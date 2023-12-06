Тутберидзе об именном катке: «Рада, что мы наконец-то запустились. Вот как Гагарин сказал «поехали», и я надеюсь, что мы поехали и будет только хорошее»
Этери Тутберидзе прокомментировала открытие своего нового тренировочного центра.
Центр фигурного катания Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели на новом катке первую тренировку.
«Очень рада, что наконец-то мы запустились. Мы этого ждали и наконец-то дождались.
Хочется, чтобы это все оценили – и спортсмены, и посетители. Вот как Гагарин сказал «Поехали!», вот и я надеюсь, что мы поехали и дальше будет только хорошее», – сказала тренер в эфире телеканала «Москва 24».
Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер
Этот центр она заслужила своим трудом и чтобы и дальше трудиться , растить будущих чемпионов.
плодотворных тренировок и новых достижений!