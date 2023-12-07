Чемпионат Москвы. КМС. Ходыкина и Белкин, Ковязина и Мохов, Симонова и Бреславский выступят с произвольными программами

Теги результаты пары Мария Симонова Чемпионат Москвы Андрей Рудь Никита Финохин Евгения Лоскутова Алексей Белкин Анна Кожевникова Мартин Бреславский Валерия Ходыкина Роман Черненко Мария Карпанова Арсений Самохвалов Зоя Ковязина Артемий Мохов Фигурное катание

7 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары покажут произвольные программы.

Чемпионат Москвы

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream. 

Первая разминка

1. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев

2. Эвелина Аксенова – Никита Финохин

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский 

4.  Евгения Лоскутова – Андрей Рудь

Вторая разминка

5. Анна Кожевникова – Роман Черненко

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

7. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

8. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

После короткой программы

1. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 61,94

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 58,20

3. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 53,50

4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,70

5. Евгения Лоскутова – Андрей Рудь – 50,92

6. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 49,52

7. Эвелина Аксенова – Никита Финохин – 43,98

8. Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев – 43,76

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с соревнований.

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