Александр Жулин: «Не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт»

Александр Жулин не верит, что Алина Загитова вернется к соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что скучает по турнирам, однако у нее много социальных и медийных проектов помимо спорта.

Фигуристка не выступала на стартах с декабря 2019 года.

«Я не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт», – сказал заслуженный тренер России.

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