Малинин упал с четверного акселя, но исполнил остальные пять четверных прыжков в финале Гран-при

Илья Малинин упал с четверного акселя в Финале Гран-при в Пекине.

Затем американский фигурист исполнил в программе четверные лутц, риттбергер, сальхов, каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп. Также он прыгнул секвенцию тройной лутц – тройной аксель.

набрал за произвольную программу 207,76 балла (121,49 за технику). С итоговым результатом 314,66 фигурист одержал победу на турнире.

Японский фигурист занял второе место. Он прыгнул сольные четверные риттбергер, флип и тулуп, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной флип с ошибкой, еще на одном акселе сделал «бабочку».

Уно получил за произвольную 191,32 балла (98,95 за технику).

Француз Адам Сяо Хим Фа, ставший третьим, прыгнул четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель, секвенцию из тройного и двойного акселя, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.

Его оценка составила 189,92 (102,55 за технику).