Авербух анонсировал новое шоу: «Попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый»

Теги Илья Авербух телевидение Первый канал Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух анонсировал шоу «Новый Ледниковый» в 2024 году.

«Каких-либо идей на шоу «Ледниковый период» пока нет. Как говорил ранее, решение о выходе передачи принимает Первый канал.

В 2024-м выйдет не альтернатива, а некая проекция шоу «Ледниковый период» в саду «Эрмитаж», где на три месяца я организовал зимний фестиваль, куда всех приглашаю.

Мы попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый», где будут проходить соревнования абсолютных любителей, которые получат возможность сделать один танец с профессиональным фигуристом.

Это внутренний турнир, который пройдет под открытым небом, поэтому всем рекомендуем узнавать о нем и принять участие. «Новый Ледниковый» – не производное от «Ледникового периода» и не альтернатива шоу, но каждый может попробовать себя героем с профессиональными фигуристами», – сказал продюсер и хореограф Авербух.

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9 комментариев
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а можно не надо…
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как же ты надоел
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Чему там можно научиться за 3 месяца? Бывшие одиночницы учатся работать в паре не один месяц, а здесь любители.
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Сколько ж можно-то... Уже и обычный ЛП был, и с балеринами был...
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Ведущих сколько будет?
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тьфу тьфу тьфу
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Если возьмут спортсменов из других видов, то будет интересно.
Пусть всё получится.
Не понял только, будут ли трансляции на 1 канале?
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И время выбрали правильно. Шоу не должно пересекаться с этапами гран-при.
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Каток на улице? люди придут просто покататься. Соревнования громко сказано.
Профессиональный фигурист из кардебалета?
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