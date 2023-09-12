Юлианна Караулова о пении Загитовой и Трусовой: «С одной стороны, все всегда должно быть профессионально, но все мы с чего-то начинали»

Юлианна Караулова высказалась о пении фигуристок Загитовой и Трусовой.

выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», а записала песню «Два крыла» и выпустила клип.

– Я, честно скажу, не слышала эти треки. Но я не против, почему бы и нет?

– То есть ты спокойно относишься к конкуренции? Ты закончила Гнесинку, ты же певица по образованию.

– Но я же каталась в проекте « ». Тоже там была практически фигуристкой. Поэтому, мне кажется, если у человека есть желание, возможность попробовать себя в чем-то новом, и ему это доставляет удовольствие, почему бы и нет.

Другой вопрос, если со временем человек понимает, что это не находит определенный отклик, что это не его, то значит он просто дальше не идет по этому пути, но он хотя бы знает, что он попробовал. Если очень хотелось, если у человека была такая мечта, я не против.

Я не ханжа, и мне кажется, что с одной стороны, безусловно, все всегда должно быть профессионально, но все мы с чего-то начинали, все мы проходили определенный путь, и нужно, наверное, быть в каких-то вещах снисходительнее друг к другу, – сказала Караулова.

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