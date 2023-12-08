Golden Spin. Гленн, Петрыкина, Эндрюс, Гутманн, Микутина, Пеццетта выступят с короткими программами
8 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb женщины представят короткие программы.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Женщины
Короткая программа
Начало – 19.45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Джейд Ховин (Бельгия)
3. Кристина Исаев (Германия)
Вторая разминка
7. Нина Петрыкина (Эстония)
8. Кристина Лисовская (Эстония)
9. Анастасия Гожва (Украина)
Третья разминка
12. Уна Оунасвуори (Финляндия)
13. Лара Наки Гутманн (Италия)
14. Сарина Йоос (Италия)
15. Эмбер Гленн (США)
Четвертая разминка
16. Ольга Микутина (Австрия)
17. Чи Со Ен (Южная Корея)
18. Натали Лангербаур (Эстония)
19. Старр Эндрюс (США)
20. Анна Пеццетта (Италия)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс