Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Возможно, договорились озвучить резолютивную часть решения, без мотивов и подробностей»
Юрист рассказала, как может быть опубликовано решение по делу Камилы Валиевой.
Слушания по допинг-делу российской фигуристки завершились в середине ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он вынесет решение не позднее 12 февраля 2024 года.
«По защищенному лицу, которым является Валиева, можно опубликовать [решение] только с ее согласия. Возможно, договорились озвучить именно резолютивную (в оригинале – «результативную», но это ошибка – Sports.ru) часть решения, без мотивов и подробностей. Так как, в любом случае, всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи», – сказала юрист Анна Анцелиович.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин.
Чем меньше будет подробностей, тем больше слухов.
Но, конечно, ехать важнее, чем "шашечки".
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а кто же это их распускает??? Кто этот злодей? То про старенького родственника, который посуду не моет, то про массажистку с мороженкой...