Александр Жулин: «Не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт»
Александр Жулин не верит, что Алина Загитова вернется к соревнованиям.
Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что скучает по турнирам, однако у нее много социальных и медийных проектов помимо спорта.
Фигуристка не выступала на стартах с декабря 2019 года.
«Я не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт», – сказал заслуженный тренер России.
Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год
Тут, кстати, он совсем не к чему, хотите быть "модным" ? 😊
И откуда вам знать, что для Алины превыше всего? Вы её знаете лично?
Аванс Гаврила получал.