Golden Spin. Гленн, Петрыкина, Эндрюс, Гутманн, Микутина, Пеццетта выступят с короткими программами

Теги результаты сборная США сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины женское катание сборная Эстонии Golden Spin Эмбер Гленн сборная Австрии Анастасия Гожва Старр Эндрюс Лара Наки Гутманн Чи Со Ен Ольга Микутина Уна Оунасвуори Кристина Исаев Нина Петрыкина Натали Лангербаур Сарина Йоос Анна Пеццетта Джейд Ховин Кристина Лисовская Фигурное катание

8 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb женщины представят короткие программы.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Женщины

Короткая программа

Начало – 19.45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Джейд Ховин (Бельгия)

3. Кристина Исаев (Германия)

Вторая разминка

7. Нина Петрыкина (Эстония)

8. Кристина Лисовская (Эстония)

9. Анастасия Гожва (Украина)

Третья разминка

12. Уна Оунасвуори (Финляндия)

13. Лара Наки Гутманн (Италия)

14. Сарина Йоос (Италия)

15. Эмбер Гленн (США)

Четвертая разминка

16. Ольга Микутина (Австрия)

17. Чи Со Ен (Южная Корея)

18. Натали Лангербаур (Эстония)

19. Старр Эндрюс (США)

20. Анна Пеццетта (Италия) 

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс 

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