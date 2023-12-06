Роман Костомаров о болезни и ее последствиях: «Это было для меня концом света»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров назвал болезнь и ее последствия концом света.

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал. Я просто заснул на долгое время, я был в коме, и страшные события, которые со мной произошли, переживали больше всего мои родные и близкие – все, кто меня любит.

Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они, все, что они перенесли, – страшные события.

Когда я пришел в себя, то тоже понимал, что со мной произошло что-то страшное. Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом: я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего – не только ног и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долго время задавал вопросы: для чего, почему?

Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, найдем возможность жить дальше», – сказал Костомаров.

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4 комментария
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Роман молодец! Выстоял против смерти. Врачам низкий поклон! Вытащили с того света мужика.
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Ответ Βадим Μамонтов
Да сколько можно уже обсасывать его болезнь? Ладно ещё бы он был Фернандо Риксоном фигурного катания, а так просто недалёкий тип, который доигрался со своим здоровьем. Да и ему там чуть ли не Песков протезы ставит, все у него хорошо будет.
Тебя заставляют читать?) Так легко возмущение у тебя вызвать. Совсем не мамонтов, а слонёнков. Сам не доиграйся только, судья дредд.
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