Роман Костомаров: «Побывал в гостях в месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь»
Роман Костомаров навестил врачей больницы в Коммунарке.
«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь.
Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… но я очень рад был всех видеть.
Спасибо Всем🙏 Всем здоровья🙏», – написал Костомаров в соцсети.
Невозможно представить, что человек чувствует, посетив то место, которое могло стать последним для него местом на земле, где он был живой. До сих пор мурашки от тех ежедневных новостей...
Роме скорейшей реабилитации и здоровья.