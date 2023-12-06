Валерия Лукашова: «Переход в группу Тутберидзе состоялся практически безболезненно. Чувствую себя очень комфортно»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Чемпионат Москвы Валерия Лукашова Фигурное катание

Фигуристка Валерия Лукашова высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе.

О переходе Лукашовой стало известно в октябре. Ранее она тренировалась под руководством Оксаны Булычевой.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой в соревнованиях юниорок на чемпионате Москвы (65,59 балла).

– Только на акселе руку подставила, но хорошо сделала. Не волновалась.

– Какой контент планируешь?

– Хороший и сильный.

– Насколько комфортно чувствуешь себя в группе?

– Очень комфортно. Переход состоялся практически безболезненно, – сказала Лукашова.

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5 комментариев
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Лере удачи в дальнейшем.
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Ответ alexnew
- Хороший и сильный. - Хорошо, что не плохой и слабый.
Не придирайтесь к словам ребенка
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Языкастая девочка
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