Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Карартынян, Рамзенков, Малютин выступят с произвольными программами
9 декабря на Кубке Первого канала юниоры покажут произвольные программы.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Юноши
Произвольная программа
Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Николай Угожаев (команда в фиолетовом)
Эдуард Карартынян (команда в фиолетовом)
Лев Лазарев (команда в фиолетовом)
Арсений Федотов (команда в оранжевом)
Иван Рамзенков (команда в оранжевом)
Никита Малютин (команда в оранжевом)
Базылюк, Угожаев и Лазарев выступят в первой команде на Кубке Первого канала среди юниоров, Двоеглазова, Принева и Федотов – во второй