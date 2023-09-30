Представители Грассля: «Даниэль решил сделать перерыв ввиду физического и психологического стресса»

Теги сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль взял паузу в тренировках и выступлениях.

В начале сентября появилась информация, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов. 

Фигурист снялся с мемориала Непелы в Братиславе. Ранее в этом сезоне Грассль снялся с турниров Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy. 

«Объяснения, представленные Даниэлем, все еще изучаются.

Ввиду физического и психологического стресса, вызванного ситуацией, Даниэль решил сделать перерыв и дистанцироваться от окружения», – говорится в заявлении представителей фигуриста, опубликованном AnythingGOEs. 

Национальное антидопинговое агентство Италии, как сообщает AnythingGOEs, отказалось комментировать ситуацию. 

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

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25 комментариев

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Иван Иванов
взял паузу в карьере...
+17
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olvl
Ответ Anna
Бедный дитятко, давайте пожалеем всем миром, то ли дело травить несовершеннолетнюю девочку, у неё нет психологического стресса, она всë выдержит
Грассля тоже жалко.
+14
-2
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Anna
Бедный дитятко, давайте пожалеем всем миром, то ли дело травить несовершеннолетнюю девочку, у неё нет психологического стресса, она всë выдержит
+24
-17
+7
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Ирина Ларина
Какое-то недоразумение этот Даник
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Ayla
эта история подливает только масло в огонь насчет нашей фигурки(
+9
-4
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Katerina Sunny
Сейчас можно сослаться на стресс, но если снимется с ГП, то явно проблемы с пропуском тестирования на допинг не решил.
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Katerina Sunny
Ответ Anna
Бедный дитятко, давайте пожалеем всем миром, то ли дело травить несовершеннолетнюю девочку, у неё нет психологического стресса, она всë выдержит
Что у Грассля до сих пор непонятно. Но вы зачем-то сравниваете с положительной допинг-пробой, которую никто не отрицает.
+11
-6
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Инусик
Ответ Alina Kernes
Ну, вот и потренировался у Тутберидзе
Тутберидзе причем, если Даниэль раздолбай?
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Ирина2001
Слишком тонкая душевная организация у человека. Видимо никогда с травлей в принципе не сталкивался.
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Снегурочка Снегова
Ответ Ирина2001
Слишком тонкая душевная организация у человека. Видимо никогда с травлей в принципе не сталкивался.
В прошлом сезоне после перехода в ТШТ Даниэль столкнулся с масштабной травлей, из-за которой у него были ментальные проблемы.
А сейчас ему, в принципе, нет принципа соревноваться, если в любой момент ему могут предъявить обвинение в нарушении антидопинговых правил и назначить временное отстранение от соревнований и тренировок.
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Ирина2001
Скорее всего его просто показательно наказывают за этот его публичный переход в Хрустальный. Сильно политикой попахивает.
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Alina Kernes
Ну, вот и потренировался у Тутберидзе
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Katerina Sunny
Ответ Anna
У Валиевой тоже будет доказана вина - будет дисквалификация. Хватит доказывать то, что двойные стандарты это норм
У Валиевой уже есть доказанная положительная допинг-проба, после которой она продолжает соревноваться.
+2
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Anna
Ответ Katerina Sunny
У Валиевой уже есть доказанная положительная допинг-проба, после которой она продолжает соревноваться.
У Грассля тоже есть 3 пропущенных допинг-теста. Вы продолжаете успорять, что за одно нарушение травить можно, а за другое нет? До свидания
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Блинчик
Ути-пути боже мой! Допингист на всех обиделся!
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Katerina Sunny
Для Анны, ограничившей комментирование.
Про травлю пишите здесь только вы. И один и второй случай обсуждают все желающие. Вы себе почему-то не отказываете в желании комментировать всё, что пожелаете.
Научитесь не комментировать то, на что не желаете получать ответ.
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22somebody22
И всё же,его последним,на данный момент,тренерским штабом был ТШТ...
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Anna
Ответ Katerina Sunny
Что у Грассля до сих пор непонятно. Но вы зачем-то сравниваете с положительной допинг-пробой, которую никто не отрицает.
Что то, что то, нарушение, каждый получит то, что полагается по закону, и никто не имеет права травить человека, а то тут бедненький с псих. травмой, а там пофиг, катком по ней проедемся, она же преступница, каких свет не видывал
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Katerina Sunny
Ответ Anna
Что то, что то, нарушение, каждый получит то, что полагается по закону, и никто не имеет права травить человека, а то тут бедненький с псих. травмой, а там пофиг, катком по ней проедемся, она же преступница, каких свет не видывал
Будет доказана вина, будет дисквалификация. Только непонятен ваш комментарий про жалость. Явно сейчас разбираются с объяснениями, почему были пропуски.
При этом Грассль не соревнуется.
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bona ulo
Ответ Katerina Sunny
У Валиевой уже есть доказанная положительная допинг-проба, после которой она продолжает соревноваться.
Справедливости ради, Камилу никто от соревнований не отстранял. Продолжать тренироваться и выступать или нет - личное дело каждого спортсмена. Многое зависит от ситуации и самого спортсмена. Кому-то важно продолжать, а кому-то нужно сделать перерыв.
Даниэль, считаю, принял правильное решение. Надеюсь, у него все наладится.
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