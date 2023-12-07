Чемпионат Москвы. КМС. Ходыкина и Белкин, Ковязина и Мохов, Симонова и Бреславский выступят с произвольными программами
7 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары покажут произвольные программы.
Чемпионат Москвы
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream.
Первая разминка
1. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев
2. Эвелина Аксенова – Никита Финохин
3. Мария Симонова – Мартин Бреславский
4. Евгения Лоскутова – Андрей Рудь
Вторая разминка
5. Анна Кожевникова – Роман Черненко
6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
8. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
После короткой программы
1. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 61,94
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 58,20
3. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 53,50
4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,70
5. Евгения Лоскутова – Андрей Рудь – 50,92
6. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 49,52
7. Эвелина Аксенова – Никита Финохин – 43,98
8. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев – 43,76
Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с соревнований.