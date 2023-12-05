Татьяна Тарасова: «Интересно было бы посмотреть на Шамана в «Ледниковом периоде». Но это вопрос к Авербуху»

Татьяна Тарасова призналась, что ей было бы интересно увидеть певца Shaman в «Ледниковом периоде».

«Надо посмотреть, как певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) катается на коньках, может, он никогда не был на льду. Мне нужно увидеть, как он себя чувствует в паре, что умеет, а вопрос об участии в том же « » надо спрашивать Илью Авербуха.

Это программа и основана на том, чтобы приглашать тех, кто не катался на коньках, и не важно, чем они занимаются.

Интересно посмотреть на певца Shaman в этом шоу, но вопрос к Авербуху. Если ему позвонит сам певец или его представители и скажут «мы хотим участвовать», то Ярослава обязательно просмотрят», — сказала Тарасова.