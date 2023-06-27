Екатерина Рязанова: «Мечтаю, чтобы Горшков когда-нибудь нашел возможность сотрудничать с Ришо. Это был бы классный опыт»

Теги Алексей Горшков Николай Морозов сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин сборная Франции Екатерина Рязанова Иван Букин Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Бенуа Ришо Алена Самарская Фигурное катание

Екатерина Рязанова рассказала о работе в тренерском штабе Алексея Горшкова.

– Лично меня Горшков всегда сильно удивлял. Неожиданными находками, неожиданной хореографией, как, например, в случае с Албеной Денковой и Максимом Стависким, которые в 2004-м чуть было не опередили на чемпионате мира Татьяну Навку и Романа Костомарова.

Хотя в целом в танцах обычно представляешь, чего ждать от того или иного тренера. А хуже всего, что российские тренеры, как правило, сильно закрыты. Словно боятся, что в ином случае обязательно найдется какой-то враг, который подсмотрит программы, расскажет соперникам о каких-то секретных находках.

– На самом деле меня тоже всегда убивало, что танцы в России фактически варятся в собственном соку, и я рада, что сейчас ситуация начинает меняться. Тот же Горшков – мало того что сам никогда не стоит на месте, он не боится приглашать в группу самых разных специалистов. Когда я только присоединилась к команде, он работал с Николаем Морозовым, тогда же наша бригада стала сотрудничать с Ириной Жук и Александром Свининым, и я считаю, что это сотрудничество очень много дало всем нашим спортсменам.

Сейчас я безумно счастлива, что с нами постоянно работает Алена Самарская. Она совершенно потрясающий хореограф, замечательно слышит музыку, знает ее. Поскольку ее муж – Иван Букин, Алена на протяжении многих лет была в курсе всех танцевальных событий и направлений – плюс собственный опыт. Она не первый год работает с танцорами, знает, кто что любит, кто что делает в программах, какие руки будут удобны спортсмену, а какие нет, ну и так далее.

А вообще я просто мечтаю, чтобы Алексей Юрьевич когда-нибудь нашел возможность сотрудничать с Бенуа Ришо. Это был бы классный опыт.

– Ришо сейчас считают одним из наиболее интересных постановщиков мира.

– Так и есть. Бенуа приезжал к нам в Китай, когда я там работала, он реально предлагает спортсменам очень интересные вещи, которым однозначно стоит поучиться.

– А что он делает иначе, чем другие его коллеги?

– У Бенуа всегда много очень интересных идей, плюс он совершенно невероятно владеет своим телом на льду. Причем не просто использует какие-то прежние навыки, но постоянно развивается. Я более чем уверена, что большинство танцоров, даже тех, кто находится в топе, не способны так кататься.

Сейчас, правда, на это начинают обращать все больше внимания, приглашают разных специалистов, а вот раньше этого точно в танцах не хватало. Словно у каждого тренера в мозгу стояла такая рамка-ограничитель, за пределы которой не нужно выходить.

– Никто, как правило, и не выходил.

– Наверное, поэтому Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и произвели такой фурор своим появлением. Они эту рамку просто сломали. Самое удивительное, что при абсолютном владении телом на льду не вспомню, что они когда-либо мешали друг другу. Скорее максимально дополняли друг друга, переливались из одного движения в другое как единое целое, – сказала серебряный призер ЧР-2011 в танцах на льду.

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2 комментария

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Katerina Sunny
В сезон без международных стартов не будут работать с иностранными специалистами. Смысла нет. Будут вариться в российском соку.
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Додик Аксель
Ещё будет возможность сотрудничать, делиться и перенимать опыт у лучших зарубежных хореографов и постановщиков. А пока надо изыскивать внутренние резервы и самим совершенствоваться.
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