Александр Жулин: «Не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Александр Жулин не верит, что Алина Загитова вернется к соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что скучает по турнирам, однако у нее много социальных и медийных проектов помимо спорта. 

Фигуристка не выступала на стартах с декабря 2019 года. 

«Я не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт», – сказал заслуженный тренер России.

Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год 

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27 комментариев

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Lyudmila
Разве Алина сказала что вернётся к соревнованиям? Скучать и вернуться - совсем разные вещи.
+17
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lan9aden
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Она всего лишь сказала что скучает но Жулину уже позвонили....СМИ упали уже на такое дно что не видно и конца и края этому
+14
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Туц
Она и не обещала вернуться. Сказать что скучает не тоже самое
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девочкитакиедевочки
Жулин тут как тут. Займись своими подопечными
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Мира2024
Machine Head, почему вы везде и всюду вставляете слово "безызбежно"?
Тут, кстати, он совсем не к чему, хотите быть "модным" ? 😊
И откуда вам знать, что для Алины превыше всего? Вы её знаете лично?
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Мира2024
И? Алина разве сказала, что хочет вернуться?
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Ольга Долгова
Жулин, я бы на вашем месте не стала так категорично, высказываться. Пути Господни неисповедимы, и как знать, может через некоторое время, руководство федерации будет ее просить вернуться в большой спорт, и вы будете тоже говорить репортерам, что ей обязательно нужно это сделать.
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ice_victory
Жулин, что у вас с танцами? Почему половина этапов ГП без них?
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несахар
Скучать по турнирам не значит иметь желание вернуться в спорт. Так что Алина говорит правду.
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Наталья Будаева
Алина не говорила, что возвращается в профессиональный спорт, а обзвоны уже пошли и даже, если возвращалась, эти всё равно говорили, что не вернётся
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Марио Супермарио
Жулину приказано верить в Камилочку, иначе его подопечным не насыплют грибов
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альфия пахина
если Алина захочет, то сможет вернуться, она в отличной форме. Но ей это не нужно 🤔. Она себя правильным курсом повела по жизни и добьётся ещё многого.
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Ника138
Ответ Ольга Долгова
Жулин, я бы на вашем месте не стала так категорично, высказываться. Пути Господни неисповедимы, и как знать, может через некоторое время, руководство федерации будет ее просить вернуться в большой спорт, и вы будете тоже говорить репортерам, что ей обязательно нужно это сделать.
Жулин первый гнал Алину из спорта, а теперь лицемерит. Никогда слова доброго в ее адрес от него не слышала.
+7
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Марк Терентьев
Еще опрашиваемые будут? Можно сразу по списку одним постом? Про парное у Жулина спросить забыли. Только ТАТ высказалась по этому поводу. А где можно заявление Загитовой по этому поводу услышать? Что-то не припомню,чтобы она что-то подобное заявляла? Или надо просчитать все риски и даже гепатетические?)
+4
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Марк Терентьев
Ответ Shveddka
Кто-то еще задается этим вопросом?!
Да,спортс.
+3
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Ольга Воеводина
Спасибо, КЭП!
+4
-1
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Михаил
Ну не знаю, ради кубка Мытищинской нерпы можно и продолжить
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Иван Маунтбаттен
Гаврила снова на арене!
Аванс Гаврила получал.
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На Пекин
Просто удивительно))
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spboksana
в любом случае, мнение Жулина очень ценно! Еще нужно обяазетельно Губерниева спросить, что он думает о продолжении спортивной карьеры Загитовой!
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Denis Wasilich
Держите в курсе!
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Machine Head
Комментарий удален пользователем
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Я
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Ни к селу, ни к городу
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