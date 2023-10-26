Даниэль Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции и Японии. Он допустил три пропуска допинг-тестов
Даниэль Грассль не выступит в серии Гран-при текущего сезона.
Итальянский фигурист, призер чемпионата Европы-2022 снялся с этапов во Франции и Японии.
В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.
Фигурист покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января этого года, и вернулся в Италию.
Затем Грассль снялся со всех турниров в сезоне, на которые был заявлен. Представители фигуриста сообщили, что он решил взять перерыв «из-за физического и психологического стресса».
Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
Но он пропустил это три раза, причём после первого пропуска система выдаёт флажок-предупреждение. Чем он руководствовался - загадка.
Есть вероятность, что он таким образом намеренно прятался от проверок...
И не забывай про спортлото, они тоже принимают жалобы.
Но все это выглядит оч странно.
Мне вообще подумалось, может, он решил расслабиться с травкой или чем-то таким, вот и динамил Адамс?) дело молодое, период тяжёлый у него….