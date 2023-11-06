Роман Костомаров: «Линичук вернулась, потому что здесь появились лучшие условия. Сейчас в России есть где работать и добиваться результатов»

Теги Наталья Линичук Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин ТАСС Фигурное катание

Роман Костомаров высказался о возвращении в Россию тренера Натальи Линичук.

«Линичук вернулась, потому что здесь появились лучшие условия. Сейчас в России много катков, есть, где работать и добиваться результатов.

Сейчас лучшие (танцоры) у Жулина, через пять лет могут быть в другом месте, когда-то были у Линичук. Жулин заслужил быть лучшим тренером в танцах на льду, он сделал нас (с Татьяной Навкой) чемпионами», – сказал Костомаров.

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Про какие лучшие условия речь, если Линичук давно не тренировала? И какие такие лучшие условия, если у Плющенко даже танцоров ещё нет? Если Линичук возьмётся, то будет с самого начала начинать и скатывать пару.
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Про какие лучшие условия речь, если Линичук давно не тренировала? И какие такие лучшие условия, если у Плющенко даже танцоров ещё нет? Если Линичук возьмётся, то будет с самого начала начинать и скатывать пару.
Видимо лучшие, чем были у нее в США. Не просто так же она вернулась.
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Katerina Sunny
Ответ Delirium
Видимо лучшие, чем были у нее в США. Не просто так же она вернулась.
Так она вернулась ещё в январе и что-то кроме Плющенко в её услугах никто не заинтересовался. И кто-то говорит, что она снова в Америку уехала.
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Marya Y
Ответ Delirium
Видимо лучшие, чем были у нее в США. Не просто так же она вернулась.
Можете сходу назвать её учеников - чемпионов последних лет? Их нет. Ушли результаты, постепенно ушла востребованность как спеца - уехала потому, что стала неконкурентна.
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Так она вернулась ещё в январе и что-то кроме Плющенко в её услугах никто не заинтересовался. И кто-то говорит, что она снова в Америку уехала.
Что в этом удивительного? Тень за ней длинная, дорогу она перешла многим. Ну и тренировала она в паре с бывшим мужем, и после развода как-то не задалось и с тренерством.
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