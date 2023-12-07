Ирина Слуцкая: «Бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало очень дорогим»
Ирина Слуцкая заявила, что в России практически нет бесплатного спорта.
«У меня трое детей, старший когда-то начинал заниматься хоккеем, но потом принес мне коньки и закончил. Средняя дочь очень хотела пойти на лед, ей 13 лет, она выступает в танцах на льду, переживает много различных историй, недавно она рассталась с партнером. Младшей дочери четыре года, она тоже стоит на коньках.
К сожалению, бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало не просто дорогим, а очень дорогим видом спорта. Мы недавно купили коньки, 120 тысяч отдали, и это мне сделали скидку, плюс танцорам нужно минимум три костюма, и каждый месяц нужно платить тренерам», – сказала двукратная чемпионка мира.
Нам все время говорят, что государство готовит и обеспечивает всем спортсменов, а они эти денежки должны возвращать.
Как же так, госпожа депутат?
Очень хорошо знаю КАК государство берет на себя расходы.
Государство дает избранным и то не всё и не всем.