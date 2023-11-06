Роман Костомаров: «Линичук вернулась, потому что здесь появились лучшие условия. Сейчас в России есть где работать и добиваться результатов»

Роман Костомаров высказался о возвращении в Россию тренера Натальи Линичук.

« вернулась, потому что здесь появились лучшие условия. Сейчас в России много катков, есть, где работать и добиваться результатов.

Сейчас лучшие (танцоры) у , через пять лет могут быть в другом месте, когда-то были у Линичук. Жулин заслужил быть лучшим тренером в танцах на льду, он сделал нас (с ) чемпионами», – сказал .