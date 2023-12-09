Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Карартынян, Рамзенков, Малютин выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Арсений Федотов Николай Угожаев Кубок Первого канала по фигурному катанию Лев Лазарев Эдуард Карартынян Иван Рамзенков Никита Малютин Фигурное катание

9 декабря на Кубке Первого канала юниоры покажут произвольные программы.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Юноши

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Николай Угожаев (команда в фиолетовом)

Эдуард Карартынян (команда в фиолетовом)

Лев Лазарев (команда в фиолетовом)

Арсений Федотов (команда в оранжевом)

Иван Рамзенков (команда в оранжевом)

Никита Малютин (команда в оранжевом)

Базылюк, Угожаев и Лазарев выступят в первой команде на Кубке Первого канала среди юниоров, Двоеглазова, Принева и Федотов – во второй

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1 комментарий
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Там только произвольные по регламенту?
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