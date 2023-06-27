Екатерина Рязанова: «Мечтаю, чтобы Горшков когда-нибудь нашел возможность сотрудничать с Ришо. Это был бы классный опыт»

Екатерина Рязанова рассказала о работе в тренерском штабе Алексея Горшкова.

– Лично меня всегда сильно удивлял. Неожиданными находками, неожиданной хореографией, как, например, в случае с Албеной Денковой и Максимом Стависким, которые в 2004-м чуть было не опередили на чемпионате мира Татьяну Навку и Романа Костомарова.

Хотя в целом в танцах обычно представляешь, чего ждать от того или иного тренера. А хуже всего, что российские тренеры, как правило, сильно закрыты. Словно боятся, что в ином случае обязательно найдется какой-то враг, который подсмотрит программы, расскажет соперникам о каких-то секретных находках.

– На самом деле меня тоже всегда убивало, что танцы в России фактически варятся в собственном соку, и я рада, что сейчас ситуация начинает меняться. Тот же Горшков – мало того что сам никогда не стоит на месте, он не боится приглашать в группу самых разных специалистов. Когда я только присоединилась к команде, он работал с , тогда же наша бригада стала сотрудничать с и , и я считаю, что это сотрудничество очень много дало всем нашим спортсменам.

Сейчас я безумно счастлива, что с нами постоянно работает Алена Самарская. Она совершенно потрясающий хореограф, замечательно слышит музыку, знает ее. Поскольку ее муж – , Алена на протяжении многих лет была в курсе всех танцевальных событий и направлений – плюс собственный опыт. Она не первый год работает с танцорами, знает, кто что любит, кто что делает в программах, какие руки будут удобны спортсмену, а какие нет, ну и так далее.

А вообще я просто мечтаю, чтобы Алексей Юрьевич когда-нибудь нашел возможность сотрудничать с Бенуа Ришо. Это был бы классный опыт.

– Ришо сейчас считают одним из наиболее интересных постановщиков мира.

– Так и есть. Бенуа приезжал к нам в Китай, когда я там работала, он реально предлагает спортсменам очень интересные вещи, которым однозначно стоит поучиться.

– А что он делает иначе, чем другие его коллеги?

– У Бенуа всегда много очень интересных идей, плюс он совершенно невероятно владеет своим телом на льду. Причем не просто использует какие-то прежние навыки, но постоянно развивается. Я более чем уверена, что большинство танцоров, даже тех, кто находится в топе, не способны так кататься.

Сейчас, правда, на это начинают обращать все больше внимания, приглашают разных специалистов, а вот раньше этого точно в танцах не хватало. Словно у каждого тренера в мозгу стояла такая рамка-ограничитель, за пределы которой не нужно выходить.

– Никто, как правило, и не выходил.

– Наверное, поэтому Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и произвели такой фурор своим появлением. Они эту рамку просто сломали. Самое удивительное, что при абсолютном владении телом на льду не вспомню, что они когда-либо мешали друг другу. Скорее максимально дополняли друг друга, переливались из одного движения в другое как единое целое, – сказала серебряный призер ЧР-2011 в танцах на льду.