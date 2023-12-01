Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Возможно, договорились озвучить резолютивную часть решения, без мотивов и подробностей»

Юрист рассказала, как может быть опубликовано решение по делу Камилы Валиевой.

Слушания по допинг-делу российской фигуристки завершились в середине ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он вынесет решение не позднее 12 февраля 2024 года.

«По защищенному лицу, которым является Валиева, можно опубликовать [решение] только с ее согласия. Возможно, договорились озвучить именно резолютивную (в оригинале – «результативную», но это ошибка – Sports.ru) часть решения, без мотивов и подробностей. Так как, в любом случае, всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи», – сказала юрист Анна Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин.