Даниэль Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции и Японии. Он допустил три пропуска допинг-тестов

Теги Гран-при сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Даниэль Грассль не выступит в серии Гран-при текущего сезона.

Итальянский фигурист, призер чемпионата Европы-2022 снялся с этапов во Франции и Японии.

В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Фигурист покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января этого года, и вернулся в Италию. 

Затем Грассль снялся со всех турниров в сезоне, на которые был заявлен. Представители фигуриста сообщили, что он решил взять перерыв «из-за физического и психологического стресса». 

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

 

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123 комментария

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Olga.t
Похоже, хана Данику, поймал бан от Вада.
+42
-3
+39
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Agura
Какая-то мутная история с пропусками допинг - тестирования. Итальянская федерация была в курсе, где тренируется спортсмен, а представители антидопингового агентства - нет.
+40
-4
+36
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Допинг-офицеры упорно ходили к нему домой в Италии, когда все знали что он тренируется в Москве. Это похоже на так называемую "Итальянскую забастовку", это протест в котором работники делают всё по правилам, ни на шаг не отходя от них, из за того что все нюансы учесть невозможно, раньше в Италии заводы из за таких забастовок останавливались.
Даня просто должен был (как любой другой спортсмен) указать в системе Адамс своё местонахождение, это личная ответственность спортсмена. И всё!
Но он пропустил это три раза, причём после первого пропуска система выдаёт флажок-предупреждение. Чем он руководствовался - загадка.
+28
-3
+25
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Olga Krayz
Странная история с самого начала...Но, возможно, Даниэлю действительно требуется отдых...
+20
-1
+19
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Anna
Ответ Veronika spuria
Интересно, а Тут-зе объяснёния давала? Или, парень взрослый, всё сам?
Объяснения чего? Как Грассль заполнял систему Адамс?
+25
-6
+19
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Мороженко
Эх, Даня
+21
-3
+18
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Ir_rish
Ответ Алексей Токарев
Допинг-офицеры упорно ходили к нему домой в Италии, когда все знали что он тренируется в Москве. Это похоже на так называемую "Итальянскую забастовку", это протест в котором работники делают всё по правилам, ни на шаг не отходя от них, из за того что все нюансы учесть невозможно, раньше в Италии заводы из за таких забастовок останавливались.
Кто и откуда "знал"? У него в профайле местом пребывания была указана Москва, а допинг- офицеры упорно ходили к нему домой? И какое правило обязывало их так поступать?
+22
-5
+17
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Delirium
Ответ Алексей Токарев
Допинг-офицеры упорно ходили к нему домой в Италии, когда все знали что он тренируется в Москве. Это похоже на так называемую "Итальянскую забастовку", это протест в котором работники делают всё по правилам, ни на шаг не отходя от них, из за того что все нюансы учесть невозможно, раньше в Италии заводы из за таких забастовок останавливались.
Антидопингисты ходили туда, где Даниэль сообщал им через систему Адамс, что готов их принять в любое время. То, что по факту он находился в другом месте- проблема Грассля, а не антидопингистов. За это его и покарают.
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Анна Беляева
Ответ Agura
Какая-то мутная история с пропусками допинг - тестирования. Итальянская федерация была в курсе, где тренируется спортсмен, а представители антидопингового агентства - нет.
Если он не уведомил антидопинговое агентство о мест своего нахождения, откуда бы офицерам об этом знать? Им теперь разыскивать с собаками его что ли? При том, что сам по себе Даниэль мне нравится, он кажется славным парнем, но это чистой воды разгильдяйство. И это полностью его вина.
+22
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Алексей Токарев
Допинг-офицеры упорно ходили к нему домой в Италии, когда все знали что он тренируется в Москве. Это похоже на так называемую "Итальянскую забастовку", это протест в котором работники делают всё по правилам, ни на шаг не отходя от них, из за того что все нюансы учесть невозможно, раньше в Италии заводы из за таких забастовок останавливались.
+29
-15
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Kareglazaya
Сначала я думала, что это просто ошибка, и Грассль ничего не нарушал, но похоже, что он и правда игнорировал правила. И это очень странно. Ладно бы юниор был, а то ведь опытный спортсмен, не мог не знать о последствиях такой халатности.
Есть вероятность, что он таким образом намеренно прятался от проверок...
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RusVector
На иностранных форумах утверждают, что не сдавал тестирование из-за допинга! На всю жизнь хрустальные тренировки запомнит!
+37
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Delirium
Ответ RusVector
На иностранных форумах утверждают, что не сдавал тестирование из-за допинга! На всю жизнь хрустальные тренировки запомнит!
Такое возможно, но Хрустальный то тут при чем? Он в России то был месяца три суммарно. Зимой и в начале лета.
+23
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Ирина2001
Показательно расправились, чтобы другим не повадно было. Попал парень.
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Katerina Sunny
Не думаю, что это из-за физического или психологического состояния. Вопрос: если будет дисквалификация, информация, как о Кисель, появится на сайте ИСУ или итальянцы имеют право тихо разбираться в своей стране?
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Бильм@н
М-да, что называется продуктивно потренировался в ТШТ
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Алеся Ткаченко
Ответ Gemma157
Ой, а перед сезоном хрустоглоры от него ждали золота Европы, не меньше..
👍
+17
-10
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Алеся Ткаченко
Ответ Gemma157
Ой, а перед сезоном хрустоглоры от него ждали золота Европы, не меньше..
Ну вообще да,много таких комментов было.Не судьба
+12
-5
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Владислава Крюкова
Ответ RusVector
Я бы на его месте на Тутберидзе в суд подал!
За что? Грассль взрослый парень, который не в состоянии проверить, какой он указал адрес, и за него это кто-то должен делать?
+13
-6
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Viks
Конечно, снялся - бан светит. Так увлёкся тренировками у Тут-зе, что отмечаться перестал.
+29
-22
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Anna
Ответ Беглый*
А почему по поводу Грассля ТШТ должен давать какие-то там комментарии, а Рудковский по поводу Кисель ни-ни? Опять "этодругина" пережрали что ли?
Так они ничего и не знают, он просто показал им три отмеченных флажка и сообщил о том, что уезжает в Италию (инсайд Жукова), что там комментировать, это исключительно его косяк и его ответственность
+12
-5
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IrbIS
у парня после Тутберидзе длительный детокс, видимо полностью не вывел из организма, поэтому и на измене
+37
-31
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Ответ RusVector
Я бы на его месте на Тутберидзе в суд подал!
ты все еще можешь это сделать. В твоих запорах виновата именно она.
И не забывай про спортлото, они тоже принимают жалобы.
+18
-12
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Mion
Жалко, интересный фигурист, со своим лицом.
Но все это выглядит оч странно.
Мне вообще подумалось, может, он решил расслабиться с травкой или чем-то таким, вот и динамил Адамс?) дело молодое, период тяжёлый у него….
+11
-5
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N-fox
Ответ k4rmazin2007
Сам виноват. Связался с Тутбериде и теперь расхлебывает последствия, пока сама Тутберидзе спокойненько разъезжает по международным стартам. Хитрая Тутберидзе. Не удивлюсь, если намеренно убрала с пути сильного соперника Эгадзе на следующем ЧМ. Но вряд ли Эгадзе это поможет.
Вам бы книжки писать.
+10
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