Александр Жулин: «Может быть, тренерская работа Загитову не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история»
Александр Жулин пожелал удачи Алине Загитовой в тренерской работе.
Олимпийская чемпионка заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.
«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано.
Тренерская работа — тяжелая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа ее не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история.
Я в любом случае желаю ей только удачи», — сказал Жулин.
Камила тогда была восходящей звездой, действующей спортсменкой , и фигуристкой , которая наконец то нравилась всем.. , выступала и дарила волшебство на льду каждому , кто смотрел, плюс выигрывала турниры, выносила других топ на 50 баллов.
А этот обзвон пиар " на пустом месте. " Нет ничего. ни школы , ни тренера Алины , ни детей.
Но медийность зашкаливает. .