Авербух о теме ритм-танца под музыку 80-х: «Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки»
Илья Авербух сравнил с «подергушками» ритм-танцы под музыку 80-х.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыку 80-х темой ритм-танца для сезона-2023/24.
– Как вам тема ритм-танца под музыку 80-х?
– Странная тема. Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Но я еще многих не увидел. Пока это все-таки подергушки.
Если кто-то найдет решение, как в свое время французы Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон с вакингом и аэробикой, это будет замечательно.
Пока решений нет, все просто скачут весело и задорно. Мне это не интересно, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду.
«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке
А так пока выступает 3-й эшелон и дети.
С одной стороны,"золотые хиты" поп и рок-музыки в огромном количестве,разнообразные хитовые осты из фильмов и темы из легендарных мюзиклов...А с другой,нужно проявить креатив,чтобы не скатиться в нафталин и не быть банальными.
Авер ещё много хочет...Станцевать под Modern Talking,вместо заезженного Майкла Джексона-уже было бы креативом,особенно,для наших и недавних наших танцоров🤔
Или он просто бесится, что к нему никто не обратился с такой просьбой?