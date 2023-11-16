Роман Костомаров: «Побывал в гостях в месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров навестил врачей больницы в Коммунарке.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь.

Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… но я очень рад был всех видеть.

Спасибо Всем🙏 Всем здоровья🙏», – написал Костомаров в соцсети. 

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3 комментария

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Тёма Тёма
Молодец Рома. Реально с того света вытащили...
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nikolett
До сих пор не верится, как можно было из этого ада выкарабкаться. Я про ситуацию с болезнью Ромы и её последствиями.
Невозможно представить, что человек чувствует, посетив то место, которое могло стать последним для него местом на земле, где он был живой. До сих пор мурашки от тех ежедневных новостей...
Роме скорейшей реабилитации и здоровья.
+2
-2
0
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