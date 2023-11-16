Роман Костомаров: «Побывал в гостях в месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь»

Роман Костомаров навестил врачей больницы в Коммунарке.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь.

Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… но я очень рад был всех видеть.

Спасибо Всем🙏 Всем здоровья🙏», – написал в соцсети.