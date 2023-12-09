Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Карартынян, Рамзенков, Малютин выступят с произвольными программами

9 декабря на Кубке Первого канала юниоры покажут произвольные программы.

канала среди юниоров

Калуга

Юноши

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

(команда в фиолетовом)

(команда в фиолетовом)

Лев Лазарев (команда в фиолетовом)

(команда в оранжевом)

Иван Рамзенков (команда в оранжевом)

(команда в оранжевом)

Базылюк, Угожаев и Лазарев выступят в первой команде на Кубке Первого канала среди юниоров, Двоеглазова, Принева и Федотов – во второй