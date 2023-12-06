Валерия Лукашова: «Переход в группу Тутберидзе состоялся практически безболезненно. Чувствую себя очень комфортно»
Фигуристка Валерия Лукашова высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе.
О переходе Лукашовой стало известно в октябре. Ранее она тренировалась под руководством Оксаны Булычевой.
Сегодня фигуристка выступила с короткой программой в соревнованиях юниорок на чемпионате Москвы (65,59 балла).
– Только на акселе руку подставила, но хорошо сделала. Не волновалась.
– Какой контент планируешь?
– Хороший и сильный.
– Насколько комфортно чувствуешь себя в группе?
– Очень комфортно. Переход состоялся практически безболезненно, – сказала Лукашова.