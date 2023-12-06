«Почти душила, но забила на твои слова». Загитова станцевала под песню Кати Лель «Мой мармеладный»

Алина Загитова показала, как танцует под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

Фигуристка провела фотосессию в блестящем красном платье и фиолетовых перчатках – это наряд Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

«Не позвонила, не открыла

И не звала,

Почти душила, но забила

На твои слова💋», – написала Загитова в телеграм-канале.

«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей