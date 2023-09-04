Александр Панайотов о пении Загитовой и Трусовой: «Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала – это уже хорошо»
Александр Панайотов высказался о пении фигуристок Загитовой и Трусовой.
Загитова выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», а Трусова записала песню «Два крыла» и снялась в клипе.
– В фигурном катании в последнее время тренд на вокал. Слышали выступление Алины Загитовой и песню Александры Трусовой? Как вам?
– Я считаю, что любой эксперимент имеет право на существование. Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала. Это уже хорошо. Не всегда же кататься под Чайковского или Таривердиева.
– Как вообще относитесь к таким проявлениям от непрофессионалов? Многие болельщики критиковали Алину и Александру за такие эксперименты.
– Я, если честно, ни разу не слышал, как поют фигуристы. Поэтому оценивать их вокальные данные не могу. Было бы интересно посмотреть на шоу, где фигуристы не только катаются, но и поют, – сказал певец.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Хотелось бы о спорте
Ну, если найдутся вокалисты среди спортсменов почему бы и нет . В Арт он Айс такие имеются .
Жду с нетерпением мнения о пении фигуристов от ветерана сцены Альбины Сексовой.