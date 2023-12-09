Малинин упал с четверного акселя, но исполнил остальные пять четверных прыжков в финале Гран-при

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин упал с четверного акселя в Финале Гран-при в Пекине.

Затем американский фигурист исполнил в программе четверные лутц, риттбергер, сальхов, каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп. Также он прыгнул секвенцию тройной лутц – тройной аксель. 

Малинин набрал за произвольную программу 207,76 балла (121,49 за технику). С итоговым результатом 314,66 фигурист одержал победу на турнире. 

Японский фигурист Шома Уно занял второе место. Он прыгнул сольные четверные риттбергер, флип и тулуп, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной флип с ошибкой, еще на одном акселе сделал «бабочку». 

Уно получил за произвольную 191,32 балла (98,95 за технику).

Француз Адам Сяо Хим Фа, ставший третьим, прыгнул четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель, секвенцию из тройного и двойного акселя, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. 

Его оценка составила 189,92 (102,55 за технику). 

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15 комментариев
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Мужик , не дрогнул после упаденого 4а . Насчёт презентации всё впереди парень молодой , но с прошлого сезона виден прогресс. С первой большой победой в сезоне Илью !
+28
-2
+26
Илья официально первый в мире, кто исполнил все четверные прыжки на соревнованиях. 4T 4S 4Loop 4F 4Lz 4A
+26
-1
+25
Бог квадов , конечно, феноменальный прыгун. У него прыжки, как произведение искусства! Да и в презентации он очень сильно вырос, не скучный это точно. Спасибо Бурн за программы для Илья в этом сезоне. Еще бы над скольжением поработать, но это я уж совсем слишком много прошу ))
+18
-2
+16
Фантастические, конечно, взрывная сила и скорость крутки у Ильи. И все выглядит не вымученно, абсолютно легко. Сил на все хватает, даже на секвенцию с трикселем в конце, когда у многих думаешь, смогут ли в принципе докатать. Он действительно quad god.
+17
-2
+15
Ответ ccc6srcv2n
Бог квадов , конечно, феноменальный прыгун. У него прыжки, как произведение искусства! Да и в презентации он очень сильно вырос, не скучный это точно. Спасибо Бурн за программы для Илья в этом сезоне. Еще бы над скольжением поработать, но это я уж совсем слишком много прошу ))
До ОИ есть время, главное, чтобы без травм.
+14
-1
+13
Уже писал - если твоя федерация не пытается играть против тебя, то против лома (сверхсложной программы) просто нет приёма :)
+15
-3
+12
Молодчина Илья, очень круто!!!👍💪
+9
-1
+8
Ответ KMR
Хорошо,что против него не выставили американской феечки. А то бы искали слабость выступления Ильи
Илья и в КП и ПП был первым.
+8
-1
+7
Вот ведь упертый, не жалеет квакселей
+6
-1
+5
феноменальный
+7
-2
+5
У Уно три прыжка на q, это потеря 7-8 баллов, и еще один элемент выпал, это еще 10 (например, 3Lz-2A). То есть по максимуму это один уровень с Малининым. Но он восстановил каскад 4-3, это уже достижение.
+7
-2
+5
Хорошо,что против него не выставили американской феечки. А то бы искали слабость выступления Ильи
+8
-5
+3
Илюха, жги! Болеем за тебя, очень радостно видеть такие прокаты, такие попытки, и такое исполнение ))
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👏👏👏Браво!!!
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0
Красавец.
Квадаксель напрыгает.
Главное- без травм. Очень рада за Арутюняна. Без его знаний и опыта работы с квадристами сегодня Илья бы не был на этой высоте.
+1
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0
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