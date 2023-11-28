Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о помолвке

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов помолвлены.

«Она сказала да», – написала Панфилова в соцсети, опубликовав фото кольца.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала Гран-при среди юниоров в парном катании.

В январе этого года пара объявила о завершении карьеры.