Татьяна Тарасова: «Интересно было бы посмотреть на Шамана в «Ледниковом периоде». Но это вопрос к Авербуху»

Теги Татьяна Тарасова Ледниковый период Фигурное катание

Татьяна Тарасова призналась, что ей было бы интересно увидеть певца Shaman в «Ледниковом периоде».

«Надо посмотреть, как певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) катается на коньках, может, он никогда не был на льду. Мне нужно увидеть, как он себя чувствует в паре, что умеет, а вопрос об участии в том же «Ледниковом периоде» надо спрашивать Илью Авербуха.

Это программа и основана на том, чтобы приглашать тех, кто не катался на коньках, и не важно, чем они занимаются.

Интересно посмотреть на певца Shaman в этом шоу, но вопрос к Авербуху. Если ему позвонит сам певец или его представители и скажут «мы хотим участвовать», то Ярослава обязательно просмотрят», — сказала Тарасова.

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5 комментариев
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Он уже и так надоел, не хватало на него еще и на льду смотреть))
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Шаман и танцы с бубном)
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Слишком узкий для фигурки.
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Того самого шамана, который на Москву шёл, имеет ввиду тарасиха
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А он не слишком узкий для танцев?
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