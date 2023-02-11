Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали участниками ледового шоу, которое проходит на круизном лайнере Adventure of the Seas.
В январе они объявили о завершении спортивной карьеры.
Так что дорожка уже очень давно протоптана)
Но щас прибежит одна известная спорщица, которая будет называть этот выбор ПР позорным. ;)
Ну может в шоу, если когда-нибудь все сложится.
Для меня Полина с Димой, пожалуй, самые недосказавшие свое слово в спорте.
В любом случае, рада, что у них все хорошо, они хорошо проводят время, совмещая приятное с полезным. Да и денежку хорошую зарабатывают, чего уж там, это тоже важно.
Все равно буду надеяться, что ещё когда-нибудь смогу увидеть их на льду. Может и позовут их когда-нибудь в наши шоу.