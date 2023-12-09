Александр Жулин: «Shaman – хороший исполнитель, мне нравится. Пригласить его в «Ледниковый период» можно, главное, чтобы передача была»

Теги телевидение Александр Жулин музыка Ледниковый период Shaman Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что ему нравится певец Shaman.

«Хороший исполнитель. Мне нравится. Пригласить можно, главное, чтобы «Ледниковый период» был. Когда он будет, тогда и обсудим.

Будет ли «Ледниковый период» в следующем сезоне – это вопрос всегда открытый. Как Константин Львович (Эрнст) решит.

Мне кажется, это смотрибельная история. И во времена не самые спокойные люди с удовольствием смотрят эту передачу. Может все вернется в следующем сезоне», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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5 комментариев
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Он и без Ледникового бабло рубит на теме.
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А мне очень певец Александр Гудков нравится
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охлобыстина еще пригласи
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Пригласите пожалуйста и пусть партнерша голову ему пробьёт коньком.
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