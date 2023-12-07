Ирина Слуцкая: «Бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало очень дорогим»

Теги Ирина Слуцкая сборная России танцы на льду женское катание деньги Варвара Слуцкая Фигурное катание

Ирина Слуцкая заявила, что в России практически нет бесплатного спорта.

«У меня трое детей, старший когда-то начинал заниматься хоккеем, но потом принес мне коньки и закончил. Средняя дочь очень хотела пойти на лед, ей 13 лет, она выступает в танцах на льду, переживает много различных историй, недавно она рассталась с партнером. Младшей дочери четыре года, она тоже стоит на коньках.

К сожалению, бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало не просто дорогим, а очень дорогим видом спорта. Мы недавно купили коньки, 120 тысяч отдали, и это мне сделали скидку, плюс танцорам нужно минимум три костюма, и каждый месяц нужно платить тренерам», – сказала двукратная чемпионка мира.

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15 комментариев
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Ну надо же! А мы и не знали.
Нам все время говорят, что государство готовит и обеспечивает всем спортсменов, а они эти денежки должны возвращать.
Как же так, госпожа депутат?
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Как я уже неоднократно писал: наслаждайтесь текущим моментом. В перспективе 10 лет нашу фигурку ждет то же, что произошло с американской в 90-е. Безумный взлет популярности, супер звезды приводят к неадекватным расценкам на обучение, экипировку и т.д., и как результат неспособность населения платить за детей, резкий спад количества талантливых учеников и последующая деградация.
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Спорт, в отличии от физкультуры, не является предметом первой необходимости.
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Ответ Лека-Лека
Ну надо же! А мы и не знали. Нам все время говорят, что государство готовит и обеспечивает всем спортсменов, а они эти денежки должны возвращать. Как же так, госпожа депутат?
Государство обеспечивает лишь сборников. Плюс государство дает базовый минимум в виде дворцов спорта. Но если мечта стать чемпионом, то заниматься нужно гораздо больше, чем берет на себя государство, а еще и доплачивать тренерам, так как они тоже хотят жить красиво, пока фигурка хайпует.
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Спорта - нет. А физкультура есть.
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Капитализм, счастье, *******
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Ответ Лека-Лека
Тыкайте своим приятелям. Очень хорошо знаю КАК государство берет на себя расходы.
тыкать я буду всяким ноунеймам типа лека-лекам, потому что кто ты или что ты я не знаю, знать не могу и не хочу. Прям вот всё знаешь? и даже знаешь, что финансирование сильно отличается от вида спорта и региона, но при этом всё в одно мешаешь?
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Если они в государственной школе, то разве должны платить тренерам?
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и каждый месяц нужно платить тренерам», – сказала двукратная чемпионка мира. --- А тренершам нужно содержать своих детей, живущих в Америке.
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Ответ Bleffinho
а для тебя есть только 2 опции: бесплатно и всё за свои деньги? На минуточку не закралось сомнение, что государство может покрывать часть расходов и при этом всё равно будет дорого? А ещё например государство может предоставить коньки за 50к, но дочь Слуцкой такие не хочет, а хочет за 120к, вот они и покупают за свой счет? Также и с другими расходами. Всё у вас в черно-белом
Тыкайте своим приятелям.
Очень хорошо знаю КАК государство берет на себя расходы.
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Ответ Delirium
Государство обеспечивает лишь сборников. Плюс государство дает базовый минимум в виде дворцов спорта. Но если мечта стать чемпионом, то заниматься нужно гораздо больше, чем берет на себя государство, а еще и доплачивать тренерам, так как они тоже хотят жить красиво, пока фигурка хайпует.
Вот именно.
Государство дает избранным и то не всё и не всем.
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Ответ Мороженко
Если они в государственной школе, то разве должны платить тренерам?
Если спортсмен не в сборной, то да
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Мороженко
Если они в государственной школе, то разве должны платить тренерам?
А сколько у нас государственных школ ?В Москве знаю две Хрустальный и ЦСКА раньше был Москвич, а сейчас там несколько конькобежных видов. да и в Хрустале тоже платят. Тренер Высотская об это говорила (Есть в ютюбе). От 80 тысяч ежемесячно для начинающих. не платят только топ.
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Ответ Delirium
Как я уже неоднократно писал: наслаждайтесь текущим моментом. В перспективе 10 лет нашу фигурку ждет то же, что произошло с американской в 90-е. Безумный взлет популярности, супер звезды приводят к неадекватным расценкам на обучение, экипировку и т.д., и как результат неспособность населения платить за детей, резкий спад количества талантливых учеников и последующая деградация.
У нас даже шоу также популярны, как в Штатах в 90-ые годы. Потом и шоу схлопнутся
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