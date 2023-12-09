Кубок Первого канала среди юниоров. Чернышова и Вильчик, Черемных и Бутенко, Доможирова и Вегера, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров пары представят произвольные программы.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Пары
Произвольная программа
Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик (команда в фиолетовом)
Варвара Черемных – Даниил Бутенко (команда в фиолетовом)
Кира Доможирова – Илья Вегера (команда в оранжевом)
Таисия Щербинина – Артем Петров (команда в оранжевом)
В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева