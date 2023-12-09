Кубок Первого канала среди юниоров. Чернышова и Вильчик, Черемных и Бутенко, Доможирова и Вегера, Щербинина и Петров покажут произвольные программы

9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров пары представят произвольные программы.

канала среди юниоров

Калуга

Пары

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

– (команда в фиолетовом)

– (команда в фиолетовом)

Кира Доможирова – Илья Вегера (команда в оранжевом)

Таисия Щербинина – Артем Петров (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева