Авербух о теме ритм-танца под музыку 80-х: «Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки»

Илья Авербух сравнил с «подергушками» ритм-танцы под музыку 80-х.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыку 80-х темой ритм-танца для сезона-2023/24.

– Как вам тема ритм-танца под музыку 80-х?

– Странная тема. Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Но я еще многих не увидел. Пока это все-таки подергушки.

Если кто-то найдет решение, как в свое время французы Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон с вакингом и аэробикой, это будет замечательно.

Пока решений нет, все просто скачут весело и задорно. Мне это не интересно, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду.

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