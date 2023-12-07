Зоя Ковязина: «Тутберидзе предложила попробовать кататься в парах. Я хорошо для этого подошла, понравилось – и осталась»

Фигуристка Зоя Ковязина рассказала о переходе в парное катание.

Ковязина сейчас выступает в паре с Артемием Моховым. Они стали вторыми на чемпионате Москвы в юниорских соревнованиях.

– В одиночном катании ты тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В каком штабе ты сейчас находишься? Почему решила перейти в парное катание?

– Я так же спортсменка штаба Тутберидзе, выступаю за отделение «Хрустальный». Этери Георгиевна предложила попробовать в парах, потому что у меня хорошие прыжки и я очень хорошо подошла для пар.

Я попробовала, и мне понравилось. Из‑за этого и осталась в парах.

– Быстро ли тебе нашли партнера?

– Мне сразу предложили партнера. Мы катаемся с сентября этого года. С Артемием Моховым мне очень комфортно.

– В одиночном катании ты представляла республику Марий Эл. Почему в парном представляете Москву?

– Так у нас больше возможностей выступать на московских соревнованиях и показывать себя.

– На каких следующих соревнованиях вас ждать болельщикам?

– На Кубке Москвы, – сказала фигуристка.