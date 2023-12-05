Александр Жулин: «Может быть, тренерская работа Загитову не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Жулин пожелал удачи Алине Загитовой в тренерской работе.

Олимпийская чемпионка заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано.

Тренерская работа — тяжелая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа ее не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история.

Я в любом случае желаю ей только удачи», — сказал Жулин.

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10 комментариев
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Для того чтобы о том какой ты тренер все говорили надо годы упорно и, что главное, плодотворно работать. Для того чтобы все о тебе просто говорили – достаточно один раз на приеме попозировать в трусах перед фотографами.
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Чему-чему, а долго и кропотливо вкалывать Этери научила всех своих чемпионок. Другое дело, захочет ли Алина и дальше жить в таком ритме.
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санек заволновался
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Может дождемся результатов не?)
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Я думаю , полноценно уходить в тренерство Алина все же не собирается . Тренер -консультант, мастер-классы - вот это более реалистично.
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Вся деятельность Загитовой в последние годы показывает, что долго заниматься одним делом и развиваться в нем это не для нее. А тренерская работа требует полного вовлечения в процесс. Тем более у Загитовой даже диплома нет. Короче, не советуем за это браться. Детей пусть тренируют серьезные компетентные люди ☝
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Школа еще в проекте, а столько разговоров, столько навязчивого пиара. Помнится, поклонникам Алины не нравилось продвижение Камилы. Теперь такой агрессивный пиар идет у Алины. При чем Камила действительно талантлива. А эта ни о чем, но она везде, и пиарят очень навязчиво. Как сказал Губерниев: и швец, и жнец, и на дуде игрец. И как бы пшик на выходе не вышел.
+8
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0
Ответ Ритт
Школа еще в проекте, а столько разговоров, столько навязчивого пиара. Помнится, поклонникам Алины не нравилось продвижение Камилы. Теперь такой агрессивный пиар идет у Алины. При чем Камила действительно талантлива. А эта ни о чем, но она везде, и пиарят очень навязчиво. Как сказал Губерниев: и швец, и жнец, и на дуде игрец. И как бы пшик на выходе не вышел.
Неправильное сравнение.
Камила тогда была восходящей звездой, действующей спортсменкой , и фигуристкой , которая наконец то нравилась всем.. , выступала и дарила волшебство на льду каждому , кто смотрел, плюс выигрывала турниры, выносила других топ на 50 баллов.
А этот обзвон пиар " на пустом месте. " Нет ничего. ни школы , ни тренера Алины , ни детей.
Но медийность зашкаливает. .
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