Авербух анонсировал новое шоу: «Попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый»

Илья Авербух анонсировал шоу «Новый Ледниковый» в 2024 году.

«Каких-либо идей на шоу «Ледниковый период» пока нет. Как говорил ранее, решение о выходе передачи принимает Первый канал.

В 2024-м выйдет не альтернатива, а некая проекция шоу «Ледниковый период» в саду «Эрмитаж», где на три месяца я организовал зимний фестиваль, куда всех приглашаю.

Мы попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый», где будут проходить соревнования абсолютных любителей, которые получат возможность сделать один танец с профессиональным фигуристом.

Это внутренний турнир, который пройдет под открытым небом, поэтому всем рекомендуем узнавать о нем и принять участие. «Новый Ледниковый» – не производное от «Ледникового периода» и не альтернатива шоу, но каждый может попробовать себя героем с профессиональными фигуристами», – сказал продюсер и хореограф Авербух.