у мальчиков не было такого соперничества. Дай бог, оба вырастут и доедут до соперничества на мировом уровне.
Еще очень понравился Малютин, это прямо открытие турнира для меня
Потому что выходить и знать, что ты сильнее это одно. А выходить и знать, что есть тот кто сильнее, совсем другое.
Интересно будет посмотреть, как сложится на Первенстве.
И кстати почему лутц сегодня он пробовал, у него же вроде флип был?
Молодцы оба!!!