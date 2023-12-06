«Почти душила, но забила на твои слова». Загитова станцевала под песню Кати Лель «Мой мармеладный»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова показала, как танцует под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

Фигуристка провела фотосессию в блестящем красном платье и фиолетовых перчатках – это наряд Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». 

«Не позвонила, не открыла

И не звала,

Почти душила, но забила

На твои слова💋», – написала Загитова в телеграм-канале.

«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей

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36 комментариев
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Как Алине идёт красный цвет, очень красивая.
+27
-13
+14
Алина в красном просто огонь!
+24
-13
+11
Ответ Фрида Ремарк
Очень красивая Алина, красный цвет подчеркивает красоту, другие в нем теряются, но не Алина
Алина Рэд- классика
Но с тёмным родным цветом было вообще огонь )
+15
-6
+9
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
А что вам не нравится? Длинное платье в пол и сверху вырез небольшой. Тут действительно ничего лишнего напоказ и нет.
Что до песни, то это тренд тиктока последних дней с миллионами просмотров.
+16
-7
+9
Огненная красавица 🔥 И как же Алине идёт красный цвет!!!
+12
-3
+9
Сразу видно - тренер! Мудрый, опытный, знающий!
+32
-25
+7
Ответ Марк Терентьев
Куда уж нам жо обладательницы конфуцианских добродетелей,вакуума добра и красоты 😉
И Конгруэнтности.
Попрошу не забывать классику )
+10
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+6
Красота и элегантность.
+16
-10
+6
Хороша конечно
+15
-9
+6
Очень красивая Алина, красный цвет подчеркивает красоту, другие в нем теряются, но не Алина
+19
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+6
Там лиза туктамышева ждет- не дождется когда на главную спортса выложат её горячую фотосессию, но сайт почему-то игнорирует. Не обижайте Лизу, она старалась, жаждет внимания, а вы всё о Загитовой и о Загитовой)
+10
-5
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Красавица Алина!
+8
-4
+4
Ответ Марк Терентьев
Алина,имеешь все права 😉 Лучше бы сказала для чего съёмки в образе Джессики Рэббит) Роскошница!
Очень интересно. Возможно для новогоднего представления.
+12
-8
+4
Ослепительная!
+11
-7
+4
Невероятная красавица!
+14
-10
+4
Алина,имеешь все права 😉 Лучше бы сказала для чего съёмки в образе Джессики Рэббит) Роскошница!
+23
-19
+4
Роман заценил.
+21
-17
+4
Алина самая огненная девушка нашего ФК.
+12
-9
+3
Ответ Gemma157
Движения пошлые. Особенно когда пальцем по губам проводит. И вообще, вульгарно и безвкусно
https://ibb.co/d7RRssC вместо тысячи слов
+4
-1
+3
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
Куда уж нам жо обладательницы конфуцианских добродетелей,вакуума добра и красоты 😉
+17
-15
+2
Элегантная красотка в красном! Молодость и красота! Огонь!
+4
-4
0
Сделав круг, снова хит через 20 лет.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Сразу видно - тренер! Мудрый, опытный, знающий!
Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
Сразу видно - тренер! Мудрый, опытный, знающий!
Комментарий удален модератором
Алина Огонь!!! Жги, Красавица))
+17
-17
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Тихонида
А что вам не нравится? Длинное платье в пол и сверху вырез небольшой. Тут действительно ничего лишнего напоказ и нет. Что до песни, то это тренд тиктока последних дней с миллионами просмотров.
Движения пошлые. Особенно когда пальцем по губам проводит. И вообще, вульгарно и безвкусно
+8
-8
0
Ответ Hlopkopyt
Эх, верните мне мой 2018🙄
2003
+1
-1
0
Пример для молодого поколения
+8
-8
0
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