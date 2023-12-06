Валерия Лукашова: «Переход в группу Тутберидзе состоялся практически безболезненно. Чувствую себя очень комфортно»

Фигуристка Валерия Лукашова высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе.

О переходе стало известно в октябре. Ранее она тренировалась под руководством Оксаны Булычевой.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой в соревнованиях юниорок на чемпионате (65,59 балла).

– Только на акселе руку подставила, но хорошо сделала. Не волновалась.

– Какой контент планируешь?

– Хороший и сильный.

– Насколько комфортно чувствуешь себя в группе?

– Очень комфортно. Переход состоялся практически безболезненно, – сказала Лукашова.