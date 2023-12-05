Александр Жулин: «Может быть, тренерская работа Загитову не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история»

Александр Жулин пожелал удачи Алине Загитовой в тренерской работе.

Олимпийская чемпионка заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано.

Тренерская работа — тяжелая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа ее не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история.

Я в любом случае желаю ей только удачи», — сказал .