Тутберидзе об именном катке: «Рада, что мы наконец-то запустились. Вот как Гагарин сказал «поехали», и я надеюсь, что мы поехали и будет только хорошее»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе прокомментировала открытие своего нового тренировочного центра.

Центр фигурного катания Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели на новом катке первую тренировку. 

«Очень рада, что наконец-то мы запустились. Мы этого ждали и наконец-то дождались.

Хочется, чтобы это все оценили – и спортсмены, и посетители. Вот как Гагарин сказал «Поехали!», вот и я надеюсь, что мы поехали и дальше будет только хорошее», – сказала тренер в эфире телеканала «Москва 24». 

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер

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32 комментария
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Удачи и тренерам и спортсменам на новом месте! В добрый путь!
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Викс уже написал в стопицотый раз про "каток Тутберидзе"?
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Поздравляю команду Тутберидзе с новосельем. Удачных тренировок на новом месте и новых побед
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Поздравляем от всей души. Вот бы каждому региону еще по катку, залу, бассейну, трассе. Вместо тысячных торговых центров и человейников. .
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Ответ mr.Big
Комментарий скрыт
Земля квадратная, если что.
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Ответ Perfectooo
Викс уже написал в стопицотый раз про "каток Тутберидзе"?
да)
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Поздравляю в первую очередь виновницу этого прекрасного подарка для тех, кто будет " Ехать " , Этери Георгиевну Тутберидзе.
Этот центр она заслужила своим трудом и чтобы и дальше трудиться , растить будущих чемпионов.
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Поздравляем!!!
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наконец-то у кузницы Чемпионов чемпионский каток.
плодотворных тренировок и новых достижений!
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Ответ Perfectooo
Викс уже написал в стопицотый раз про "каток Тутберидзе"?
Я его не читая, минусую! Это редкостное "чудо"
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Ответ mr.Big
Комментарий скрыт
У тебя там, видать, вечернего обхода с пилюльками не было..
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Ответ R Air
Земля квадратная, если что.
попрошу... плоская вообще-то
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Ответ lepestok
попрошу... плоская вообще-то
Информация устаревшая.
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Ответ R Air
Информация устаревшая.
Её вообще нет, мы в компьютерной игре.)
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ТШТ новых ПОБЕД!!!!!!!!!
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Пожелаем ТШТ и их воспитанникам больших побед! Удачи всем в новом Центре Фигурного Катания!
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Комментарий удален модератором
Ответ mr.Big
не геометрия это опровергает
Геометрия может быть разной.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Сегодня напишу обращение Мишустину, чтобы издали постановление о присвоении катку в Ясенево имени Викса!
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Ответ Dmitriy Racheev
На каком этаже аптека для сердечников? Не мне, дед спрашивает
За Дюшесом обращаться через дырку в стене!
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