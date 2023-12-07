Тарасова о четверном акселе Малинина: «Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия»

Теги Татьяна Тарасова Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что достижение Ильи Малинина не повторят долгие годы.

Сегодня в финале Гран-при в Пекине американский фигурист впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе. Он получил 106,90 балла за прокат.

«Это рекорд на всю жизнь, на многие года, а может, и на столетия. Никто в мире пока никто не может повторить его рекорд, не было даже попыток ни у кого», - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

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19 комментариев
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Сегодня Илья конечно вылетел в космос! Это было фантастически круто!
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Это прям крупными золотыми буквами в историю мирового спорта.
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От вида этого квакселя реально начинаешь верить, что возможен и пятерной. Малинин конечно потрясает воображение!
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Фантастика, конечно. Молодец!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прыжок действительно потясающий. мне показалось, что даже с запасом.
А вот насчет никто не пробова, сомневаюсь. Сам Малинин говорил, что Юдзу пробовал.
+4
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Молодчина! Красиво и изящно.
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Забрал рекорд Акселя в КП и ПП. Не было только 2 в ПП и Акселя в каскаде.
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Как же круто, что сегодня получилось и рекорд засчитан. Больше так рисковать не надо, уж лучше флип восстановить
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Ответ Железная Леди
Прыжок действительно потясающий. мне показалось, что даже с запасом. А вот насчет никто не пробова, сомневаюсь. Сам Малинин говорил, что Юдзу пробовал.
Пробовал на тренировке и ни разу ни докрутил, ни приземлил.
Это не серьезно.
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Ответ Железная Леди
Прыжок действительно потясающий. мне показалось, что даже с запасом. А вот насчет никто не пробова, сомневаюсь. Сам Малинин говорил, что Юдзу пробовал.
Юдзуру никогда не пробовал в КП
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Ответ Железная Леди
Прыжок действительно потясающий. мне показалось, что даже с запасом. А вот насчет никто не пробова, сомневаюсь. Сам Малинин говорил, что Юдзу пробовал.
Онa про повторение рекорда вещает.
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Ответ КВАД
Молодчина! Красиво и изящно.
Очень красиво! И так просто исполняет, без каких-то видимых усилий для зрителя, т.е. он его понял, как Лиза говорила, почувствовал, "оседлал". Вот, пожалуйста, уникальная российская школа, мать сыну передала, школа легла на индивидуальный талант. Дед правду говорит, Илью учили по советской методике, мать лукавит, конечно
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Ответ Железная Леди
Я про слова ТАТ.
Я ТАТ и имела ввиду. Извиняюсь, исправила.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lennuci
Онa про повторение рекорда вещает.
Я про слова ТАТ.
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Интересно - ТАТ в восторге, а Слуцкая? Или после такого классного акселя опять принципиально не захочет обсуждать рекорды Ильи, потому что он американец?
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Когда-то и прочие четверные казались космосом. Сейчас мы им не удивляемся.
Про года и века уж слишком пафосно
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Цирк. Если никто в мире не может повторить , то это не рекорд а опечатка природы.
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Если так будут душить прогресс, то конечно на столетия😂
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