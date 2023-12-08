Ирина Слуцкая: «Я не считаю, что фигурное катание теряет популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей»

Ирина Слуцкая считает, что интерес к фигурному катанию в России сохраняется.

«У нас фигурному катанию уделяется много внимания. Федерация делает все для того, чтобы сохранить уровень наших лидеров, и пока это удается.

Я не считаю, что фигурное катание теряет свою популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей, так что, я думаю, интерес к нашему спорту сохраняется», – сказала .

С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от международных соревнований.