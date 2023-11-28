Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о помолвке
Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов помолвлены.
«Она сказала да», – написала Панфилова в соцсети, опубликовав фото кольца.
Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала Гран-при среди юниоров в парном катании.
В январе этого года пара объявила о завершении карьеры.
И так тепло на душе, что у спортивных историй с грустным концом есть такие светлые продолжения в жизни) Пусть Полина с Димой будут счастливы, и идут своим путем. Все у них хорошо будет)
Эх, жаль, что взрослая карьера не состоялась..
Запомнились больше, чем некоторые пары с регалиями
Очень ждала их во взрослых! Их парные элементы захватывали дух и были одни из лучших за всю историю вида. Помнится как Тед Бартон после очередного их супер проката тоже сказал: Это было лучшее, что я видел!
Пусть у Поли и Димы сложится во всем остальном!
Хороши они были по юниорам . Но не сложилось со взрослой карьерой.
Жаль, что не получилось продолжить карьеру. Удачи ребятам в дальнейшей, уже совместной жизни)))
Давно пора быть там...
Ещё с юности восхищалась Ломановым-старшим, а сейчас периодически слежу за успехами младшего. Папу, может, и не превосходит, но явно не последний игрок в ФХМ.
Всё детство и юность занималась лыжами, поэтому обожаю лыжный спорт и биатлон впридачу! Люблю все зимние виды, начиная от бобслея, заканчивая трамплинами - большими и малыми! Восхищаюсь многими европейскими талантами, начиная от обоих Йоханесов до Штефана Крафта!
Раньше смотрела и все летние м/н чемпионаты, сейчас, конечно, пыл из-за недопуска поубавился, но это моих пристрастий не отменяет. Водные виды, ЛА, к футболу поостыла, грешна, уж очень не по заслугам заработки у наших. блин... Теннис всегда был на первом месте, начиная с Сафина (обожала!), Давиденко, Южного, Светы Кузнецовой, ОЧ Лены Дементьевой, Веры Звонарёвой (блистает и по сей день), Шараповой, Динары и заканчивая современниками Медведевым, Рублёвым, Хачановым, Карацевым, молодыми звёздочками Миррой Андреевой, Самсоновой.
Вам достаточно?
Поэтому прежде, чем делать свои скоропалительные выводы, нужно немного подумать, кому и что можно писать, а кому - не стоит.
В данном случае ваш коммент оказался вообще не к месту, сори...
Ведь у кого что болит...
Счастья им!
весьма остро реагируют на такие новости.
А вы, видимо, совсем не в теме...