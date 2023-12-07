Тарасова о четверном акселе Малинина: «Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия»

Татьяна Тарасова считает, что достижение Ильи Малинина не повторят долгие годы.

Сегодня в финале Гран-при в Пекине американский фигурист впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе. Он получил 106,90 балла за прокат.

«Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия. Никто в мире пока никто не может повторить его рекорд, не было даже попыток ни у кого», - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

Малинин запутал судей прыжком-фантомом: сначала его обнулили, потом засчитали. Почему?