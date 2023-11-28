Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о помолвке

Теги сборная России пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов помолвлены.

«Она сказала да», – написала Панфилова в соцсети, опубликовав фото кольца. 

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала Гран-при среди юниоров в парном катании. 

В январе этого года пара объявила о завершении карьеры. 

 

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akschweyan
Ребята выступали последний раз три (офигеть!) года назад, а я все ещё не смирилась с тем, что больше не увижу их на соревнованиях( Их подкрутки, выбросы и поддержки в моих глазах никто не превзойдет. Это была выдающаяся спортивная пара, и свой след на льду и в сердцах болельщиков она точно оставила!
И так тепло на душе, что у спортивных историй с грустным концом есть такие светлые продолжения в жизни) Пусть Полина с Димой будут счастливы, и идут своим путем. Все у них хорошо будет)
+65
-1
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mariaku
Их парные элементы были эталонными!
+61
-3
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Поздравляю и желаю счастья Поле и Дмитрию.
+48
-1
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shveddka
Ну и молодцы
Эх, жаль, что взрослая карьера не состоялась..
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gold-for-zagitova
Ответ Mariaku
Их парные элементы были эталонными!
Лучшими. Таких парных элементов среди действующих фигуристов нет ни у кого!
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Цыренков
Ответ akschweyan
Ребята выступали последний раз три (офигеть!) года назад, а я все ещё не смирилась с тем, что больше не увижу их на соревнованиях( Их подкрутки, выбросы и поддержки в моих глазах никто не превзойдет. Это была выдающаяся спортивная пара, и свой след на льду и в сердцах болельщиков она точно оставила! И так тепло на душе, что у спортивных историй с грустным концом есть такие светлые продолжения в жизни) Пусть Полина с Димой будут счастливы, и идут своим путем. Все у них хорошо будет)
Да, парные элементы были прям космос. И так жалко, что прыжковая хромала. Потому что обычно, если у пары совсем какой-то элемент слабоват, думаешь, что средненькая пара. А тут был тот случай, что смотришь на них и вообще пофиг, что нет тройных. Такие подкруты, выбросы, поддержки!
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Вместе были парой в парном фигурном катании, а теперь и по жизни. Любви, удачи ребятам и долгой совместной счастливой жизни !
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Ковалёва
Не знаю как другим, а мне такие новости нравятся. Только счастья и любви на долгие годы желаю.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ akschweyan
Ребята выступали последний раз три (офигеть!) года назад, а я все ещё не смирилась с тем, что больше не увижу их на соревнованиях( Их подкрутки, выбросы и поддержки в моих глазах никто не превзойдет. Это была выдающаяся спортивная пара, и свой след на льду и в сердцах болельщиков она точно оставила! И так тепло на душе, что у спортивных историй с грустным концом есть такие светлые продолжения в жизни) Пусть Полина с Димой будут счастливы, и идут своим путем. Все у них хорошо будет)
С этим никогда не смириться, лучший подкрут... До сих пор их программы пересматриваю.
Запомнились больше, чем некоторые пары с регалиями
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Charliz
Ребятам большого счастья!

Очень ждала их во взрослых! Их парные элементы захватывали дух и были одни из лучших за всю историю вида. Помнится как Тед Бартон после очередного их супер проката тоже сказал: Это было лучшее, что я видел!

Пусть у Поли и Димы сложится во всем остальном!
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kate_ko
недавно вспоминала ребятушек, пересматривая их чудесный прокат, а тут такая приятная новость. удачи в новой жизни Дмитрию и Аполлинарии! пусть семейная жизнь будет такой же слаженной, как парные элементы и такой же легкой и красивой, как небесной красоты и высоты подкрутка)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
У них была самая классная подкрутка из всех, что я видела. Счастья ребятам!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raduga
Ответ Viks
Комментарий скрыт
А ты почему не на передовой? В паспортном столе сидишь?)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akschweyan
В 2023 смеяться над именами людей это конечно 🤡
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Дело к свадьбе идёт . Счастья Поле и Диме .
Хороши они были по юниорам . Но не сложилось со взрослой карьерой.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Да, пара запомнилась очень достойными выступлениями...
Жаль, что не получилось продолжить карьеру. Удачи ребятам в дальнейшей, уже совместной жизни)))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Совет да любовь молодым)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Совет вам да любовь в жизни молодёжь и успехов в делах!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Начните с себя! Почему вы до сих пор на этом сайте?
Давно пора быть там...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девочка с севера
Сезон помолвок объявляется открытым!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Максим Столбов
Я сюда спортивные новости читать захожу, а не эту фигню, Вы болельщики ФК хоть бы другим спортом увлекались, хоккеем с мячом например, хотя нет, вы же не знаете такого вида спорта
Хоккеем с мячом например? Ну это я сейчас вас умою! Одно время очень увлекалась!
Ещё с юности восхищалась Ломановым-старшим, а сейчас периодически слежу за успехами младшего. Папу, может, и не превосходит, но явно не последний игрок в ФХМ.
Всё детство и юность занималась лыжами, поэтому обожаю лыжный спорт и биатлон впридачу! Люблю все зимние виды, начиная от бобслея, заканчивая трамплинами - большими и малыми! Восхищаюсь многими европейскими талантами, начиная от обоих Йоханесов до Штефана Крафта!
Раньше смотрела и все летние м/н чемпионаты, сейчас, конечно, пыл из-за недопуска поубавился, но это моих пристрастий не отменяет. Водные виды, ЛА, к футболу поостыла, грешна, уж очень не по заслугам заработки у наших. блин... Теннис всегда был на первом месте, начиная с Сафина (обожала!), Давиденко, Южного, Светы Кузнецовой, ОЧ Лены Дементьевой, Веры Звонарёвой (блистает и по сей день), Шараповой, Динары и заканчивая современниками Медведевым, Рублёвым, Хачановым, Карацевым, молодыми звёздочками Миррой Андреевой, Самсоновой.
Вам достаточно?
Поэтому прежде, чем делать свои скоропалительные выводы, нужно немного подумать, кому и что можно писать, а кому - не стоит.
В данном случае ваш коммент оказался вообще не к месту, сори...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Viks
Комментарий скрыт
А почему, собственно, вы свою фамилию конспирируете? Так ли уж она далеко ушла от фамилии данного фигуриста???
Ведь у кого что болит...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Ковалёва
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
А другие сочетания вас не смущают?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raphanus
Ответ Bella Lee
Комментарий скрыт
Ужас - это отпускать подобные хабалистые комментарии
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
Ответ Shveddka
Ну и молодцы Эх, жаль, что взрослая карьера не состоялась..
зато нашли друг друга
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Мои поздравления! Любви и счастья молодым!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
As per
Отличные новости! Поздравляю!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
круто!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Здорово.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Счастья и любви Аполлинарии и Дмитрию!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Свадебный бум следующим летом опять, видимо, продолжится. Кто там еще остался?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Поздравляю ребят!
Счастья им!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леличек
Вау 🤩 ❤️Счастья ребятам!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Wiley Fox
Аполлинария Рылова - да это же прямо персонаж из книг Ильфа и Петрова
Скорее из Достоевского...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ AllaS
Дело к свадьбе идёт . Счастья Поле и Диме . Хороши они были по юниорам . Но не сложилось со взрослой карьерой.
Не знаю, за что кто-то минусует такой хороший коммент...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Ivan Ivanych
Комментарий скрыт
"чудных" имён и фамилий полно в нашей повседневной жизни и совсем необязательно делать акцент на "фигурку"!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ gold-for-zagitova
Лучшими. Таких парных элементов среди действующих фигуристов нет ни у кого!
Честно говоря, я по качеству именно парности разве что ВТ могу привести в пример им.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cler
Такая замечательная пара… большого счастья ребятам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
Вот это я понимаю скатанная пара)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
Счастье то какое...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина К
Ура!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сондра
Почему ушли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Максим Столбов
Мужики, отзовитесь, кто следит за личной жизнью фигуристов
Следить за личной жизнью фигуристов и реагировать на разного рода значимые события, если их размещает спортс.ру - две большие разницы, не находите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Максим Столбов
Комментарий скрыт
Знаете, помимо вас тут есть мужчины, которые действительно следят за развитием парного фк и
весьма остро реагируют на такие новости.
А вы, видимо, совсем не в теме...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Ивановская
Ответ Оле-Лукойе
Честно говоря, я по качеству именно парности разве что ВТ могу привести в пример им.
Волосожар-Траньков и Савченко-Массо.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lrs Pshn
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
вы Толстого что ли не читали?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Значит, для него эта фамилия сохраняет честь и имеет значение для памяти семьи. Что непонятного?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алёна Вода
Поздравляю ребят! Пусть будут счастливы вместе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий