Александр Панайотов о пении Загитовой и Трусовой: «Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала – это уже хорошо»

Александр Панайотов высказался о пении фигуристок Загитовой и Трусовой.

Загитова выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», а Трусова записала песню «Два крыла» и снялась в клипе.

– В фигурном катании в последнее время тренд на вокал. Слышали выступление и песню ? Как вам?

– Я считаю, что любой эксперимент имеет право на существование. Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала. Это уже хорошо. Не всегда же кататься под Чайковского или Таривердиева.



– Как вообще относитесь к таким проявлениям от непрофессионалов? Многие болельщики критиковали Алину и Александру за такие эксперименты.

– Я, если честно, ни разу не слышал, как поют фигуристы. Поэтому оценивать их вокальные данные не могу. Было бы интересно посмотреть на шоу, где фигуристы не только катаются, но и поют, – сказал певец.

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