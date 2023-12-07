Зоя Ковязина: «Тутберидзе предложила попробовать кататься в парах. Я хорошо для этого подошла, понравилось – и осталась»
Фигуристка Зоя Ковязина рассказала о переходе в парное катание.
Ковязина сейчас выступает в паре с Артемием Моховым. Они стали вторыми на чемпионате Москвы в юниорских соревнованиях.
– В одиночном катании ты тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В каком штабе ты сейчас находишься? Почему решила перейти в парное катание?
– Я так же спортсменка штаба Тутберидзе, выступаю за отделение «Хрустальный». Этери Георгиевна предложила попробовать в парах, потому что у меня хорошие прыжки и я очень хорошо подошла для пар.
Я попробовала, и мне понравилось. Из‑за этого и осталась в парах.
– Быстро ли тебе нашли партнера?
– Мне сразу предложили партнера. Мы катаемся с сентября этого года. С Артемием Моховым мне очень комфортно.
– В одиночном катании ты представляла республику Марий Эл. Почему в парном представляете Москву?
– Так у нас больше возможностей выступать на московских соревнованиях и показывать себя.
– На каких следующих соревнованиях вас ждать болельщикам?
– На Кубке Москвы, – сказала фигуристка.
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