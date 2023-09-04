Александр Панайотов о пении Загитовой и Трусовой: «Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала – это уже хорошо»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александр Панайотов высказался о пении фигуристок Загитовой и Трусовой.

Загитова выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», а Трусова записала песню «Два крыла» и снялась в клипе. 

– В фигурном катании в последнее время тренд на вокал. Слышали выступление Алины Загитовой и песню Александры Трусовой? Как вам?

– Я считаю, что любой эксперимент имеет право на существование. Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала. Это уже хорошо. Не всегда же кататься под Чайковского или Таривердиева.

– Как вообще относитесь к таким проявлениям от непрофессионалов? Многие болельщики критиковали Алину и Александру за такие эксперименты.

– Я, если честно, ни разу не слышал, как поют фигуристы. Поэтому оценивать их вокальные данные не могу. Было бы интересно посмотреть на шоу, где фигуристы не только катаются, но и поют, – сказал певец. 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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22 комментария

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Туц
Ну, он хотя бы доброжелательный. Непонятно зачем его спросили конечно, но хоть ответил нормально
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Сергей Павлов
Понайотов о пении Трусовой, Шишкина о Загитовой в роли ведущей, Овечкин о Бузовой…

Хотелось бы о спорте
+18
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Melnikov1968
Теперь очередь Загитовой и Трусовой высказаться о том, как Панайотов катается на коньках.
+10
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Arraches
А зачем его спрашивать , если он не слышал их « пение «?
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Вошь энтропийная
Разблокирован новый персонаж - Панайотов
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Olgacher
А что, у Загитовой было пение? Один раз в качестве сюрприза на шоу исполнила куплет с припевом дуэтом с Зиверт, и записали в певицы. Весь шоу бизнес подняли, только в Гнесинку не позвонили...
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Туц
Ответ Arzu0203
Комментарий удален модератором
Кстати странно сейчас вроде и без Алины куча новостей с Ангелополом. У журналистов все норм должно быть с просмотрами странно что сейчас к помощи Алины прибегают. Я бы предположила что отстающим звездам у которых плохо с медийностью предлагают высказаться о фигурном катании, Алине, Саше и т.п. Примазываются к ним таким образом.
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Уточка Кря
Ответ fewral
Панайотов очень нравится! Чем-то напоминает моего любимого Джорджа Майкла молодого
Они дальние родственники, Александр сам это говорил. настоящее имя Джорджа - Гео́ргиос Кириа́кос Панайо́ту
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AllaS
Предложение Панайотова интересно, шоу под живой вокал Арт он Айс очень нравится . Фигуристы будут выступать, а певцы петь.
Ну, если найдутся вокалисты среди спортсменов почему бы и нет . В Арт он Айс такие имеются .
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девочкитакиедевочки
Ответ Жанна Калгина
Надо было у Долиной спросить😂
Долиной некогда, она готовится к концерту Здесь был Юра , очень трепетно относится к творчеству Шатунова, не тревожьте ее
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окосевший йагупоп
Ответ Вошь энтропийная
Разблокирован новый персонаж - Панайотов
что на это ответит Алексей Гоман?
+3
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DrDro
Эта новость в числе претендентов на первое место в списке абсолютно ненужных и не несущих абсолютно никакой информации новостей.
Жду с нетерпением мнения о пении фигуристов от ветерана сцены Альбины Сексовой.
+6
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fewral
Ответ Уточка Кря
Они дальние родственники, Александр сам это говорил. настоящее имя Джорджа - Гео́ргиос Кириа́кос Панайо́ту
Я знаю.) Он мой кумир с детства.)
+1
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fewral
Панайотов очень нравится! Чем-то напоминает моего любимого Джорджа Майкла молодого
+4
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Жанна Калгина
Надо было у Долиной спросить😂
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Камилия Радхуан
Видимо Панайотов совсем немнооожко недопонял
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Arzu0203
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Уточка Кря
Ответ fewral
Я знаю.) Он мой кумир с детства.)
И мой)
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