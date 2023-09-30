Представители Грассля: «Даниэль решил сделать перерыв ввиду физического и психологического стресса»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль взял паузу в тренировках и выступлениях.
В начале сентября появилась информация, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.
Фигурист снялся с мемориала Непелы в Братиславе. Ранее в этом сезоне Грассль снялся с турниров Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.
«Объяснения, представленные Даниэлем, все еще изучаются.
Ввиду физического и психологического стресса, вызванного ситуацией, Даниэль решил сделать перерыв и дистанцироваться от окружения», – говорится в заявлении представителей фигуриста, опубликованном AnythingGOEs.
Национальное антидопинговое агентство Италии, как сообщает AnythingGOEs, отказалось комментировать ситуацию.
Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
А сейчас ему, в принципе, нет принципа соревноваться, если в любой момент ему могут предъявить обвинение в нарушении антидопинговых правил и назначить временное отстранение от соревнований и тренировок.
Про травлю пишите здесь только вы. И один и второй случай обсуждают все желающие. Вы себе почему-то не отказываете в желании комментировать всё, что пожелаете.
Научитесь не комментировать то, на что не желаете получать ответ.
При этом Грассль не соревнуется.
Даниэль, считаю, принял правильное решение. Надеюсь, у него все наладится.