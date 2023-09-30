Представители Грассля: «Даниэль решил сделать перерыв ввиду физического и психологического стресса»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль взял паузу в тренировках и выступлениях.

В начале сентября появилась информация, что нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Фигурист снялся с мемориала Непелы в Братиславе. Ранее в этом сезоне Грассль снялся с турниров Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.

«Объяснения, представленные Даниэлем, все еще изучаются.

Ввиду физического и психологического стресса, вызванного ситуацией, Даниэль решил сделать перерыв и дистанцироваться от окружения», – говорится в заявлении представителей фигуриста, опубликованном AnythingGOEs.

Национальное антидопинговое агентство Италии, как сообщает AnythingGOEs, отказалось комментировать ситуацию.

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