Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Возможно, договорились озвучить резолютивную часть решения, без мотивов и подробностей»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Юрист рассказала, как может быть опубликовано решение по делу Камилы Валиевой.

Слушания по допинг-делу российской фигуристки завершились в середине ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он вынесет решение не позднее 12 февраля 2024 года.

«По защищенному лицу, которым является Валиева, можно опубликовать [решение] только с ее согласия. Возможно, договорились озвучить именно резолютивную (в оригинале – «результативную», но это ошибка – Sports.ru) часть решения, без мотивов и подробностей. Так как, в любом случае, всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи», – сказала юрист Анна Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин.

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27 комментариев
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Ответ Железная Леди
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Да уж. Бедные. Больше всех давайте их пожалеем
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Так мы и не узнаем , какие доводы были у стороны зашиты
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Главное- у кого будут медали командные. Остальное защищено, это давно ясно.
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Наоборот.
Чем меньше будет подробностей, тем больше слухов.
Но, конечно, ехать важнее, чем "шашечки".
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Мы так и не услышали от начальника транспортного цеха, кто с кем договорился?
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пресечь различные слухи
_________
а кто же это их распускает??? Кто этот злодей? То про старенького родственника, который посуду не моет, то про массажистку с мороженкой...
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Ответ Viks
"Нет никаких доказательств того, что Камила употребляла допинг" --- Чушь, повторенная в сотый раз. Ликбез: презумпция невиновности не работает нигде, кроме уголовного права. То есть это Валиева должна доказать, что не принимала допинг.
... а минусаторы минусуют свою юридическую неосведомлённость.
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Ответ Владислава Крюкова
СМИ и распускает
А кто про мороженку и чай рассказал? СМИ?
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Ответ Viks
Чтобы вести торг ("обсуждения"), надо иметь козыри. У российской стороны их нет.
Если чего то не видишь, не значит что этого нет.
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Вчера на лотке газетном видел КП выпуск, на голове К.В. сзади, на фоне "ДА" видны тени , похожие на ушки....которые торчат...Ребята в КП с юмором
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