Зоя Ковязина: «Тутберидзе предложила попробовать кататься в парах. Я хорошо для этого подошла, понравилось – и осталась»

Теги сборная России пары Зоя Ковязина Артемий Мохов Фигурное катание

Фигуристка Зоя Ковязина рассказала о переходе в парное катание.

Ковязина сейчас выступает в паре с Артемием Моховым. Они стали вторыми на чемпионате Москвы в юниорских соревнованиях. 

– В одиночном катании ты тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В каком штабе ты сейчас находишься? Почему решила перейти в парное катание?

– Я так же спортсменка штаба Тутберидзе, выступаю за отделение «Хрустальный». Этери Георгиевна предложила попробовать в парах, потому что у меня хорошие прыжки и я очень хорошо подошла для пар.

Я попробовала, и мне понравилось. Из‑за этого и осталась в парах.

– Быстро ли тебе нашли партнера?

– Мне сразу предложили партнера. Мы катаемся с сентября этого года. С Артемием Моховым мне очень комфортно.

– В одиночном катании ты представляла республику Марий Эл. Почему в парном представляете Москву?

– Так у нас больше возможностей выступать на московских соревнованиях и показывать себя.

– На каких следующих соревнованиях вас ждать болельщикам?

– На Кубке Москвы, – сказала фигуристка. 

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10 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
В том сезоне на Первенстве Москвы старший возраст по КМС была 23-ей. Но в парном неизвестно, что получится, первый сезон.
Зависит от того, как девочка будет расти, но учитывая, что они с сентября только вместе катаются, результат впечатляющий
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0
+12
Перспективные ребята! В пп сегодня очень мощную для парного катания комбинацию 3F2A2A прыгнули. Больше баллов разве что 3Lz2A2A Хабибуллиной и Княжука приносит.
+11
-2
+9
Не победили, а стали вторыми
+9
-1
+8
По моему они Супер-Удачная пара👍
Уже оставляют потрясающее впечатление😍 Класс!
+7
-2
+5
Ответ Anneta28
В первый раз слышу об этой девочке.
В том сезоне на Первенстве Москвы старший возраст по КМС была 23-ей. Но в парном неизвестно, что получится, первый сезон.
+5
0
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Не захлебнитесь такой откровенной и жгучей завистью
+8
-3
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Где-то заплакали сестры Жилины, которым наверняка опять изображать на новогодних шоу каких-нибудь оленей, везущих ГГ...
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Чудесная девочка. Очень понравилась их пара. Маленькая, легкая, прыгучая. Все четко и аккуратно делает.
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В первый раз слышу об этой девочке.
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