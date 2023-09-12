Юлианна Караулова о пении Загитовой и Трусовой: «С одной стороны, все всегда должно быть профессионально, но все мы с чего-то начинали»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова музыка Ледниковый период Фигурное катание

Юлианна Караулова высказалась о пении фигуристок Загитовой и Трусовой.

Алина Загитова выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», а Александра Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип.

– Я, честно скажу, не слышала эти треки. Но я не против, почему бы и нет?

– То есть ты спокойно относишься к конкуренции? Ты закончила Гнесинку, ты же певица по образованию.

– Но я же каталась в проекте «Ледниковый период». Тоже там была практически фигуристкой. Поэтому, мне кажется, если у человека есть желание, возможность попробовать себя в чем-то новом, и ему это доставляет удовольствие, почему бы и нет.

Другой вопрос, если со временем человек понимает, что это не находит определенный отклик, что это не его, то значит он просто дальше не идет по этому пути, но он хотя бы знает, что он попробовал. Если очень хотелось, если у человека была такая мечта, я не против.

Я не ханжа, и мне кажется, что с одной стороны, безусловно, все всегда должно быть профессионально, но все мы с чего-то начинали, все мы проходили определенный путь, и нужно, наверное, быть в каких-то вещах снисходительнее друг к другу, – сказала Караулова.

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4 комментария

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Аврора Крейсер
Алло, а что, Загитова и Трусова объявили о том, что начинают карьеру певицы? Ну записала одна песню и снялась в клипе. Другая для шоу номер-сюрприз подготовила. Валиева тоже в клипе снялась, разве что не пела. И что теперь.да ничего Все. Но нет. Тему качают и качают. Ну сколько можно уже?🤦
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Velirpa
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А кто это вообще? Давайте лучше сделаем ставки, что там опять стряслось и завтра нам будет обьявлена какая-то бомба?
я в принципе не люблю российскую музыку, но в плейлисте есть 4-5 песен Карауловой и ещё Темникова, ну и плюс ВИА ГРА старые песни.
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AllaS
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А кто это вообще? Давайте лучше сделаем ставки, что там опять стряслось и завтра нам будет обьявлена какая-то бомба?
Это певица и Ведущая шоу : Кто хочет стать миллионером .
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