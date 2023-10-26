Даниэль Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции и Японии. Он допустил три пропуска допинг-тестов

Даниэль Грассль не выступит в серии Гран-при текущего сезона.

Итальянский фигурист, призер чемпионата Европы-2022 снялся с этапов во Франции и Японии.

В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Фигурист покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января этого года, и вернулся в Италию.

Затем Грассль снялся со всех турниров в сезоне, на которые был заявлен. Представители фигуриста сообщили, что он решил взять перерыв «из-за физического и психологического стресса».

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?