Татьяна Тарасова: «Интересно было бы посмотреть на Шамана в «Ледниковом периоде». Но это вопрос к Авербуху»
Татьяна Тарасова призналась, что ей было бы интересно увидеть певца Shaman в «Ледниковом периоде».
«Надо посмотреть, как певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) катается на коньках, может, он никогда не был на льду. Мне нужно увидеть, как он себя чувствует в паре, что умеет, а вопрос об участии в том же «Ледниковом периоде» надо спрашивать Илью Авербуха.
Это программа и основана на том, чтобы приглашать тех, кто не катался на коньках, и не важно, чем они занимаются.
Интересно посмотреть на певца Shaman в этом шоу, но вопрос к Авербуху. Если ему позвонит сам певец или его представители и скажут «мы хотим участвовать», то Ярослава обязательно просмотрят», — сказала Тарасова.