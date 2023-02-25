Янченков о лидерах российских пар: «Наблюдаю за ними и любуюсь, хотелось бы даже превзойти их. Цель на финал Гран-при? Занять первое место»

Фигурист Матвей Янченков заявил о желании превзойти лидеров российского парного катания.

Янченков выступает в дуэте с Екатериной Чикмаревой. На прошлой неделе они победили на юниорском первенстве России в Перми.

– В этом году вы соревновались и со взрослыми, и с юниорами. Со взрослыми было сложнее?

– Сложнее. Там пары опытнее, контент у них солидный. Мы соревновались с чемпионами мира Анастасией Мишиной – Александром Галлямовым, чемпионами Европы Александрой Бойковой – Дмитрием Козловским, серебряными призерами Олимпиады Евгенией Тарасовой – Владимиром Морозовым.

Смотришь на них и набираешься опыта. Я наблюдаю за ними и любуюсь, мне нравится, как они катаются. Хотелось бы так же или даже превзойти их.

– У тебя есть ориентир в парном катании?

– Парные элементы были замечательные у Аполлинарии Панфиловой – Дмитрия Рылова, когда они еще с нами тренировались. Прямо вау. Смотришь и хочешь так же, стремишься к этому. Еще смотрел прокаты Татьяны Волосожар – Максима Транькова, тоже очень круто, – сказал Янченков.

Также фигурист отметил, что рассчитывает на победу в финале Гран-при России, который пройдет 3-5 марта в Санкт-Петербурге.

– Скоро начнется финал Гран-при. Какая там цель?

– Откатать чисто, без ошибок. Какая еще? Занять первое место. У нас на это все шансы. Цель – всегда катать чисто, остальное придет. Катаемся чисто – будем первые, не чисто – уже сложнее, – сказал Янченков.