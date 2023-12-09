Александр Жулин: «Shaman – хороший исполнитель, мне нравится. Пригласить его в «Ледниковый период» можно, главное, чтобы передача была»
Александр Жулин заявил, что ему нравится певец Shaman.
«Хороший исполнитель. Мне нравится. Пригласить можно, главное, чтобы «Ледниковый период» был. Когда он будет, тогда и обсудим.
Будет ли «Ледниковый период» в следующем сезоне – это вопрос всегда открытый. Как Константин Львович (Эрнст) решит.
Мне кажется, это смотрибельная история. И во времена не самые спокойные люди с удовольствием смотрят эту передачу. Может все вернется в следующем сезоне», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.