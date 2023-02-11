Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере

Теги сборная России фото пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали участниками ледового шоу, которое проходит на круизном лайнере Adventure of the Seas. 

В январе они объявили о завершении спортивной карьеры. 

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12 комментариев

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akschweyan
Ответ Светлана Менова
Обычная карьера для закончивших пермяков. Там же Назарычев, Выгалова и другие. Денег заработают, мир посмотрят. Но щас прибежит одна известная спорщица, которая будет называть этот выбор ПР позорным. ;)
А ещё точно Борисова, и вроде бы Сопот и Коротков в какие-то периоды)
Так что дорожка уже очень давно протоптана)
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Светлана Менова
Обычная карьера для закончивших пермяков. Там же Назарычев, Выгалова и другие. Денег заработают, мир посмотрят.

Но щас прибежит одна известная спорщица, которая будет называть этот выбор ПР позорным. ;)
+5
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+5
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девочкитакиедевочки
Рады за ребят. Успехов.
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Дудабот Уно
Стопами Дудакова)) Пожелаю ребятам впереди такой же успешной тренерской карьеры, а пока - в добрый путь)
+2
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olvl
Здорово. Рада за Полю и Диму. Скучаю по той красоте на льду, что они создавали.
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expertmer2020
Лайнер, где есть каток - удивительный и красивый корабль.
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Lёna
Ответ Snusmumriken
Очень нравилась их Алиса , надеюсь, увидеть их еще на соревновательном льду.
они же объявили о завершении карьеры
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Е...С
Молодцы, и отдохнут и денег заработают.
+7
-2
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B.Jones
Вау. Успех
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-2
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akschweyan
Ответ Snusmumriken
Очень нравилась их Алиса , надеюсь, увидеть их еще на соревновательном льду.
На соревнованиях уже не увидим, в своих интервью они уже все рассказали)
Ну может в шоу, если когда-нибудь все сложится.
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Snusmumriken
Очень нравилась их Алиса , надеюсь, увидеть их еще на соревновательном льду.
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akschweyan
Никогда в жизни не завидовала путешествующим на круизном лайнере так сильно)
Для меня Полина с Димой, пожалуй, самые недосказавшие свое слово в спорте.
В любом случае, рада, что у них все хорошо, они хорошо проводят время, совмещая приятное с полезным. Да и денежку хорошую зарабатывают, чего уж там, это тоже важно.
Все равно буду надеяться, что ещё когда-нибудь смогу увидеть их на льду. Может и позовут их когда-нибудь в наши шоу.
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+7
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