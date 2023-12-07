Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы
8 декабря в Финале Гран-при танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Вторая разминка
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс