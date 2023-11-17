Гран-при Финляндии. Сакамото, Сумийоши, Ким Чхэ Ен, Ю Ен, Гленн и Шильд покажут произвольные программы

18 ноября на Гран-при Финляндии женщины покажут произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Мана Кавабе (Япония)

2. Эмбер Гленн (США)

3. Уна Оунасвуори (Финляндия)

4. Старр Эндрюс (США)

5. Нелла Пелконен (Финляндия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Янна Юркинен (Финляндия)

8. Лорин Шильд (Франция)

9. Ю Ен (Южная Корея)

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

11. Рион Сумийоши (Япония)

12. Каори Сакамото (Япония)

После короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 69,69

2. Рион Сумийоши (Япония) – 68,65

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 66,19

4. Ю Ен (Южная Корея) – 63,46

5. Лорин Шильд (Франция) – 61,07

6. Янна Юркинен (Финляндия) – 58,63

7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 58,24

8. Нелла Пелконен (Финляндия) – 58,12

9. Старр Эндрюс (США) – 57,36

10. Уна Оунасвуори (Финляндия) – 54,21

11. Эмбер Гленн (США) – 51,61

12. Мана Кавабе (Япония) – 50,12

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию