Тутберидзе об именном катке: «Рада, что мы наконец-то запустились. Вот как Гагарин сказал «поехали», и я надеюсь, что мы поехали и будет только хорошее»

Этери Тутберидзе прокомментировала открытие своего нового тренировочного центра.

Центр фигурного катания Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели на новом катке первую тренировку.

«Очень рада, что наконец-то мы запустились. Мы этого ждали и наконец-то дождались.

Хочется, чтобы это все оценили – и спортсмены, и посетители. Вот как Гагарин сказал «Поехали!», вот и я надеюсь, что мы поехали и дальше будет только хорошее», – сказала тренер в эфире телеканала «Москва 24».

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер