Тарасова о четверном акселе Малинина: «Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия»
Татьяна Тарасова считает, что достижение Ильи Малинина не повторят долгие годы.
Сегодня в финале Гран-при в Пекине американский фигурист впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе. Он получил 106,90 балла за прокат.
«Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия. Никто в мире пока никто не может повторить его рекорд, не было даже попыток ни у кого», - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
Малинин запутал судей прыжком-фантомом: сначала его обнулили, потом засчитали. Почему?
А вот насчет никто не пробова, сомневаюсь. Сам Малинин говорил, что Юдзу пробовал.
Это не серьезно.
Про года и века уж слишком пафосно