Чемпионат Москвы. КМС. Ходыкина и Белкин, Ковязина и Мохов, Симонова и Бреславский выступят с произвольными программами

7 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары покажут произвольные программы.

Чемпионат Москвы

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream.

Первая разминка

1. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев

2. Эвелина Аксенова – Никита Финохин

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский

4. Евгения Лоскутова – Андрей Рудь

Вторая разминка

5. Анна Кожевникова – Роман Черненко

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

8. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

После короткой программы

1. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 61,94

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 58,20

3. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 53,50

4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,70

5. Евгения Лоскутова – Андрей Рудь – 50,92

6. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 49,52

7. Эвелина Аксенова – Никита Финохин – 43,98

8. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев – 43,76

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с соревнований.

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023