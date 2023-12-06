«Почти душила, но забила на твои слова». Загитова станцевала под песню Кати Лель «Мой мармеладный»
Алина Загитова показала, как танцует под песню Кати Лель «Мой мармеладный».
Фигуристка провела фотосессию в блестящем красном платье и фиолетовых перчатках – это наряд Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера».
«Не позвонила, не открыла
И не звала,
Почти душила, но забила
На твои слова💋», – написала Загитова в телеграм-канале.
«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей
Но с тёмным родным цветом было вообще огонь )
Что до песни, то это тренд тиктока последних дней с миллионами просмотров.
Попрошу не забывать классику )