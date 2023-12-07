Авербух анонсировал новое шоу: «Попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый»
Илья Авербух анонсировал шоу «Новый Ледниковый» в 2024 году.
«Каких-либо идей на шоу «Ледниковый период» пока нет. Как говорил ранее, решение о выходе передачи принимает Первый канал.
В 2024-м выйдет не альтернатива, а некая проекция шоу «Ледниковый период» в саду «Эрмитаж», где на три месяца я организовал зимний фестиваль, куда всех приглашаю.
Мы попробуем начать проект под названием «Новый Ледниковый», где будут проходить соревнования абсолютных любителей, которые получат возможность сделать один танец с профессиональным фигуристом.
Это внутренний турнир, который пройдет под открытым небом, поэтому всем рекомендуем узнавать о нем и принять участие. «Новый Ледниковый» – не производное от «Ледникового периода» и не альтернатива шоу, но каждый может попробовать себя героем с профессиональными фигуристами», – сказал продюсер и хореограф Авербух.
Пусть всё получится.
Не понял только, будут ли трансляции на 1 канале?
Профессиональный фигурист из кардебалета?