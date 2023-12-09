Кубок Первого канала среди юниоров. Чернышова и Вильчик, Черемных и Бутенко, Доможирова и Вегера, Щербинина и Петров покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Кубок Первого канала по фигурному катанию Варвара Черемных Даниил Бутенко Таисия Щербинина Анастасия Чернышова Артем Петров Кира Доможирова Илья Вегера Владислав Вильчик Фигурное катание

9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров пары представят произвольные программы.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Пары

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик (команда в фиолетовом)

Варвара ЧеремныхДаниил Бутенко (команда в фиолетовом)

Кира Доможирова – Илья Вегера (команда в оранжевом)

Таисия Щербинина – Артем Петров (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева

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