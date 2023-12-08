Ирина Слуцкая: «Я не считаю, что фигурное катание теряет популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей»

Теги Ирина Слуцкая сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание ТАСС Фигурное катание

Ирина Слуцкая считает, что интерес к фигурному катанию в России сохраняется.

«У нас фигурному катанию уделяется много внимания. Федерация делает все для того, чтобы сохранить уровень наших лидеров, и пока это удается.

Я не считаю, что фигурное катание теряет свою популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей, так что, я думаю, интерес к нашему спорту сохраняется», – сказала Слуцкая.

С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от международных соревнований. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А уж какие баталии на спорце происходят... 😁
0
0
0
Мне интересно а что может делать Федерация чтобы сохранить уровень (чего?) наших лидеров?
Присылает своих представителей на тренировки фигуристов и те подбадривают ребят: давай, мы верим в тебя, ещё один заход на аксель, у тебя всё получится!
Так что ли?)
0
0
0
Туда зрителей как на матчи Зенита в эпоху ФанАйди загоняют, чтобы телевизионщикам было что показывать.
+1
-1
0
Пока у Тутберидзе снова не заработает конвейер, популярность ФК будет снижаться.. пока не будет, как на предолимпийском ЧР в ЖО.. ну что хотите говорите, но это так.
+1
-1
0
Ответ Mohnatiy
А уж какие баталии на спорце происходят... 😁
Уже потише становится)
0
0
0
Ответ Oleandra
Пока у Тутберидзе снова не заработает конвейер, популярность ФК будет снижаться.. пока не будет, как на предолимпийском ЧР в ЖО.. ну что хотите говорите, но это так.
Комментарий удален пользователем
Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
привет, настроение зимнее)
0
0
0
Ответ Oleandra
привет, настроение зимнее)
Мороз и солнце, день чудесный.))
0
0
0
Ответ КВАД
Мороз и солнце, день чудесный.))
точно.. до того, как стемнеет)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий