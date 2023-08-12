Авербух о теме ритм-танца под музыку 80-х: «Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Илья Авербух сравнил с «подергушками» ритм-танцы под музыку 80-х.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыку 80-х темой ритм-танца для сезона-2023/24.

– Как вам тема ритм-танца под музыку 80-х?

– Странная тема. Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Но я еще многих не увидел. Пока это все-таки подергушки.

Если кто-то найдет решение, как в свое время французы Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон с вакингом и аэробикой, это будет замечательно.

Пока решений нет, все просто скачут весело и задорно. Мне это не интересно, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду.

«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке

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13 комментариев

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Andrea Alana
Авербух, в чем проблема - поставь лучше.
А так пока выступает 3-й эшелон и дети.
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22somebody22
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Я ему верю.Музыка 80-х это "палка о двух концах".
С одной стороны,"золотые хиты" поп и рок-музыки в огромном количестве,разнообразные хитовые осты из фильмов и темы из легендарных мюзиклов...А с другой,нужно проявить креатив,чтобы не скатиться в нафталин и не быть банальными.
Авер ещё много хочет...Станцевать под Modern Talking,вместо заезженного Майкла Джексона-уже было бы креативом,особенно,для наших и недавних наших танцоров🤔
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Olga.t
Что, ни одна танцевальная пара не пригласила Авербуха поставить ритм-танец?
+8
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Raduga
Ответ 22somebody22
Я ему верю.Музыка 80-х это "палка о двух концах". С одной стороны,"золотые хиты" поп и рок-музыки в огромном количестве,разнообразные хитовые осты из фильмов и темы из легендарных мюзиклов...А с другой,нужно проявить креатив,чтобы не скатиться в нафталин и не быть банальными. Авер ещё много хочет...Станцевать под Modern Talking,вместо заезженного Майкла Джексона-уже было бы креативом,особенно,для наших и недавних наших танцоров🤔
Ну пусть поставит не дрыгалки. Посмотрим на его шедевры.
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Raduga
Ответ Алексей Токарев
Почему ритм-танцы должны в одном стиле весь сезон катать. Зачем этот бред придумали.
Этим правилам миллион лет. Технический танец один на сезон. Сравнивают технику пар в заданном танце. Раньше вообще было 3 танца - обязательный, оригинальный и произвольный.
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Ann P
Не надо ставить на них крест, когда сезон еще даже не начался
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Алеся Ткаченко
"Подергушки".Новое название веселого и задорного скакания
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oldparakhod
..это, он так свои услуги предлагает, ненавязчиво?
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Лека-Лека
Кто мешает Авербуху поставить супер танец?
Или он просто бесится, что к нему никто не обратился с такой просьбой?
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Док Аксель
С музыкой 80-х проблем нет. Там есть, что послушать и под что поставить РТ. А вот кто на что горазд пусть себя и проявят, в том числе и Авербух без подергушек и дрыгалок...
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Алексей Токарев
Почему ритм-танцы должны в одном стиле весь сезон катать. Зачем этот бред придумали.
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olvl
А мы ждём хорошего и интересного..
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Irina037
Ответ Raduga
Этим правилам миллион лет. Технический танец один на сезон. Сравнивают технику пар в заданном танце. Раньше вообще было 3 танца - обязательный, оригинальный и произвольный.
Было 2 обязательных,оригинальный и произвольный
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